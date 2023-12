"Tuyệt chiêu" bố trí nữ CSGT kiểm tra nồng độ cồn trong đêm ở Hà Nội

Thượng tá Đinh Trung Dũng (Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân) chia sẻ thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an TP và công an quận, đơn vị điều lực lượng đặc biệt tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến trọng điểm. "Mục tiêu nhằm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, dù ngày nghỉ nhưng các lực lượng vẫn tăng cường làm việc cả ban đêm để đảm bảo an toàn cho người dân", Thượng tá Đinh Trung Dũng cho hay.