Kinh doanh ẩm thực là niềm đam mê mà Minh Do- người Mỹ gốc Việt đã gắn bó từ rất lâu. Minh làm đủ mọi công việc, từ hát rong, bồi bàn đến nấu ăn. Khi mới 19 tuổi, anh đã tự mở một cửa hàng bán trà sữa trong một trung tâm thương mại ở khu Midwest. Cửa hàng thành công gần như ngay lập tức và nhanh chóng có thêm nhiều chi nhánh.

Năm 2004, Minh Do đến Nam Florida để nghỉ mát, sau đó chuyển hẳn đến Bang Sunshine. Tại đây, anh có một ý tưởng kinh doanh khác, đó là bán sinh tố, bánh mì, trà sữa. Quán có tên là M&H Café, có hai chi nhánh nằm ở Davie và Boca Raton. Trong quãng thời gian này, anh phải quản lý rất nhiều cửa hàng, mọi việc trở nên quá tải. Chính vì vậy, sau đó Minh đã bán cả hai nhà hàng đi để tập trung vào dự án kinh doanh khác.

Món bánh mì trứ danh của quán 545 Degrees Bánh Mì Café. Ảnh: 545 Degrees Bánh Mì Café

Sau này, có thời điểm Minh Do điều hành một chuỗi thẩm mỹ viện có tên là Toi Spa ở Nam Florida. Mặc dù cũng khá thành công nhưng sâu trong thâm tâm chàng trai vẫn luôn muốn kinh doanh nhà hàng. Năm 2014, một ngày nọ Minh muốn cho đứa con trai 2 tuổi của mình thưởng thức một món ăn đúng chất Việt Nam, nhưng điều đó không hề dễ dàng ở Nam Florida.

Cả gia đình anh đã phải đến tận California chỉ để ăn các món ăn Việt Nam chính thống. Lúc ấy, một phần vì muốn quay lại công việc kinh doanh nhà hàng, phần nữa muốn giới thiệu cho trẻ em thế giới về nền ẩm thực Việt Nam, Minh đã quyết định mở quán 545 Degrees Bánh Mì Café. Quán được mở ra nhằm mục đích giới thiệu những món ăn đường phố tuyệt vời nổi tiếng tại Việt Nam. Mẹ của anh cũng góp ý rất nhiều cho quán. Bà đưa cho anh tất cả các công thức nấu ăn cũ của gia đình, những hương vị cực kỳ truyền thống, góp phần tạo nên thực đơn ngày hôm nay. Quá trình này không hề dễ dàng chút nào, mọi thứ đều phải làm từ đầu và tốn nhiều công sức.

Nhờ tình yêu đối với nền ẩm thực Việt Nam và truyền thống quê hương, quán đã may mắn vượt qua được khoảng thời gian đầu và đạt được một số thành tựu nhất định. Niềm đam mê, tình yêu dành cho nấu ăn cũng như sự ủng hộ to lớn của cộng đồng người Việt tại Nam Florida là động lực giúp Minh Do tiếp tục phát triển.

Ngoài bánh mì, quán còn một số món ăn được ưa thích khác như bánh bao, bánh giò, trà sữa... Ảnh: 545 Degrees Bánh Mì Café

Tiếp nối sự phát triển của 545 Degrees Bánh Mì Café, Minh Do dự kiến mở thêm một nhà hàng Việt Nam trong thời gian tới. Nhà hàng này sẽ mang phong cách ăn tối gia đình Việt Nam, tên gọi là Pho Bar Vietnamese Kitchen, nằm ở Davie. Anh muốn nhấn mạnh về sự kỳ diệu của đồ ăn Việt Nam khi được chế biến đúng cách, nó có thể mang lại cho bạn hương vị tuyệt hảo, bao trùm mọi giác quan.

Con đường mà Minh Do lựa chọn không hề được trải hoa hồng. Anh không muốn sao chép những phong cách của các quán khác, dù làm như vậy có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Để làm đúng đòi hỏi phải có niềm đam mê và khát khao mạnh mẽ. Minh làm mọi thứ từ đầu, kể từ công đoạn chuẩn bị để đảm bảo mọi thứ cực kỳ ngăn nắp, quy chuẩn.

Một khó khăn nữa mà anh gặp phải trong quá trình thực hiện là đào tạo cho các đầu bếp hiểu được về nét tinh tế cũng như hương vị truyền thống của đồ ăn Việt Nam. Minh Do cho biết anh rất may mắn khi có được một đội ngũ nhân viên tuyệt vời. Anh tin rằng đó chính là những người đã mang lại thành công cho nhà hàng.

Ngoài ra, bánh mì cũng không quá phổ biến ở Nam Florida. Một số người hỏi Minh rằng liệu món này có ăn kèm với cà chua hay không. Anh trả lời họ rằng bên trong bánh mì chỉ dùng cà rốt ngâm chua, củ kiệu, ngò, dưa chuột và ớt tươi mà thôi. Cũng có nhiều người còn không biết cà rốt ngâm và củ kiệu là gì. Ban đầu, quá trình thay đổi thói quen của mọi người cũng gặp nhiều thách thức, nhưng dần dần mọi thứ có vẻ đi theo chiều hướng tốt hơn.

Cận cảnh không gian quán. Ảnh: 545 Degrees Bánh Mì Café

545 Degrees Bánh Mì Café thực sự là một nhà hàng ẩm thực đường phố mang phong cách Việt Nam. Quán bán các ăn đường phố truyền thống nổi tiếng nhất của Việt Nam, trong đó không thể không kể đến bánh mì. Bánh thường được nhân thịt lợn, pate, mayonese, cà rốt ngâm chua, củ kiệu, ngò, dưa chuột, ớt tươi. Bên cạnh đó, quán cũng có món bún thịt nướng rất ngon, được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, món tráng miệng phổ biến nhất là chè.

Điều làm nên sự khác biệt của ẩm thực Việt chính là nguyên liệu tươi ngon và hương vị truyền thống đích thực. Nhiều nhà hàng ở Mỹ đã thay đổi để làm cho món ăn hợp khẩu vị hơn, tuy nhiên Minh Do không làm như vậy. Quán của anh luôn gắn bó với truyền thống và giữ nguyên công thức đã có từ hàng trăm năm. Một số thực khách từng đi du lịch Việt Nam đã đến quán, sau khi thưởng thức họ nói rằng vị của nó không khác gì khi họ ăn ở Sài Gòn. Thậm chí, các đầu bếp còn tự nướng bánh mì mới hàng ngày để đảm bảo hương vị tươi ngon nhất có thể.

Sau cùng, Minh Do muốn cảm ơn mẹ vì đã giúp anh đạt được thành công ngày hôm nay. Bà luôn cố gắng để giữ cho mọi thứ ngăn nắp, quy củ nhất có thể. Thêm vào đó, gần như mọi công thức nấu ăn đều được mẹ gìn giữ suốt hàng chục năm nay. Bà luôn nói với Minh rằng, bí quyết để có một hương vị hoàn hảo trong món ăn chính là nằm ở sự đa dạng, cân bằng giữa chua, cay, mặn, ngọt, bổ sung cho nhau, khiến thực khách không thể nào quên.