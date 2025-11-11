Cổ phiếu bất động sản phủ xanh trong ngày FLC của “anh Quyết” hé lộ kế hoạch trở lại sàn

Cổ phiếu bất động sản phủ xanh cùng ngày Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết quay trở lại

Kết phiên giao dịch ngày 11/11, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 43 mã tăng giá và 31 mã giảm giá, 1 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản bất ngờ quay đầu tăng 1,37% lên 94,75 điểm, đà tăng này chỉ theo sau nhóm cổ phiếu tiêu dùng - bán lẻ khi nhóm ngành này tăng tới 1,85% lên 109,45 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11. Ảnh: Vietstock

Bộ 3 cổ phiếu trụ cột nhóm ngành gọi tên họ nhà Vingroup đều khi nhận tăng ấn tượng trong phiên. Cụ thể, mã VHM của Vinhomes tăng 3,57% so với phiên giao dịch liền kề, lên 90.000 đồng/cổ phiếu; mã VRE của Vincom Retail tăng 4,19% lên 31.050 đồng/cổ phiếu và mã VIC của Vingroup tăng 1,01% lên 201.000 đồng/cổ phiếu - mã này lần nữa chạm tay vào mốc tâm lý 200.000 đồng sau khi 'chia tay' nhiều lần.

Dù không hiện trên bảng điện tử nhưng mã VPL của Vinpearl cũng ghi nhận tăng 2,13% lên 72.000 đồng/cổ phiếu.

Thậm chí, cả 4 mã cổ phiếu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều xuất hiện trong top 10 mã ảnh hưởng tích cực chỉ số VN-Index trong phiên hôm nay khi góp hơn 6 điểm tăng.

Cập nhật theo thời gian thực trên Forbes, tài sản của vị tỷ phú này hiện đang ở mức 18,8 tỷ USD, xếp thứ 129 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cập nhật ngày 11/11 trên Forbes.

Quay trở lại thị trường chứng khoán, sắc xanh dù không bao trùm trong nhóm ngành nhưng đà tăng vẫn hiện diện ở nhiều mã lớn như: CEO +4,26%; DXG +3,01%; DIG +2,54%; PDR +1,92%; KDH +3,13%;...

Ở chiều ngược lại, nhiều mã vẫn đứng trước cảnh bán mạnh do tâm lý nhà đầu tư còn chưa vững như: VPI -2,8%; KBC -0,46%; NVL -0,81%; HDC -4,78%; KHG -5,39%; NLG -0,41%;...

Sự hồi phục nhóm cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay không chỉ đi cùng xu hướng với thị trường chung mà còn trùng vào ngày Tập đoàn FLC vừa tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2025.

Một trong những nội dung rất được các cổ đông FLC quan tâm là tình trạng cổ phiếu của tập đoàn này, cũng như thời gian cổ phiếu được giao dịch trở lại. Hiện tại, gần 710 triệu cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch từ tháng 2/2023.

Trong đại hội, bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc FLC đã tiết lộ về mốc thời gian đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại mang nhiều kỳ vọng 'về bờ' cho nhà đầu tư. Bà Huyền cho biết dự kiến cổ phiếu FLC sẽ giao dịch lại trên UPCoM vào quý 1/2026.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11. Ảnh: Vietstock

Thị trường chứng khoán ngày 11/11, VN-Index bất ngờ tăng hơn 13 điểm sau 3 phiên giảm liên tiếp



Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đón tin vui khi sắc xanh áp đảo trên bảng điện tử. Kết phiên giao dịch ngày 11/11, VN-Index tăng 13,07 điểm lên 1.593,61 điểm; quanh vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Đây là phiên tăng đầu tiên của VN-Index sau khi có 3 phiên giảm liên tiếp. Cùng chung đà tăng, HNX-Index tăng 2,9 điểm lên 261,08 điểm và UPCoM-Index tăng nhẹ 0,4 điểm lên 117,85 điểm.



Thanh khoản phiên giao dịch hôm nay ghi nhận mức tương đương so với phiên đầu tuần khi có hơn 596 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt gần 19.760 tỷ đồng.



Toàn thị trường hôm nay ghi nhận mức tăng tập trung ở các nhóm cổ phiếu lớn đầu ngành như: VHM +3,57%; VIC +1,01%; VRE +4,19%; CEO +4,26%; VIX +4,06%; SSI +3,72%; SHB +3,27%; STB +2,37%; GEX +5,75%;... Ngược lại, nhóm ít cổ phiếu ghi nhận sắc đỏ như: VJC -0,91%; VSC -1,95%; VPI -2,8%; HDC -4,78%;...



Về mức độ ảnh hưởng, các mã cổ phiếu ‘họ’ Vingroup như VHM; VIC; VRE; VPL tiếp tục có ảnh hưởng tích cực nhất tới thị trường khi giúp VN-Index tăng hơn 6 điểm. Ngoài ra còn các mã cổ phiếu góp phần phục hồi thị trường như: BID; VNM; MSN với tổng gần 2,65 điểm. Ở chiều ngược lại các mã cố phiếu kéo thị trường ở lại như HVN; LPB; VJC; GEE; SSB với tổng mức giảm gần 2 điểm.



Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì lực bán ròng với 76,94 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mã như: MBB -69,07 tỷ đồng; STB -64,92 tỷ đồng; CTG -52,39 tỷ đồng; HDB -48,34 tỷ đồng; VND -47,47 tỷ đồng. Ở chiều mua ghi nhận nhiều mã được các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng như: VIC +153,10 tỷ đồng; HPG +105,38 tỷ đồng; VNM +80,47 tỷ đồng; SHB +72,14 tỷ đồng; MSN +71,65 tỷ đồng;...



Theo giới phân tích, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh. Trong ngắn hạn, đà hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn, tuy nhiên dòng tiền vẫn thận trọng, cho thấy nhà đầu tư tiếp tục quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giải ngân.



VN-Index đang trong quá trình điều chỉnh từ vùng đỉnh 1.780 về quanh 1.580 điểm, tức đã mất khoảng 10% giá trị, tâm lý nhà đầu tư bắt đầu dao động mạnh.



Có người cố gắng “bắt đáy”, có người chán nản thoát hàng, và cũng có không ít người chọn cách đứng ngoài quan sát. Trong một thị trường mà mọi thứ thay đổi chỉ trong vài phiên, việc không làm gì cả đôi khi lại là nước đi thông minh nhất.



Trong giai đoạn VN-Index vẫn còn dò đáy, những cú hồi ngắn xen lẫn nhịp giảm có thể khiến nhiều người mất phương hướng. Nhưng nếu giữ được bình tĩnh, không bị “màu xanh ảo” hay “tin đồn nóng” chi phối, nhà đầu tư sẽ dần thấy rằng đứng ngoài đôi khi là quyết định khôn ngoan nhất trong cả chu kỳ .



