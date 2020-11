Chính thức thông xe đường vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng

Video: Thông xe đường vành đai 2 trên cao đoạn Ngã tư Sở - Ngã tư Vọng.

Sáng 9/11, đường vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở chính thức được thông xe, riêng đoạn từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy vẫn chưa thể đưa vào khai thác bởi vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Theo phân luồng giao thông, phương tiện xe ô tô được phép lưu thông trên tuyến đường vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng và ngược lại). Cấm các phương tiện; xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ lưu thông trên tuyến đường vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng và ngược lại).

Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện, hai đầu đường vành đai 2 trên cao (đầu Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng) đã được thiết lập dải phân cách an toàn với biển mũi tên chỉ hướng phản quang rõ ràng. Theo ghi nhận của PV, sáng nay ngay sau khi barie được dỡ, nhiều ô tô đã chủ động lưu thông lên đường trên cao để tránh ùn tắc giao thông tại đường dưới thấp. Tuy nhiên, số lượng phương tiện di chuyển trên đường vành đai 2 trên cao vẫn tương đối ít do nhiều người chưa quen đường. Để đảm bảo giao thông trên tuyến đường, lực lượng chức năng của thành phố sẽ hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông lưu thông trên đường vành đai 2 trên cao và dưới thấp (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) sau thời gian thông xe 15 ngày. Hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông được đặt ở 2 đầu đường dẫn lên vành đai 2 trên cao. Các phương tiện lưu thông trên đường vành đai 2 dưới thấp sẽ theo sự hướng dẫn điều tiết của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông. Trước khi đưa vào khai thác, đường vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) đã được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, từ hệ thống lan can cách âm và hệ thống thoát nước. Hệ thống lan can cách âm sẽ giúp hạn chế việc ảnh hưởng tiếng ồn đến người dân xung quanh. Theo biến chỉ dẫn, xe ô tô sẽ được lưu thông với vận tốc tới 80km/h trên đoạn tuyến đầu tiên của đường vành đai 2 trên cao. Sau khi đưa vào khai thác, đường vành đai 2 trên cao được kỳ vọng sẽ giúp giao thông khu vực đường Trường Chinh, đặc biệt tại nút giao Ngã Tư Sở được giảm tải với hệ thống giao thông hai tầng Người dân xung quanh rất kỳ vọng tuyến đường sẽ mang lại nhiều lợi ích về phát triển xã hội và giảm ách tắc giao thông trong khu vực. Cũng theo ghi nhận của PV trong sáng nay, dù tuyến đường vành đai 2 trên cao đã được thông, song, bước vào giờ cao điểm, người tham gia giao thông di chuyển hướng đường Trường Chinh - ngã tư Vọng vẫn chưa thể thoát cảnh chen chúc. Nhiều người dân xung quanh cho rằng, nguyên nhân dẫn tới ùn tắc là do các tín hiệu đèn giao thông ở hai nút giao Ngã Tư Sở và ngã tư ngã tư Vọng khá dài ảnh hưởng tới sự lưu thông của người dân.