Chân dung nữ Thiếu tướng, Đại biểu Quốc hội lần thứ hai được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk

Bộ trưởng Bộ Công an vừa điều động Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân – Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đây là lần thứ hai Thiếu tướng Xuân được bổ nhiệm chức vụ này.