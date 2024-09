Vượt mưa đêm mang hàng cứu trợ về với bà con vùng rốn lũ

Các chương trình cứu trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng do lũ, cũng như các chương trình khắc phục hậu quả do thiên tai sẽ tiếp tục được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt triển khai trong thời gian sắp tới. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã dành sự quan tâm, ủng hộ đến người dân các tỉnh đang gặp khó khăn do mưa lũ.