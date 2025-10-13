Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ

Trước đó, tháng 6/2025, Báo điện tử Dân Việt có bài viết: "Quốc Oai (Hà Nội): Dân ròng rã tìm sổ đỏ, chính quyền địa phương "chỉ vòng quanh" đăng tải ngày 2/6 phản ánh thông tin một nông dân tại xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, nay là xã Phú Cát) nhiều lần có đơn gửi cơ quan chức năng mong muốn tìm sổ đỏ, nhưng sự việc chưa được xử lý dứt điểm.

Sau khi đăng tải, chính quyền Quốc Oai cũ đã rốt ráo vào cuộc. Trực tiếp Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai và ông Hoàng Nguyên Ưng - Phó Chủ tịch UBND huyện thời điểm đó chỉ đạo. Thông tin có trong bài viết "Vụ người dân ròng rã tìm sổ đỏ: Lãnh đạo huyện Quốc Oai giao cơ quan chức năng làm rõ" đăng ngày 3/6

Ngày 13/6, bài viết "Vụ người dân ròng rã tìm sổ đỏ ở Quốc Oai (Hà Nội): Xuất hiện diễn biến mới" thông tin việc UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Khu vực đất của ông Khiết tại xã Hòa Thạch.

Sau quá trình sáp nhập, mới đây, ông Đỗ Danh Khiết – người được phản ánh trong vụ việc nói trên, thông tin với PV Dân Việt về việc được địa phương hướng dẫn thủ tục cấp sổ.

Theo thông tin ông Khiết gửi, UBND xã Phú Cát (TP Hà Nội) có văn bản nêu rõ: sau khi nghiên cứu và đối chiếu các quy định của pháp luật, chính quyền địa phương thông tin như sau:

Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 15, diện tích 963 m² đã được đo đạc thành ba thửa theo bản đồ địa chính lập năm 2010 và sổ mục kê kèm theo:

Thửa số 13, tờ bản đồ số 15, diện tích 602 m², chủ sử dụng: ông Đỗ Danh Khiết.

Thửa số 234, tờ bản đồ số 15, diện tích 179,9 m², chủ sử dụng: Lê Văn Hưng.

Thửa số 233, tờ bản đồ số 15, diện tích 180,5 m², chủ sử dụng: Đoàn Khắc Thành.

“Trường hợp ông Khiết có nhu cầu cấp GCN thì nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN tại điểm tiếp nhận hành chính công xã Phú Cát để được giải quyết theo quy định của pháp luật”, văn bản nêu.

Ông Khiết xúc động cho biết, cảm ơn Báo Dân Việt đã thông tin, phản ánh kịp thời để cơ quan chức năng vào cuộc, bởi trước đó, gia đình tìm hiểu thông tin rất khó khăn.

Trước đó, giai đoạn năm 2024, gia đình ông Đỗ Danh Khiết (Hòa Thạch, Quốc Oai) có mảnh đất gần 1.000 m² tại xã Hòa Thạch. Giai đoạn năm 2010 – 2011, mảnh đất được chính quyền địa phương tới đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Sau đó, ông Khiết nhiều lần lên xã hỏi sổ đỏ nhưng chưa rõ sổ đỏ của mình ở đâu.