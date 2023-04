Theo ước tính của Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2023, năm nay sẽ có khoảng 6 triệu lượt du khách về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ. Để phòng ngừa xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các khu vực diễn ra Giỗ Tổ, tỉnh Phú Thọ đã lên kế hoạch triển khai.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ huy động khoảng 1.000 cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội, đặc biệt là khu di tích lịch sử Đền Hùng. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, công an các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và TP Hà Nội phân luồng từ xa nhằm hạn chế phương tiện đi qua khu vực lễ hội.

Tại khu di tích Đền Hùng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã khảo sát vị trí bãi để ô tô, phối hợp với ngành giao thông lắp thêm nhiều biển báo.

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trên địa bàn Phú Thọ, tập trung vào các nhà nghỉ, khách sạn, massage, karaoke, cầm đồ nhằm phát hiện, ngăn chặn kẻ xấu từ địa bàn khác về đây ẩn nấp để thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh lực lượng công khai, cảnh sát hình sự, ma túy sẽ bố trí hàng trăm trinh sát hóa trang làm nhiệm vụ tại các đền trong khu di tích và địa điểm vui chơi, giải trí nhằm phát hiện, bắt giữ người vi phạm.