Thứ tư, ngày 15/10/2025 14:31 GMT+7

Giá vàng tăng dữ dội, vàng nhẫn diễn biến lạ, tiệm vàng ra quyết định quan trọng

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 15/10/2025 14:31 GMT+7
Giá vàng hôm nay 15/10 đang tăng mạnh và cán mốc 148 triệu đồng/lượng trong phiên chiều. Giá vàng nhẫn diễn biến lạ khi các tiệm vàng đưa ra quyết định mới.
Giá vàng hôm nay 15/10 trong phiên chiều cán mốc 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/10 liên tục từ tăng từ sáng đến chiều, trái với diễn biến tăng giảm thất thường của ngày hôm qua và đã chính thức cán mốc 148 triệu đồng/lượng. Đây là mức kỷ lục từ trước đến nay của giá vàng trong nước.

Đầu giờ chiều, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 148 triệu đồng/lượng, tăng thêm 700.000 đồng/lượng so với phiên mở cửa buổi sáng. Còn so với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng.

Ở chiều mua vàng, Công ty SJC chấp nhận giá mua vào vàng miếng SJC 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15/10 trong phiên chiều cán mốc 148 triệu đồng/lượng. Ảnh: Hồng Phúc

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới, khi kim loại quý trên thị trường quốc tế đang giao dịch gần chạm mốc 4.200 USD/ounce. Đây là mức giá kỷ lục của giá vàng thế giới từ trước đến nay. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã liên tục đẩy giá vàng thế giới chạm đỉnh mới trong vài ngày gần đây.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC.

Sau điều chỉnh, các cửa hàng PNJ tại TP.HCM bán ra vàng miếng SJC 148 triệu đồng/lượng, mua vào 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại DOJI niêm yết bán ra 148 triệu đồng/lượng, mua vào 146 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Mi Hồng cũng tăng giá vàng miếng SJC bán ra lên 148 triệu đồng/lượng, mua vào 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay diễn biến khác lạ, tiệm vàng ra quyết định mới

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục có diễn biến mới khi nhiều doanh nghiệp đều tăng mạnh giá bán ra, khiến giá vàng nhẫn dần tiệm cận với vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay diễn biến khác lạ, nhiều người giật mình. Ảnh: Hồng Phúc

Các cửa hàng PNJ tại TP.HCM niêm yết vàng nhẫn bán ra đến 147,2 triệu đồng/lượng, tức chỉ thấp hơn giá vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng. PNJ chấp nhận mua vào vàng nhẫn với giá 144,2 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng niêm yết vàng nhẫn bán ra đến 147,2 triệu đồng/lượng, tức chỉ thấp hơn giá vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng. DOJI chấp nhận mua vào vàng nhẫn với giá 144,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý nâng giá vàng nhẫn bán ra đến 147,5 triệu đồng/lượng nhưng mua vào chỉ 144,5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vậy, trước hình tình nguồn cung ít, một số doanh nghiệp còn tăng mạnh giá mua vào để thu hút người dân bán vàng nhẫn. Có tiệm vàng đã tăng mạnh giá vàng nhẫn mua vào khiến chênh lệch với giá bán ra chỉ còn 500.000 đồng/lượng.

Đầu giờ chiều 15/10, vàng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn bán ra 145,9 triệu đồng/lượng và "hào phóng" mua vào với giá 145,4 triệu đồng/lượng, tức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra chỉ còn 500.000 đồng/lượng. Trước đó, doanh nghiệp này thường giữ khoảng cách chênh lệch mua - bán 1 triệu đồng/lượng.

