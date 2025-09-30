Truyền thông nước ngoài đồng loạt đưa tin bão Bualoi gây tàn phá ở Việt Nam, khiến Hà Nội ngập nặng

Các hãng thông tấn lớn trên thế giới như AP, AFP, Reuters đều có các bài viết về hậu quả nặng nề của bão Bualoi ở Việt Nam. Nhiều kênh truyền hình, các tờ báo, cơ quan truyền thông nhiều nước đã dẫn lại hoặc có bài viết về tình hình bão, như The Guardian, BBC, The Independent, Sky News của Anh, New York Times, NBC News, Bloomberg của Mỹ, hay các cơ quan truyền thông khác của các nước Đông Nam Á, Châu Á, Châu Âu, Ấn Độ, kênh truyền hình tiếng Arab Al Jazeera…

Theo Reuters, số người thiệt mạng ở Việt Nam do bão Bualoi đã tăng lên 19, cùng với 21 người khác vẫn mất tích, chính phủ cho biết hôm thứ Ba (30/9). Đây là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất tại Việt Nam trong năm nay khi mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc.

Bualoi đổ bộ vào miền Bắc Trung Bộ Việt Nam hôm thứ Hai, mang theo sóng biển dữ dội, gió mạnh và mưa lớn. Trước đó một tuần, cơn bão này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người tại Philippines.

Chính phủ cho biết thêm 88 người bị thương, hơn 100.000 ngôi nhà bị hư hại – chủ yếu tại Nghệ An và Hà Tĩnh – và hơn 10.000 ha lúa cùng hoa màu bị ngập.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia, lượng mưa ở nhiều khu vực tại Việt Nam đã vượt 300 mm trong 24 giờ qua. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Hà Nội ngập nặng

Tại thủ đô Hà Nội, sấm sét kèm theo mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội ngập nặng, giao thông tê liệt. Hình ảnh trên truyền thông nhà nước cho thấy ô tô và xe máy bị ngập trong nước, nhiều xe chết máy. Một số trường học đã đóng cửa vào giữa trưa.

“Chưa bao giờ tôi thấy cảnh như thế này” - Reuters dẫn lời ông Hoàng Quốc Uy, 49 tuổi, một cư dân Hà Nội nói. “Nước đang tràn vào phòng khách nhà tôi.”

Tính đến thứ Ba, nhiều ngôi làng ở miền Bắc Trung Bộ vẫn chìm trong nước lũ, không có điện và đường giao thông, theo truyền thông nhà nước.

Nước lũ tại một số làng ở Nghệ An dâng cao gần chạm mái nhà, theo hình ảnh trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

“Đây là nhà tôi. Mái nhà đã bị bão tốc bay và giờ nước ngập sâu nửa mét,” bà Ngô Thị Loan, 56 tuổi, sống tại Nghệ An, nói với Reuters. “Toàn bộ đồ đạc của tôi đã hỏng hết, mất sạch rồi,” bà nói thêm.

Với đường bờ biển dài hướng ra Biển Đông, Việt Nam thường xuyên hứng chịu bão lớn kèm theo mưa nặng hạt gây lũ lụt nghiêm trọng.

The Guardian của Anh cho biết, Số người chết do bão Bualoi ở Đông Nam Á đã tăng lên hơn 30 khi mưa lớn tiếp tục đổ bộ vào khu vực này.

Riêng ở Việt Nam, theo Guardian, đây là cơn bão tàn khốc nhất đổ bộ vào đất nước này trong năm nay. Mưa lớn ngày thứ Ba làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất ở các khu vực phía Bắc.

Lượng mưa ở một số khu vực đã vượt quá 300mm trong 24 giờ qua và dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục, bao gồm cả ở thủ đô Hà Nội. "Sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra ở một số khu vực trong 6 giờ tới", Guardian dẫn cơ quan khí tượng cho biết.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập vào thứ Ba và chính quyền cảnh báo người dân sống gần sông Hồng, chảy qua thành phố, nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Bão Bualoi đổ bộ vào miền Trung Việt Nam hôm thứ Hai, mang theo sóng biển lớn, gió mạnh và mưa lớn. Tuần trước, cơn bão đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở Philippines .

Tại Thái Lan , cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia báo cáo lũ lụt xảy ra ở 17 tỉnh. Ayutthaya, nơi có bốn người chết, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Thiệt hại lớn ở các tỉnh miền núi phía bắc và miền Trung

AFP dẫn tin từ cơ quan quản lý thiên tai địa phương, ít nhất 9 người đã thiệt mạng khi một cơn lốc xoáy liên quan đến bão quét qua tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Việt Nam vào sáng sớm thứ Hai. Một người thiệt mạng ở tỉnh Huế và một người khác ở Thanh Hóa, cùng khoảng 20 người mất tích được chính quyền địa phương và quốc gia báo cáo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hơn 53.000 người đã được sơ tán đến các trường học và trung tâm y tế được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời trước khi bão Bualoi đổ bộ vào Việt Nam.

Bốn sân bay nội địa, cùng với một số đoạn đường quốc lộ, đã bị đóng cửa . Theo ban quản lý sân bay, hơn 180 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn. Một số khu vực tại Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, nơi sản xuất thép, bị mất điện, và các trường học ở những khu vực bị ảnh hưởng đã phải đóng cửa.

Theo AP, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét và sạt lở đất, chia cắt giao thông và cô lập nhiều cộng đồng dân cư từ vùng núi phía bắc Sơn La, Lào Cai đến Nghệ An, miền Trung.

Các con sông dâng cao do mưa lớn và xả lũ từ đập thủy điện đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở miền Bắc. Mực nước sông Thao ở Yên Bái dâng cao vượt mức báo động chỉ sau một đêm, khiến nước tràn vào nhà dân sâu tới một mét và buộc người dân phải sơ tán.

Truyền thông nhà nước hôm thứ Ba đưa tin chính quyền vẫn đang tìm kiếm 13 người mất tích, trong đó có 8 ngư dân.

Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo sẽ có thêm mưa lớn cho đến ngày 1/10, làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất ở các tỉnh phía bắc và miền trung.

AP nhấn mạnh, Bualoi là cơn bão lớn thứ hai đe dọa châu Á trong vòng một tuần. Bão Ragasa , một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền bắc Philippines và Đài Loan, đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng trước khi đổ bộ vào Trung Quốc và tan trên đất liền Việt Nam vào thứ Năm.