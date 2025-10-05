Chủ đề nóng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) và thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục theo đúng quy định.
Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Kết luận số 197-KL/TW ngày 03/10/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian tới.

Tại phiên họp ngày 03/10/2025, sau khi nghe Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý III/2025 (Báo cáo số 495-BC/BTCTW, ngày 30/9/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý III/2025. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong quý IV/2025, tập trung những nội dung trọng tâm sau:

1. Khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai ngay Nghị quyết, Chương trình hành động của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, xuyên suốt, liên tục, gắn với tiêu chí, sản phẩm cụ thể theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống". Thực hiện tốt các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp uỷ cơ sở; trọng tâm là việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2025.

3. Giao Đảng uỷ Chính phủ: (1) Kịp thời kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy đối với một số cơ quan. Khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao tổ chức đảng các doanh nghiệp nhà nước (tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước…) về trực thuộc cấp uỷ địa phương nơi đặt trụ sở (hoàn thành trong tháng 10/2025). Chỉ đạo xây dựng cơ chế, quy chế phối hợp giữa đảng uỷ các bộ, ngành có liên quan, đảng uỷ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp uỷ địa phương, bảo đảm quản lý tốt đảng viên tại cơ sở, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. (2) Chỉ đạo hướng dẫn cụ thể việc tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục; không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) và thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

4. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu đảng viên; triển khai thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử và các phần mềm, ứng dụng theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng.

5. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chủ trương lớn của Đảng. (2) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với sắp xếp tổ chức hành chính. (3) Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở đảng bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Hà Nội họp khẩn ứng phó bão số 11: Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu “không để bất ngờ trong mọi tình huống”

Hà Nội họp khẩn ứng phó bão số 11: Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu “không để bất ngờ trong mọi tình huống”

Thứ trưởng Bộ GDĐT nêu 9 giải pháp để xử lý triệt để tình trạng lạm thu, các khoản thu 'biến tướng' đầu năm học

Thứ trưởng Bộ GDĐT nêu 9 giải pháp để xử lý triệt để tình trạng lạm thu, các khoản thu "biến tướng" đầu năm học

Tránh tình trạng 'xin - cho', tranh thủ, 'chạy chọt' trong quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học

Tránh tình trạng "xin - cho", tranh thủ, "chạy chọt" trong quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Trị phồn vinh, hạnh phúc

Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến: Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Trị phồn vinh, hạnh phúc

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Tối 3/10/2025, khi bản tin VTV1 phát phóng sự “Bắt tạm giam Hoàng Hường”, có thể thấy nữ doanh nhân này nở nụ cười tươi. Hoàng Hường có thể cười với tất cả sự dày dạn sau bao năm "diễn" trước máy quay. Nhưng pháp luật không thể bị thách thức bởi sự ngạo mạn của bất kỳ ai.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, Phó Chủ tịch dẫn đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh sau loạt bài của Báo Dân Việt

Tin tức
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, Phó Chủ tịch dẫn đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú học sinh sau loạt bài của Báo Dân Việt

Đà Nẵng: Cháy lớn tại dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim

Tin tức
Đà Nẵng: Cháy lớn tại dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim

Xe cấp cứu va chạm xe tải, tài xế xe cứu thương bị thương mắc kẹt trong cabin trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Tin tức
Xe cấp cứu va chạm xe tải, tài xế xe cứu thương bị thương mắc kẹt trong cabin trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Ông Hồ Quốc Dũng thôi chức Bí thư Gia Lai: "Tôi dù đi đâu, làm gì, cũng hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng"

Tin tức
Ông Hồ Quốc Dũng thôi chức Bí thư Gia Lai: 'Tôi dù đi đâu, làm gì, cũng hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng'

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao
Thể thao

Hotgirl bóng chuyền Phạm Thị Hiền khoe nhan sắc đỉnh cao

Thể thao

Phụ công xinh đẹp Phạm Thị Hiền khoe vóc dáng gây “sốt”. Hình ảnh của cô được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) quần thảo vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh 170km, cảnh báo gió mạnh, lốc xoáy

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 11 (bão MATMO) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ, còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, bão số 11 có thể gây dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng
Chuyển động Sài Gòn

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng

Chuyển động Sài Gòn

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 chính thức khai mạc tại công viên Cần Thạnh xã Cần Giờ (TP.HCM) với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”.

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực
Chuyển động Sài Gòn

Cần Giờ khởi sắc, hướng tới đô thị du lịch sinh thái biển tầm cỡ khu vực

Chuyển động Sài Gòn

Ông Võ Hữu Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ (TP.HCM) cho biết nơi đây sẽ thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển tầm cỡ khu vực.

