Từ 1/1/2025: Học sinh học lái xe máy tại trường, đưa chấp hành an toàn giao thông vào tiêu chí xếp hạnh kiểm

Theo Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025: Trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non sẽ được dạy kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ gồm: nhận biết loại phương tiện giao thông đường bộ; nhận biết đèn tín hiệu giao thông, một số biển báo hiệu đường bộ thường gặp; an toàn khi đi bộ, trên các phương tiện giao thông đường bộ; biết đội mũ bảo hiểm đúng cách; nơi vui chơi an toàn; những nguy hiểm, hậu quả khi không tuân thủ quy định an toàn giao thông đường bộ.

Học sinh Tiểu học sẽ được dạy các kiến thức: nhận biết hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu đường bộ thường gặp; một số quy tắc giao thông đường bộ thường gặp; nhận biết được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ; đi qua đường bộ an toàn; chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách; lên, xuống xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô an toàn; làm quen với xe đạp và cách điều khiển xe đạp an toàn; một số kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.

Học sinh các cấp sẽ được đẩy mạnh học về an toàn giao thông tại trường. Ảnh minh họa: GK

Học sinh THCS sẽ học: quy tắc giao thông đường bộ; nhận biết và chấp hành báo hiệu đường bộ; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách; an toàn khi ngồi trên xe cơ giới; cách điều khiển xe đạp, xe đạp điện an toàn; phòng ngừa rủi ro, hậu quả của tai nạn giao thông và xử lý sự cố giao thông.

Học sinh THPT, học sinh cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ học: quy tắc giao thông đường bộ; báo hiệu đường bộ; tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới; dự đoán và phòng tránh nguy hiểm; cách lái xe gắn máy an toàn.

Nghị định cũng quy định hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh bắt đầu vào học trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các nội dung: nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm khi lái xe; cấu tạo và chức năng của các bộ phận xe gắn máy, phương pháp bảo dưỡng kiểm tra xe an toàn; văn hóa tham gia giao thông; trách nhiệm của người điều khiển xe cơ giới; cứu giúp người bị tai nạn giao thông…

Đồng thời học sinh được học thực hành lái xe theo 4 hình mẫu gồm: đi qua hình số 8, đi qua vạch đường thẳng, đi qua đường có vạch cản, đi qua đường gồ ghề và các nội dung khác có liên quan.

Thời gian hướng dẫn và đánh giá kỹ năng lái xe gắn máy an toàn theo hướng dẫn của cơ quan cảnh sát giao thông trực tiếp thực hiện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở giáo dục.

Để thực hiện những nội dung này, Bộ GDĐT chủ trì, chỉ đạo cơ quan quản lý trường THPT chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện xe gắn máy để phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn.

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng chương trình giảng dạy kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ phù hợp với từng cấp học; Xây dựng tài liệu, tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào chương trình chính khóa giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS; Xây dựng môn học kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo nội dung kiến thức quy định.

Bộ GDĐT tổ chức hoạt động dạy học kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em mầm non, học sinh Tiểu học, THCS, THPT; đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh.