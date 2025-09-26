Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính TP.HCM cho biết tại buổi họp báo như sau: Dự án Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 2130712106, chứng nhận lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) cấp ngày 5/3/1995; với thời hạn hoạt động dự án là 30 năm kể từ ngày 27/9/2025.

Như vậy, đến ngày 27/9/2025, dự án sẽ hết thời hạn hoạt động. Ngày 20/2/2025, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam có Văn bản số 0320/2025/LEG-CCBVL cam kết không thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án nêu tại Giấy Chứng nhận đầu tư số 411043000812 chứng nhận thay đổi lần thứ 9, ngày 17/12/2014, kể từ ngày 27/9/2025.

Hình ảnh nhà máy Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại phường Linh Xuân, TP.HCM rất quen thuộc với người dân trong suốt 30 năm qua. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 48 - Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khi hết thời hạn hoạt động của dự án (đến hết ngày 27/9/2025).

Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 35 - Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định:

"2. Đối với trường hợp thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai thì xử lý như sau:

a) Chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Như vậy, sau khi thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư, nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất thêm 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động để thanh lý dự án, xử lý quyền sử dụng đất cũng như tài sản trên đất theo quy định pháp luật.

Nhà máy mới của Coca-Cola Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh đã được khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 7/2025. Ảnh: Hoàng Hưng

Được biết trước khi hết hạn thuê đất 30 năm, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã có văn bản đề nghị được gia hạn thêm 2 năm kể từ ngày 27/9/2025, để sử dụng tháo dỡ, di dời trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, nhà kho và hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường, khôi phục hiện trạng và bàn giao mặt bằng sạch cho TP.HCM.

Ngày 11/7/2025, Công ty Coca‑Cola Việt Nam đã khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động nhà máy mới, có tổng vốn đầu tư 136 triệu USD (hơn 3.500 tỷ đồng) tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, khu vực Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là nhà máy thực phẩm đồ uống đầu tiên đạt chứng nhận Công trình xanh LEED cấp độ vàng (LEED Gold) tại Việt Nam.

Nhà máy tại Tây Ninh có diện tích 19ha, quy mô lớn nhất trong 3 cơ sở sản xuất của Coca‑Cola tại Việt Nam. Nhà máy này được trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai tiên tiến, tổng công suất lên đến 1 tỉ lít đồ uống mỗi năm.