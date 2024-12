Chiêm ngưỡng thác nước được mệnh danh là đệ nhất thác của vùng đất Tây Nguyên

Do nằm sâu trong rừng nên nước của thác bốn mùa đều khá lạnh. Do đó, chỉ nên tắm vào buổi chiều và tránh tắm vào buổi tối. Vì sự an toàn của chính mình, du khách hãy luôn mặc áo phao khi xuống thác. (Ảnh: Sakos)