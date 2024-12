Vào một buổi sáng cuối tuần, ông Nguyễn Đỗ Hải (Tổ trưởng tổ dân phố số 32, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống khu vực sảnh chung cư HH1A Linh Đàm bật loa, cất giọng: "Tổ dân phố số 32 trân trọng thông báo, thông báo của Công an TP.Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai kêu gọi tháng cao điểm thực hiện nội dung phát động đợt thi đua cao điểm nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng số trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt tài khoản và sử dụng các tiện ích trên nền tảng "Công dân Thủ đô số - iHanoi"…".

Ông Nguyễn Đỗ Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố số 32, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội (ảnh trái) đang hướng dẫn bảo vệ chung cư cài ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi".

Sau khi đọc bản tin, ông Hải tiếp nhận những ý kiến, thắc mắc của người dân thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, rồi trực tiếp đến từng gia đình hỗ trợ cài đặt.

Được triển khai vận hành từ 28/62024, ứng dụng iHanoi cung cấp các dịch vụ, tiện ích hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp như: Phản ánh hiện trường; dịch vụ công trực tuyến; cổng tham vấn đối thoại của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổng đài hỏi đáp tự động (tích hợp AI); tiếp công dân khiếu nại tố cáo; thông tin cảnh báo hỗ trợ, khảo sát ý kiến của người dân doanh nghiệp... và các tiện tích khác trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, môi trường, cảnh báo ngập úng..., góp phần nâng cao chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bất kể ngày, đêm khi người dân nhờ hỗ trợ ông Hải đều nhiệt tình tham gia.

"Ngay sau buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của thành phố, quận, phường, ngày 28-29/11, tổ dân phố chúng tôi đã tập trung cao điểm tuyên truyền đến các khu dân cư, tổ dân phố, đề nghị cư dân cài đặt ứng dụng iHanoi, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, lan tỏa quá trình này đến từng người dân, để tạo tiền đề xây dựng xã hội số, công dân số. Trước tiên, chúng tôi vận động bằng hình thức phát loa trong toà chung cư và trên một số nền tảng xã hội như Zalo, Facebook… Chung cư tôi đang đảm nhiệm có 41 tầng, thông tin nhanh chóng được chuyển đến cho 41 đại diện (trưởng tầng) để đi tới từng người dân", ông Hải chia sẻ với PV Dân Việt.

Những ngày qua, ông Hải dành thời gian để đi tới từng hộ gia đình. Đa số những người sinh sống trong chung cư là hộ dân trẻ nên họ tiếp nhận thông tin rất nhanh. Một số người dân cao tuổi không nắm được thông tin, ít sử dụng phần mềm ứng dụng điện thoại sẽ được tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn, cài đặt. Việc triển khai cài đặt iHanoi cũng có một số khó khăn, ví dụ khi tổ dân phố đi hướng dẫn một bộ phận nhỏ người dân tâm lý ngại cài đặt vì điện thoại quá nhiều phần mềm. Tuy nhiên, khi được chia sẻ về những lợi ích mang lại, ai nấy đều hào hứng tải về, đăng nhập.

Hình ảnh Hà Nội - thủ đô nghìn năm văn hiến nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2024). Ảnh: Khổng Chí

"Việc cài đặt iHanoi có rất nhiều tiện ích, giúp người dân tiếp cận được thông tin. Nếu như trước kia, phản ánh của người dân đôi khi chưa được xử lý triệt để, thì từ khi có ứng dụng iHanoi, các phản ánh được quan tâm và xử lý kịp thời. Trong đó, chức năng "Hanoi Connect" của iHanoi giúp người dân, doanh nghiệp tương tác với cơ quan chính quyền dễ dàng thông qua phần: Phản ánh hiện trường, phản ánh thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, người dân có thể cùng các cơ quan chức năng khác theo dõi, giám sát đến cùng những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đây là ưu thế, mặt tích cực mà chuyển đổi số đã và đang đem lại để góp phần cùng nâng cao hiệu quả quản trị của chính quyền cũng như đời sống của người dân. Không chỉ vậy, từ ứng dụng iHanoi, người dân có thể dễ dàng theo dõi tình hình giao thông, cập nhật các trường học, bản đồ du lịch, di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô qua một "chạm". Chính điều này thu hút người dân quan tâm, thay đổi suy nghĩ ngại cài đặt…", ông Hải vui vẻ nói.

Hướng dẫn mã quét QR trong công tác phòng cháy chữa cháy. Chỉ cần người dân sử dụng điện thoại quét mã sẽ hiện thông tin về cách PCCC, sơ cứu...

Có những hôm trời tối, ông Hải kết hợp cùng lực lượng công an khu vực, đoàn thanh niên, phụ nữ… đi đến khu dân cư, nhà trọ trên địa bàn vận động người dân cài đặt ứng dụng cho tới tận đêm muộn. Ông Hải trực tiếp đưa ra dẫn chứng, cuối tháng 10 vừa qua, tại khu dân cư có cư dân phán ánh thực trạng đường sá hay bị tắc do lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường trực tiếp chỉ đạo, xử lý ngay. Sau khi có kết quả xử lý, cơ quan chức năng đã thông tin lại cho người dân trên chính ứng dụng.

Anh Bùi Duy Khanh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng.

Trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà cùng tổ chuyển đổi số cộng đồng, anh Bùi Duy Khanh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ứng dụng iHanoi mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp người dân tiếp cận gần hơn với công nghệ số. Vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 nhờ những thành tích đóng góp xuất sắc và tiên phong trong công tác lao động và các phong trào Đoàn, những ngày này, anh Khanh lại một lần nữa cùng đồng chí "ra quân", đóng góp vào thành quả của quá trình chuyển đổi số.

Theo anh Khanh, năm qua Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt đã cho ra mắt 2 công trình thanh niên chuyển đổi số bao gồm: Công trình thanh niên "Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa" tại 9 đình, chùa, miếu trên địa bàn phường Hoàng Liệt và công trình thanh niên "Chuyển đổi số trong niêm yết thủ tục hành chính" tại Ủy ban nhân dân phường. Gần đây nhất, bám sát theo sự chỉ đạo của Quận đoàn Hoàng Mai cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Hoàng Liệt, đoàn thanh niên phường đã xung kích tình nguyện trong công tác hỗ trợ kích hoạt, cài đặt ứng iHanoi tới toàn thể người dân.

Lực lượng Đoàn thanh niên phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhiệt tình hỗ trợ người dân, người cao tuổi cài đặt ứng dụng iHanoi.

"Đoàn thanh niên phường đã ra quân nhiều ngày tổ chức cài đặt, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản và sử dụng các tiện ích trên nền tảng Công dân Thủ đô số - iHanoi. Ứng dụng này rất thiết thực với nhân dân để nhân dân nắm bắt được thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, từ nhân dân có thể phản ánh ý kiến của người dân lên các cấp chính quyền. Trong ngày 28-29/11, sau lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đoàn thanh niên phường ra quân mỗi ngày cử 30 đoàn viên thanh niên đến các tổ dân phố, các toà chung cư, đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng người dân để cài đặt hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng iHanoi", anh Khanh nói.

Anh Khanh cho hay, người dân rất hào hứng trong việc cài đặt ứng dụng, đặc biệt khi họ nhận thấy rõ tiện ích, nội dung trong ứng dụng. Không ít người hỏi cách cài ứng dụng, sau đó chủ động hướng dẫn cho chính người thân, hàng xóm của mình.

"Đoàn thanh niên phường là lực lượng xung kích trong các tổ chức chính trị xã hội để tham gia các hoạt động chuyển đổi số. Việc thực hiện hỗ trợ thuận lợi khi được đoàn viên thanh niên tuyên truyền đến tiện ích của ứng dụng iHanoi. Có một chút khó khăn nho nhỏ khi đây là giai đoạn cao điểm cài đặt trên toàn địa bàn thành phố nên có lúc mạng tắc nghẽn, mã OTP được gửi đến chậm, một số người dân không có tài khoản để cài…", anh Khanh nói.

Đoàn phường Hoàng Liệt đã cho ra mắt công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” tại 9 đình, chùa, miếu trên địa bàn. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm từ cài ứng dụng VNeID của Bộ Công an trước đó, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt đã xử lý tất cả các tình huống trên một cách nhanh chóng, linh hoạt. "Khi người dân không có mạng, đoàn viên chúng tôi linh hoạt phát sóng internet từ điện thoại của mình để người dân cài. Nếu người dân không lấy được mã OTP do mạng nghẽn, đoàn có công an đi cùng để cấp quyền lấy mã OTP. Với các công dân chưa có tài khoản, chúng tôi cũng sẵn sàng đăng ký tài khoản giúp, ai quên mật khẩu, đoàn có cách lấy lại để người dân cài được… Thanh niên là lực lượng tình nguyện vượt qua khó khăn, chung tay cùng Đảng, chính quyền trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số của quốc gia nói chung cũng như Hà Nội nói riêng", anh Khanh hào hứng chia sẻ.

Là khu vực cách xa trung tâm TP.Hà Nội khoảng 70km, nhưng ngay khi có sự chỉ đạo của thành phố, UBND huyện, xã Tòng Bạt (huyện Ba Vì) cũng rất tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đến từng người dân.

