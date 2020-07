Cuộc sống trong rừng của chiến sĩ người Mông từng trúng 3 viên đạn

Nhờ việc đầu tư chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả. Gia đình Thào A Lầu là một trong số ít những hộ tại bản Co Nhừ vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Bữa cơm hàng ngày đầy đủ cơm, rau, thịt… đầy đủ, no ấm hơn so với cuộc sống của đa số người Mông trong vùng là minh chứng cho điều đó.