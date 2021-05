Bí kíp chế biến món ăn "vạn người mê" bằng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu có lẽ đã quá quen thuộc với các chị em. Thế nhưng sử dụng nồi chiên như thế nào cho hợp lý liệu các chị em đã biết? Hãy cùng tìm hiểu các tips nấu ăn với nồi chiên không dầu của bạn Thu Thùy qua bài viết chia sẻ của bạn tại group Yêu Bếp (Esheep Kitchen family) các chị em nhé!

Bí kíp nấu ăn với nồi chiên không dầu

Đầu tiên, các chị em hãy luôn hình dung trước mình sẽ nấu gì để chủ động chuẩn bị. Ví dụ như mọi món thịt thì mình có thể ướp từ tối hôm trước, qua đêm là vừa đủ ngấm cho ngon, sáng hôm sau dậy cho vào nồi chiên không dầu, đặt thời gian và nhiệt độ là có đồ ăn sáng hoặc ăn trưa.

Nếu định nấu nhiều món 1 lần thì cân nhắc thứ tự cho hợp lý. Hãy nấu các món không có ướp sốt trước, ví dụ như chiên đậu phụ, chả cốm… sau đó mới làm các món như gà, sườn, thịt nướng... để tránh trường hợp nồi dính sốt phải rửa mới nấu tiếp được.

Các món ướp sốt có thể lót giấy bạc, giấy nến hoặc lá chuối cho sạch sẽ và dễ rửa (nhưng sẽ phải lật trong quá trình nấu mới chín được đều 2 mặt). Nếu là lá chuối thì các bạn nên dùng lá to một chút hoặc lót chồng 2 lá cũng không sao, vì lá sẽ quắt lại.

Có rất nhiều công thức ướp thịt nhưng nếu không có nhiều thời gian có thể tận dụng 1 số loại sốt ướp sẵn trong chai được bán tại các siêu thị, cửa hàng.

Nồi chiên không dầu không thể thay thế hoàn toàn cho phương pháp rán dầu truyền thống. Một số món nhất định như nem, hay các món tẩm bột chiên... nên chiên sơ với dầu trước cho chín khoảng 70 - 80%, sau đó mới chiên bằng nồi chiên không dầu. Cách làm này giúp món ăn giòn, ngon và giảm hẳn cảm giác ngán ngấy dầu mỡ.

Với các món thịt nguyên tảng to, ví dụ như đùi gà chẳng hạn; thì bạn nên khía trên mặt thịt để ngấm đều gia vị, đặt nhiệt nồi thấp trong 1 khoảng thời gian dài cho chín kỹ từ trong ra ngoài, sau đó nâng nhiệt cao lên trong 1 khoảng thời gian ngắn để có lớp bề mặt giòn ngon, bóng bẩy. Ví dụ với đùi gà nướng bạn có thể để 180 độ C trong 15 phút rồi tăng lên 200 độ C trong 3 phút nữa là được.

Mọi công thức chỉ mang tính tương đối, vì mỗi nhà dùng mỗi nồi khác nhau, định lượng thực phẩm khác nhau… nên không thể áp dụng chung 1 mức thời gian và nhiệt độ các bạn nhé!

Nếu mới sử dụng, nên để ý theo dõi trong quá trình nướng để tự rút ra công thức thời gian và nhiệt độ phù hợp, đừng phụ thuộc nồi quá kẻo mở ra thì đã cháy.

Dưới đây là 3 công thức nấu ăn bằng nồi chiên không dầu của Thu Thùy. Chị em cùng tham khảo nhé!

3 công thức nấu ăn với nồi chiên không dầu

Thịt xiên nướng bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu làm thịt xiên nướng bằng nồi chiên không dầu: 500g thịt (nên chọn thịt vai có lẫn mỡ), 1 thìa to hành tím băm nhỏ, 1 thìa to tỏi băm nhỏ, 3 - 4 cây sả băm nhỏ phần đầu và phần cuối chẻ nhỏ, 1 thìa to dầu hào, 1 nửa thìa to bột canh, 1 thìa to dầu mè, 1 thìa to mè rang, 1 thìa to sữa đặc, 1 xíu nước hàng.

Cách làm thịt xiên nướng bằng nồi chiên không dầu: Uớp thịt với toàn bộ nguyên liệu, bóp đều tay, để tủ lạnh ít nhất 2 tiếng hoặc qua đêm. Trước khi nướng, vắt 1 ít chanh (khoảng nửa quả) bóp đều cho thịt mềm hơn rồi dùng que xiên thịt. Lưu ý xiên không quá dày để thịt được chín đều. Nướng thịt ở 180 độ C trong 8 phút rồi lật mặt nướng thêm 3 - 4 phút nữa. Mọi người lưu ý canh chỉnh theo nồi ở nhà để tự rút ra thời gian và nhiệt độ phù hợp nhất nhé!

Lạc rang bằng nồi chiên không dầu

Với lạc các chị em có thể rang 180 độ C trong 7 phút. Thành phẩm là món lạc rang giòn tan ngon lành. Nếu muốn làm lạc rang muối thì có thể để 180 độ C trong khoảng 4 đến 5 phút rồi bỏ ra, trộn với xíu dầu sau đó lại cho vào nồi chiên không dầu thêm 200 độ 2 đến 3 phút nữa (điều chỉnh tùy nồi và kích thước lạc nhé). Sau đó đem thành phẩm trộn muối là xong.

Hạt điều, hạt bí, hạt hướng dương… cũng có thể dùng để rang với nồi chiên không dầu được nha các chị em.

Khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu

Để khoai nướng ngon các chị em nên chọn khoai héo 1 chút, lúc này nó ra nhiều mật sẽ ngon hơn. Sau đó cho khoai lang vào nồi chiên không dầu và để 180 độ C khoảng 15 phút rồi lật mặt để thêm 10 đến 15 phút nữa.

Món này hoàn toàn không cố định công thức nhiệt nào vì phụ thuộc vào kích thước khoai, mọi người cứ canh khoai chín là được.

Chúc các chị em thành công với các món ăn sử dụng nồi chiên không dầu nhé!