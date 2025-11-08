Điều tra vụ thi thể nam dưới hồ nước đang phân hủy ở tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng liên quan đã đến hiện trường điều tra vụ việc.

Các cơ quan chức năng đang làm việc tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nam dưới hồ nước đang bị phân hủy ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CACC

Tại đây, các cơ quan chức năng ghi nhận, trên người nạn nhân có mặc quần dài màu xám xanh. Có mặc áo bên trong, bên ngoài khoác thêm một áo thun màu xám. Nạn nhân là nam giới, trong độ tuổi khoảng 25-30 và thi thể đã phân huỷ mạnh, biến dạng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, thời gian phân huỷ khoảng trên 10 ngày.

Do chưa xác định nhân thân nên Công an xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng thông báo truy tìm người thân của nạn nhân. Vì vậy, ai có người thân, bạn bè mất tích trong thời gian từ 10-15 ngày gần đây và có đặc điểm tương tự, vui lòng liên hệ Công an xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng để phối hợp xác minh.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.