Ảnh ấn tượng tuần: Người vô gia cư co ro góc phố Hà Nội Ảnh ấn tượng tuần: Người vô gia cư co ro góc phố Hà Nội và bông hoa hướng dương bờ sông Sài Gòn

Hà Nội rét đậm 8 độ C, người vô gia cư co ro góc phố với chiếc chăn mỏng, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ trị giá gần 4.000 tỷ đồng trước ngày thông xe, hoa hướng dương bắt đầu khoe sắc tại công viên bờ sông lớn nhất TP.HCM... là loạt ảnh trong tuần do PV Dân Việt ghi nhận.