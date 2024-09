Công an tỉnh An Giang ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gần 2,5 tỷ đồng Công an tỉnh An Giang ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gần 2,5 tỷ đồng

Chiều 12/9, Đảng uỷ Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tại buổi lễ, cán bộ chiến sĩ đã dành phút tưởng niệm cán bộ chiến sĩ lượng vũ trang, người dân tử vong do bão số 3.