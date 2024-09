“Tôi không sợ đói, không sợ rét, không còn sống trong bóng đêm sau trận lũ lịch sử”

Trưa 11/9, những chuyến xe đầu tiên nối tiếp nhau của Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN)/Dân Việt đến với người dân xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Quà hỗ trợ cho người dân nơi đây gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Mỳ tôm, quần áo mới, đèn pin, sữa, bánh chưng, bánh mì sữa đặc, nước lọc, lương khô, xúc xích, bánh trung thu, ngũ cốc, thanh dinh dưỡng,....



Theo ông Vũ Quốc Tiên - Chủ tịch UBND xã Y Can, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây lũ lụt, nhiều nhà bị ngập sâu tới 5-6m. Hiện nay, xã đang mất điện, không có nước sạch, thông tin liên lạc bị cắt đứt. Nhiều tuyến đường bị tê liệt, lực lượng chức năng phải mở đường cao tốc để các đoàn thiện nguyện tiếp cận, tặng quà hỗ trợ cho người dân xã Y Can.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc, Báo NTNN/Dân Việt trao tận tay phần quà cho chị Lê Thị Hiền.

Gần một tuần nay, gia đình chị Lê Thị Hiền (thôn Bình Minh, xã Y Can) đã phải ở nhờ nhà người thân bởi vì nhà chị bị chìm trong biển nước. Không nước sạch, không điện, quần áo ướt… những ngày qua gia đình chị Hiền phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay, được đón nhận những phần quà từ chương trình hỗ trợ đồng bào lũ lụt từ Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm, chị Hiền xúc động nói: “May mắn quá, chúng tôi nhận được món quà này, con tôi có thêm được hộp sữa, có thêm nước lọc, lại có đèn pin, tôi vui lắm. Không biết nói gì hơn tôi xin chân thành cảm ơn Báo Dân Việt và các nhà tài trợ”.

Những cục sạc dự phòng được Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng “tiếp sức” cho người dân vùng rốn lũ.

Chia sẻ niềm vui với người dân, Chủ tịch UBND xã Y Can bày tỏ: “Những ngày qua với chúng tôi thực sự rất khó khăn nhưng được sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm đã giúp vơi đi nỗi vất vả, thiếu thốn của bà con tại thời điểm này. Thay mặt người dân xã Y Can tôi xin cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm”.

Ông Tống Mạnh Giáp - Đại diện “Phiên Chợ Trái Tim” mang những phần quà cứu trợ đến tận nhà những hộ dân đang bị chìm trong biển lũ.

Trước tình hình đó, Báo NTNN/Dân Việt đã phát động Chương trình “Kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ”. Sau 2 ngày kêu gọi, số lượng hàng hóa, tiền mặt ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc thông qua báo NTNN/Dân Việt đã lên tới hơn 700.000.000 đồng.

Hiện tại, Báo NTNN/Dân Việt vẫn đang tiếp nhận những đóng góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Bắc thông qua số tài khoản từ thiện của Báo hoặc trực tiếp tại tòa soạn. Mỗi đóng góp dù nhỏ bé đều mang ý nghĩa lớn lao, đó là tình cảm yêu thương, đùm bọc của hàng triệu trái tim hồng cùng hướng về đồng bào chịu lũ lụt.

Những chuyến xe hàng cứu trợ đầu tiên đã lăn bánh, di chuyển đến vùng rốn lũ Yên Bái.

Con đường tiếp cận vào xã Y Can, Trấn Yên, Yên Bái lầy lội, rất khó đi sau khi nước lũ rút.

Với sự giúp đỡ của người dân, những thùng hàng cứu trợ nhanh chóng được bốc dỡ, chuẩn bị trao tặng cho bà con chịu hưởng bởi lũ lụt.

Tại điểm tập kết, bà con đã có mặt từ sớm, để đón nhận những món hàng cứu trợ từ Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm.

Những món quà cứu trợ được trao tận tay bà con bằng tất cả tấm lòng “Cả nước hướng về miền Bắc yêu thương”.