Chị Nguyễn Thị Hương (46 tuổi), người dân tại xã Tòng Bạt cho biết, những ngày qua, các cán bộ thuộc chính quyền địa phương tới từng nhà tuyên truyền, giải thích về những tính năng của ứng dụng iHanoi. "Trước kia tôi không dùng điện thoại thông minh, tuy vậy từ khi thử sử dụng mã QR code để bán hàng, tôi thấy việc giao dịch rất thuận lợi. Cũng bởi vậy, lần này, khi được các các bộ giải thích, tôi nhanh chóng nhận thấy lợi ích của việc cài đặt ứng dụng này. Sau khi đăng nhập, tôi thấy iHanoi có giao diện đẹp mắt, các tính năng rõ ràng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân. Theo tôi, đây là một chuyển biến tích cực", chị Hương chia sẻ.

Ông Phan Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Tòng Bạt cho biết, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện, xã tập trung đợt cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng iHanoi.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Tòng Bạt cho biết, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện, xã tập trung đợt cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng iHanoi.

"Đa phần người dân đều rất đồng tình và hưởng ứng tích cực tham gia. Đoàn thanh niên, tổ chuyển đổi số cộng đồng đã trực tiếp đến từng nhà dân, chợ, trường học… hỗ trợ cài đặt, kích hoạt ứng dụng. Bên cạnh đó có một chút khó khăn khi người cao tuổi ít dùng điện thoại thông minh. Sắp tới xã cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh vấn đề này, xem đây là việc làm trọng tâm", ông Sự nói.

Người dân xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội nhiệt tình tham gia cài ứng dụng iHanoi.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, người dân trong xã cũng rất hưởng ứng việc cài đặt ứng dụng iHanoi.

"Việc cài iHanoi giúp người dân tra cứu được thông tin tiện ích như giao thông, phản ánh ý kiến, di tích danh lam thắng cách, chỉ dẫn công cộng… rất tốt. Tuy nhiên cũng có một số khó khăn nhất định khi tỉ lệ người dân ở vùng ngoại thành Hà Nội dùng điện thoại thông minh, đặc biệt người cao tuổi chưa phổ cập. Thứ 2 là một bộ phận nhỏ người dân sợ thông tin về tài khoản, giao dịch bị lộ lọt.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, người dân trong xã cũng rất hưởng ứng việc cài đặt ứng dụng iHanoi.

Chúng tôi đã hướng dẫn để người dân hiểu lợi ích thiết thực từ ứng dụng. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, đến từng nhà, gõ từng hộ cài đặt ứng dụng. Có hơn 10 hộ khó khăn chưa có điện thoại thông minh, xã đã lập danh sách kiến nghị UBND huyện vận động xã hội hoá cấp cho các hộ, nâng cấp đường truyền", ông Hà nói.

Lực lượng thanh niên, hội phụ nữ... xã Hồng Hà hỗ trợ người dân cài, kích hoạt ứng dụng iHanoi bất kể ngày, đêm.

Ông Nguyễn Đức Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, trong thời gian qua, công tác chuyển đổi số tại huyện Ba Vì đã được chú trọng qua tâm, đẩy mạnh, ứng dụng vào cuộc sống và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.



Theo ông Đức Anh, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Chương trình hội thảo về kinh tế số và đào tạo kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử đối với các chủ cơ sở có sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện. Tham gia trực tiếp chương trình đào tạo bán hàng online có 29 doanh nghiệp, 31 HTX mang đến trên 40 mặt hàng.

Ông Nguyễn Đức Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì trực tiếp quét mã QR khi tham gia phiên chợ hưởng ứng phong trào không dùng tiền mặt.

"Đến nay, cùng với các chương trình hướng dẫn kỹ năng thương mại điện tử đến tận cơ sở kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn huyện Ba Vì đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến thời điểm tháng 8/2024, doanh thu thương mại điện tử huyện Ba Vì đạt khoảng 10,93 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND huyện Ba Vì đã đẩy mạnh triển khai chương trình thanh toán không dùng tiền mặt. Tại Chợ Mơ, xã Vạn Thắng có 56 gian hàng đã được trang bị quyét mã QR, đạt 100%. Chợ Quảng Oai – thị trấn Tây Đằng có 328 hộ kinh doanh, trong đó đã có 321 hộ được trang bị mã QR, đạt 98%.

Người dân đến mua sắm tại các quầy hàng đã thực hiện thanh toán bằng quyét mã QR. Đây là mô hình nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán nói chung và thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng tại các điểm chợ, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận với phương thức thanh toán hiện đại", ông Đức Anh nói.

Nhiều nơi trong huyện Ba Vì tích cực tham gia chuyển đổi số.

Ông Đức Anh cũng thông tin thêm, huyện có khoảng 10% dân tộc thiểu số nên trong thời gian tới, UBND huyện Ba Vì quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần hưởng ứng chiến dịch thi đua nước rút hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số của thành phố.

Với những kết quả đạt được và định hướng rõ ràng trong thời gian tới, huyện Ba Vì đang từng bước trở thành một địa phương đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số. Định hướng trong Nghị quyết Đại hội của huyện nhiệm kỳ tới, xem chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của huyện, là xu thế tất yếu.