18 đối tượng cầm nhiều hung khí gây rối trong đêm khuya ở Tây Ninh

Chiều 1/10, thông tin Công an phường Tân Ninh, (Tây Ninh) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã rà soát nắm toàn bộ tên tuổi nhóm thanh, thiếu niên cầm hung khí, chạy xe máy lạng lách có hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ xử lý.

Nhóm 17 đối tượng thanh thiếu niên cầm hung khí đánh nhau bị công an phường bắt giữ. Ảnh: CACC

Khoảng 1 giờ ngày 29/9, công an phường làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm tuyến giao thông, sau đó phát hiện nhóm thanh thiếu niên rất đông đang điều khiển nhiều xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, cầm hung khí la hét trên nhiều tuyến đường trung tâm khu vực phường Tân Ninh và các phường giáp ranh.

Công an phường Tân Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp trinh sát Cảnh sát hình sự tỉnh triển khai chốt chặn truy bắt, vây bắt nhóm chạy đầu và số đối tượng đi cuối cùng phía sau.

Phát hiện thấy công an, nhóm thanh thiếu niên chạy ra nhiều hướng nhưng 17 đối tượng đã bị khống chế (một chay thoát). Hung khí bị thu giữ gồm: 8 xe máy, 1 cây chĩa, 1 bình xịt hơi cay, 2 cây kiếm Nhật, 2 dao tự chế, 1 cây rựa và một số khúc cây.

Khi đưa về trụ sở làm việc, toàn bộ thừa nhận hẹn nhau tụ tập cầm hung khí để gây rối an ninh trật tự, đồng thời tìm nhóm khác để đánh nhau.

Một số đối tượng chỉ ở tuổi 16.