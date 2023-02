Toàn cảnh bệnh viện 50 triệu USD bỏ hoang gần 2 thập kỷ giữa lòng Thủ đô

Do vướng khâu giải phóng mặt bằng, năm 2006 dự án mới được khởi công xây dựng. Đến năm 2011, phần lắp đặt cơ điện bị gián đoạn, do nhà thầu cung cấp hệ thống điều hòa không đảm bảo chất lượng so với hợp đồng nên công trình không thể hoàn thiện. Đến nay bệnh viện triệu đô như một tòa nhà bỏ hoang.