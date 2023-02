Theo anh Tánh, do chuyến biển này tàu gặp gió to, nước chảy xiết, tàu thường xuyên phải tìm nơi tránh gió nên sản lượng đánh bắt rất thấp. "Chuyến biển xuyên Tết này tôi mong đủ tổn phí là may mắn lắm rồi. Cũng may tàu tôi câu được 1 tấn cá ngừ đại dương, bán được 110 triệu đồng nếu không còn lỗ nặng", anh Tánh nói.