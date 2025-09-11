Đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận ở xã, phường, đặc khu đang gặp khó khăn

Chiều 11/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới.”

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chỉ đạo hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tổ chức hội thảo là rất cần thiết trong giai đoạn Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp đang chuyển mình mạnh mẽ cùng cả nước bước vào giai đoạn mới. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, các chuyên gia, nhà khoa học, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương cần nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận, đổi mới tư duy, nâng tầm hoạt động, nhất là tham mưu chiến lược với Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo trong củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận, nhất là ở xã, phường, đặc khu đang gặp khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, cần đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp trong ngành tuyên giáo và dân vận, giữa các cơ quan Đảng, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội.

Phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về tuyên giáo và dân vận, tăng cường thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông tin tại hội thảo cho thấy trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức, công nghệ số và truyền thông xã hội, công tác tuyên giáo và dân vận ngày càng khẳng định vị trí then chốt.

Đây là lĩnh vực định hướng tư tưởng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn xã hội, góp phần tạo dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, xây dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chế độ.

Không chỉ truyền bá, vận động hay phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, công tác này còn là cầu nối chiến lược giữa Đảng với quần chúng, phương tiện để Đảng tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin từ cơ sở, từ đó hoàn thiện quá trình hoạch định và triển khai chính sách.

Trong môi trường truyền thông đa chiều, khi xuất hiện những luồng tư tưởng sai trái, thù địch lợi dụng không gian mạng, thì công tác tuyên giáo và dân vận càng là “lá chắn mềm,” giúp định hướng nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong bối cảnh Đảng xác định “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” là nhiệm vụ then chốt, công tác tuyên giáo và dân vận càng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng về tư tưởng và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan nghiên cứu, các lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ trao đổi lý luận và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đồng chí điều hành hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội thảo tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: thảo luận, làm sâu sắc hơn sự vận dụng và phát triển, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tuyên giáo và dân vận trong điều kiện mới; phân tích vị trí, vai trò của lĩnh vực này trong kỷ nguyên số, đặc biệt sắp xếp tổ chức bộ máy.

Hội thảo cũng đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện đường lối, quan điểm, cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò “động lực mềm” trong tiến trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, xem xét thực trạng, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận tại cấp xã sau khi thành lập Ban Xây dựng Đảng cấp xã để kiến nghị các điều chỉnh phù hợp về tổ chức, nhân lực và phương thức hoạt động.

Tại hội thảo, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trình bày tham luận về chủ đề "Báo chí, truyền thông định hướng dư luận xã hội, góp phần làm tốt công tác tuyên giáo, dân vận”; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an trình bày tham luận "Vai trò của công tác phát ngôn Công an nhân dân trong định hướng dư luận xã hội."

Cũng tại hội thảo, các địa phương, đơn vị chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận; đề xuất các kiến nghị cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn bó với cơ sở, hiểu dân, sát dân, vì dân.