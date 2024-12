Quảng Ngãi phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, người dân được gì?

Chú trọng phát triển nông nghiệp sạch

Ông Nguyễn Lâm – Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cho biết: "Thời gian qua, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thành phố Quảng Ngãi đã và đang tận dụng tối đa lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đô thị. Đặc biệt là phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng sản phẩm nông nghiệp gắn với làng nghề và du lịch nông thôn.

Thành phố Quảng Ngãi tập trung phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp phát triển các mô hình du lịch nông thôn. Ảnh: CTV.

Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp như: tổ chức lại sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu tập thể, phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho người dân".

Thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện chuyển đổi 70ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây rau, màu các loại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng rau của địa phương đạt 48.750 tấn/năm, vùng sản xuất rau tập trung tại các xã: Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, Tịnh Long, Tịnh Châu, với các chủng loại rau chủ yếu: rau ăn lá, rau ăn quả và các loại rau gia vị. Trong đó, vùng sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP có diện tích canh tác 17,97ha.

Thành phố Quảng Ngãi chú trọng phát triển nông nghiệp sạch. Ảnh: CTV.



Các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn cũng phát triển mạnh, nhất là các mô hình nuôi gà thả đồi, gà thả vườn cho giá trị kinh tế cao và ổn định. Thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện các dự án cải tạo đàn bò lai, chăn nuôi thâm canh bò lai sinh sản và bò thịt chất lượng cao, đến nay tỷ lệ bò lai đạt 92,5% so với tổng đàn.

Gắn nông nghiệp với du lịch

Những năm qua, thành phố Quảng Ngãi quan tâm, hỗ trợ người dân xã Nghĩa Hà hình thành vùng trồng hoa tập trung gắn với du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm. Từ đó, Nghĩa Hà trở thành địa chỉ du lịch mới, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Nhờ đó, người nông dân vùng trồng hoa xã Nghĩa Hà cũng phấn khởi hơn trong tăng gia sản xuất, kiếm thêm thu nhập từ việc bán hoa cho khách tham quan.

Du khách tham quan, trải nghiệm ở rừng dừa nước Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Đồng Xuân.

Năm 2022, thành phố đã đầu tư 4 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng hoa Nghĩa Hà với diện tích 10ha; xây dựng 5 nhà lồng trồng hoa (hoa đồng tiền, hoàng anh và hoa cúc) với quy mô 2.500m2.

Mô hình đã áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như: hệ thống tưới tiết kiệm nước, mái che giảm được ánh nắng trực tiếp trong mùa hè; chống ngã đỗ, hư hại hoa màu trong mùa mưa; giảm được côn trùng gây hại..., góp phần tạo ra vùng nguyên liệu hoa giống ổn định, chất lượng, phát triển kinh tế bền vững, tăng sản lượng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Lâm cho hay, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đã tạo thuận lợi cho người dân áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu sản xuất, chăm sóc đến thu hoạch, góp phần giảm chi phí canh tác. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng hàm lượng phân bón hữu cơ, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, có giá trị kinh tế cao.

Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nghĩa Hà đã xây dựng Điểm du lịch nông thôn cánh đồng hoa Nghĩa Hà, thu hút hơn 4.500 lượt khách tham quan mỗi năm. Hợp tác xã cũng là đơn vị chủ công trồng 12.000m2 hoa cúc phục vụ du khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán 2024; đóng vai trò chủ đạo trong tổ chức sản xuất, chịu trách nhiệm liên kết với các doanh nghiệp, đại lý, thương lái trong tiêu thụ sản phẩm hoa cho người dân.

Mô hình nông nghiệp gắn với du lịch đang tạo sinh kế cho người dân thành phố Quảng Ngãi nâng cao thu nhập. Ảnh: CTV.

Trên địa bàn thành phố đã có nhiều mô hình trồng hoa, cây cảnh được nhân rộng tại các xã: Nghĩa Hà, Tịnh Ấn Tây...; rau an toàn tại các xã Nghĩa Hà, Tịnh Long, Tịnh Châu, Nghĩa Dũng...; mô hình du lịch cộng đồng dừa nước xã Tịnh Khê, mô hình du lịch sinh thái kết hợp tham quan vườn rau an toàn xã Nghĩa Hà, mô hình du lịch cộng đồng bãi biển xã Nghĩa An.

"Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất – tinh thần của người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn giàu bản sắc văn hóa, tạo môi trường xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững, thành phố Quảng Ngãi sẽ tập trung thực hiện các giải pháp, rà soát, tham mưu cơ chế, phương thức tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích người dân kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch nông thôn. Đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đô thị, góp phần phát triển kinh tế bền vững hơn", ông Nguyễn Lâm – Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi chia sẻ.