Tin tối (5/10): Malaysia 'chơi lớn', quyết đấu FIFA đến cùng
Thể thao

Tin tối (5/10): Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng

Thể thao

Malaysia "chơi lớn", quyết đấu FIFA đến cùng; CĐV Chelsea tức giận vì Jorrel Hato; Nepal chốt danh sách đối đầu ĐT Việt Nam; cựu tuyển thủ Hà Lan thoát chết sau tai nạn giao thông; Messi tạo nên kỷ lục đáng nể.

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Từ vụ “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn: Hành vi bạt đồi, hủy hoại rừng có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi tự ý mở đường và phá rừng tự nhiên để lấy gỗ bán nhằm vào mục đích cá nhân có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Trao học bổng 'Em tới trường' cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An
Nhân ái

Trao học bổng "Em tới trường" cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An

Nhân ái

Chiều 5/10, tại xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cùng nhà tài trợ đã trao học bổng “Em tới trường” cho em Trần Bùi Quốc Bảo (sinh năm 2013), học sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Quang Phiệt.

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, người con gái mang bầu phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật

Một vụ việc gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội, khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Hai mẹ con đang đi trên đường (người con gái đang mang bầu) bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt tấn công dã man...

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới, nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc sống ngay cả khi nghèo khó

Gia đình

Tử vi ngày mai cho rằng, với sự nhạy bén trong thị trường và khả năng ra quyết định quyết đoán, 3 con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả.

Nga tung đòn đánh lớn vào các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine
Điểm nóng

Nga tung đòn đánh lớn vào các nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Điểm nóng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm qua nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho các cơ sở này.

Cổ phiếu Vingroup tăng phi mã, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giàu lại càng giàu thêm
Nhà đất

Cổ phiếu Vingroup tăng phi mã, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giàu lại càng giàu thêm

Nhà đất

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng gần 4 lần kể từ đầu năm, đưa vốn hóa tập đoàn vượt 680.000 tỷ đồng và giúp ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 16,8 tỷ USD, đồng thời xuất hiện thêm nữ tỷ phú USD thứ hai của Việt Nam.

Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia
Xã hội

Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia

Xã hội

Trung thu năm nay, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã trao tặng hơn 40.500 chiếc bánh Trung thu cùng hàng ngàn phần quà sữa đậu nành Number 1 Soya đến các em nhỏ trên khắp cả nước. Phần quà giản dị nhưng gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng rực rỡ, ấm áp.

Ngành điện TP.HCM: Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố
Tin tức

Ngành điện TP.HCM: Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố

Tin tức

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa ban hành kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục phục vụ Đại hội và các chương trình, sự kiện liên quan.

Làm nhà tạm cho dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tránh cơn bão số 11-bão MATMO
Nhà nông

Làm nhà tạm cho dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tránh cơn bão số 11-bão MATMO

Nhà nông

Làm nhà tạm cho dân xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang (địa bàn tỉnh Hà Giang trước đây) tránh cơn bão số 11-bão MATMO. Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (bão Matmo), các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang nỗ lực, gồng mình khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ, nhất là công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao.

Hà Nội họp khẩn ứng phó bão số 11: Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu “không để bất ngờ trong mọi tình huống”
Tin tức

Hà Nội họp khẩn ứng phó bão số 11: Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu “không để bất ngờ trong mọi tình huống”

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chủ trì cuộc họp khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Một xã mới ở Lào Cai khẩn trương làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư, ứng phó với bão số 11 (cơn bão MATMO)
Nhà nông

Một xã mới ở Lào Cai khẩn trương làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư, ứng phó với bão số 11 (cơn bão MATMO)

Nhà nông

Một xã ở Lào Cai khẩn trương làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư, ứng phó với bão số 11 (cơn bão MATMO) . Trước nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Yên Bái trước đây) đã cùng nhau san gạt, vận chuyển vật liệu, làm kè rọ đá bảo vệ khu dân cư.

Bão số 11 (bão MATMO), 100% xã ven biển Ninh Bình (bao gồm cả Nam Định trước đây) thực hiện lệnh cấm biển
Nhà nông

Bão số 11 (bão MATMO), 100% xã ven biển Ninh Bình (bao gồm cả Nam Định trước đây) thực hiện lệnh cấm biển

Nhà nông

Theo Công điện khẩn mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, toàn bộ các xã ven biển trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả tỉnh Nam Định trước đây) sẽ thực hiện cấm biển từ 6 giờ ngày 5/10/2025 để chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 11.

Đặng Văn Lâm nói gì khi phải cạnh tranh với 'người hùng' U23 Trần Trung Kiên?
Thể thao

Đặng Văn Lâm nói gì khi phải cạnh tranh với "người hùng" U23 Trần Trung Kiên?

Thể thao

Đặng Văn Lâm trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt, thủ môn sinh năm 1993 chia sẻ bất ngờ về việc cạnh tranh với Trần Trung Kiên ở vị trí bắt chính.

