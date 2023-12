Bộ trưởng Bộ Công an điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông Bộ trưởng Bộ Công an điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Chiều ngày 22/12, tại Công an tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: M.Q Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đại tá Bùi Quang Thanh và đại tá Nguyễn Thanh Liêm được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách mới. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đại tá Bùi Quang Thanh và đại tá Nguyễn Thanh Liêm là những cán bộ lãnh đạo trẻ nhưng được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: M.Q Nhận nhiệm vụ công tác mới, địa bàn mới, đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông hứa sẽ nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn. Phát huy cao độ trách nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, chung lòng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm từng giữ chức Chánh thanh tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 3/2014, ông Liêm được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh cho đến nay. Trước đó, Bộ Công an đã có quyết định điều động đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

