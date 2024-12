Giá cà phê tăng kỷ lục, nhiều nông dân Đắk Lắk tiếc ngẩn ngơ vì cà phê mất mùa, sản lượng sụt giảm mạnh Giá cà phê tăng kỷ lục, nhiều nông dân Đắk Lắk tiếc ngẩn ngơ vì cà phê mất mùa, sản lượng sụt giảm mạnh

Do tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài đã khiến sản lượng cà phê của tỉnh Đắk Lắk trong niên vụ 2023-2024 giảm tới 23.057 tấn so với niên vụ trước. Nhiều nông dân trồng cà phê đang phải đối mặt với nỗi lo thất thu do sự sụt giảm này.