Lần đầu đón Trung thu, du khách nước ngoài ngạc nhiên trước điều gì trên phố Hàng Mã?
Xã hội

Lần đầu đón Trung thu, du khách nước ngoài ngạc nhiên trước điều gì trên phố Hàng Mã?

Xã hội

Những ngày này trên phố Hàng Mã (Hà Nội) đông nghịt khách tham quan, mua sắm và chụp ảnh, đặc biệt là du khách nước ngoài. Nhiều du khách bày tỏ thích thú và bất ngờ với những chiếc đèn lồng tinh xảo, rực rỡ màu sắc.

Nghệ sĩ Ưu tú từng được mệnh danh là 'nữ hoàng cảnh nóng' nói về chuyện ly hôn năm 21 tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú từng được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" nói về chuyện ly hôn năm 21 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến cho biết tại thời điểm ly hôn, cô gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn quyết định tự xoay xở để nuôi con nhỏ.

Đi chơi đồng nước nổi Đồng Tháp, xem nông dân nuôi cá đồng, bắt cá lóc đồng lên nướng rơm thơm ngào ngạt
Nhà nông

Đi chơi đồng nước nổi Đồng Tháp, xem nông dân nuôi cá đồng, bắt cá lóc đồng lên nướng rơm thơm ngào ngạt

Nhà nông

Tận dụng mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp chủ động phát triển mô hình nuôi trữ cá đồng kết hợp khai thác du lịch sinh thái, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp và bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Võ sư nào của Việt Nam từng tuyên bố chỉ cần một cú móc là hạ gục Lý Tiểu Long?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ sư nào của Việt Nam từng tuyên bố chỉ cần một cú móc là hạ gục Lý Tiểu Long?

Đông Tây - Kim Cổ

Tên tuổi của Lý Tiểu Long vang dội cả thế giới là vậy, nhưng ở Việt Nam lại có một võ sư tự tin tuyên bố có thể knock-out huyền thoại này chỉ với một cú móc.

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt sẵn sàng đối đầu ĐT Nepal
Thể thao

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt sẵn sàng đối đầu ĐT Nepal

Thể thao

Cao Pendant Quang Vinh cười tít mắt trước buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam chiều tối 5/10 trên sân Gò Đậu (TP.HCM), chuẩn bị đối đầu ĐT Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Biên kịch Táo Quân từng là MC VTV đón tuổi mới bằng dãy số đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Biên kịch Táo Quân từng là MC VTV đón tuổi mới bằng dãy số đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Biên kịch Táo Quân, từng là MC VTV kỷ niệm sinh nhật bằng dãy số đặc biệt, hé lộ hành trình đời mình qua từng mốc thời gian.

Trước giờ cơn bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh triển khai loạt biện pháp ứng phó
Nhà nông

Trước giờ cơn bão số 11 (bão MATMO) đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh triển khai loạt biện pháp ứng phó

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 (bão MATMO), các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, nỗ lực đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trung vệ 21 tuổi cao 1m84 vừa được gọi lên ĐT Việt Nam có gì đáng chú ý?
Thể thao

Trung vệ 21 tuổi cao 1m84 vừa được gọi lên ĐT Việt Nam có gì đáng chú ý?

Thể thao

Ở đợt hội quân tháng 10/2025 của ĐT Việt Nam, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Taylor Swift khẳng định vị thế độc tôn
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift khẳng định vị thế độc tôn

Văn hóa - Giải trí

Album “The life of a showgirl” giúp Taylor Swift phá kỷ lục Apple Music, khẳng định vị thế không thể thay thế của cô trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Bánh trung thu nhân... dế ở Trung Quốc gây tranh luận
Xã hội

Bánh trung thu nhân... dế ở Trung Quốc gây tranh luận

Xã hội

Khi Tết Trung thu đến gần, một loại bánh trung thu mới lạ đã được ra mắt và thu hút sự chú ý tại Trung Quốc vì phần nhân được làm từ... con dế.

Lực lượng tàu mặt nước Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển
Tin tức

Lực lượng tàu mặt nước Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển

Tin tức

Các đơn vị tổ chức huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu, huấn luyện đối kháng cùng nhiều tình huống được đặt ra để rèn luyện bản lĩnh, sức chịu đựng và khả năng xử lý tình huống của bộ đội.

Cấp phép tài sản số: Bộ Tài chính phối hợp 'đặc biệt' với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước
Kinh tế

Cấp phép tài sản số: Bộ Tài chính phối hợp "đặc biệt" với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước

Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp về đề xuất thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.

1

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

2

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

3

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

4

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay

5

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 15, sáng mai áp sát Quảng Ninh-Hải Phòng, tác động đến Hà Nội thế nào?