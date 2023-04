Du khách đổ về trẩy hội Đền Hùng trước một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Âm lịch. Video: Hoan Nguyễn



Theo Ban Tổ chức cho biết, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ du lịch Đất Tổ năm nay diễn ra trùng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chính vì vậy du khách thập phương, đồng bào cả nước về Đền Hùng tham gia các hoạt động Giỗ Tổ sẽ tăng cao.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong ngày 28/4 (tức 9/3 Âm lịch), người dân thập phương đã hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Tuy nhiên, lượng người về trẩy hội Đền Hùng trước ngày hội chính khá vắng vẻ, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Anh Nguyễn Văn Vượng (Bắc Ninh) cho biết, đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, anh và gia đình năm nào cũng về Đền Hùng dâng hương, tri ân các Vua Hùng, tổ tiên, cầu mong sức khỏe, làm ăn phát đạt.

Người dân thập phương đã hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Để tránh cảnh đông đúc, chen lấn, quá tải, gia đình tôi chọn dâng hương, vãn cảnh Đền Hùng trước ngày chính lễ mùng 10 tháng 3 (tức 29/4, thứ Bảy). Năm nay, đến Đền Hùng tôi thực sự ấn tượng, thích thú trước hàng loạt hoạt động diễn xướng văn hóa, thể thao của khu Hội trại", anh Vượng chia sẻ.

Ở núi thiêng thờ Vua Hùng, gia đình anh Vượng được xem, được nghe các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, hát Xoan, đâm đuống, múa sạp, làm bánh chưng, giã bánh giầy; tiếng cười nói rộn ràng của các du khách đang tham gia trò chơi dân gian cờ người, đẩy gậy, kéo co, bịt mắt đập niêu…, giúp cho anh như được sống trong không gian văn hóa linh thiêng từ ngàn xưa.

Trong khi đó, cụ Tạ Thị The (82 tuổi, quê huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cho biết, hơn 20 năm nay cụ mới trở lại Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng. Theo cụ The chia sẻ: "So với trước kia thì Đền Hùng bây giờ khác hoàn toàn. Không gian rộng lớn, cảnh quan đẹp hơn rất nhiều, các Đền được tôn tạo đẹp, uy nghi mà vẫn rất cổ kính".

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hùng Vương tham gia thu gom rác thải tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Khu vực hàng quán cũng đã được quy hoạch, sắp xếp gọn gàng, thuận tiện cho người dân tham quan, mua sắm. Đặc biệt là đường lên các Đền được cải tạo dễ đi nên mặc dù tôi tuổi đã cao nhưng vẫn có thể lên được đến Đền Thượng để thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính với tổ tiên, cầu xin tổ tiên phù hộ cho gia đình bình an, may mắn" - cụ The xúc động nói.

Theo ước tính của Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, năm nay sẽ có khoảng 6 triệu lượt du khách về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ. Để phòng ngừa xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các khu vực diễn ra Giỗ Tổ, tỉnh Phú Thọ đã lên kế hoạch triển khai.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ huy động khoảng 1.000 cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội, đặc biệt là khu di tích lịch sử Đền Hùng. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, công an các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và TP Hà Nội phân luồng từ xa nhằm hạn chế phương tiện đi qua khu vực lễ hội.

Tại khu di tích Đền Hùng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã khảo sát vị trí bãi để ô tô, phối hợp với ngành giao thông lắp thêm nhiều biển báo.

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trên địa bàn Phú Thọ, tập trung vào các nhà nghỉ, khách sạn, massage, karaoke, cầm đồ nhằm phát hiện, ngăn chặn kẻ xấu từ địa bàn khác về đây ẩn nấp để thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh lực lượng công khai, cảnh sát hình sự, ma túy sẽ bố trí hàng trăm trinh sát hóa trang làm nhiệm vụ tại các đền trong khu di tích và địa điểm vui chơi, giải trí nhằm phát hiện, bắt giữ người vi phạm.