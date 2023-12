Đại tá 46 tuổi được điều động làm Giám đốc công an tỉnh Nghệ An

Chiều 20/12, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an an về công tác cán bộ.

Cụ thể, điều động đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Bùi Quang Thanh đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đại tá Bùi Quang Thanh hứa sẽ nhanh chóng ổn định công tác, tiếp cận nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn; phát huy cao độ trách nhiệm, chung lòng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại tá Bùi Quang Thanh sinh ngày 2/7/1977, quê xã Nam Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông Thanh có chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đại tá Bùi Quang Thanh từng kinh qua nhiều chức vụ.

Từ tháng 10/1995-10/1997, ông là Học viên Trường Trung học Cảnh sát Nhân dân 1.

Từ tháng 11/1997-10/2000: Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 11/2000-10/2003: Học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Từ tháng 11/2003-5/2007: Phó Bí thư Chi bộ, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 6/2007-3/2009: Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 4/2009-1/2013: Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 2/2013-2/2015: Ủy viên BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 3/2015-3/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Từ tháng 4/2017-6/2017: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 7/2017-1/2019: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 2/2019 -7/2021: Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Từ tháng 7/2021 - nay: Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.