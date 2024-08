Giải cứu tài xế xe tải kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Hải Dương

Chiều nay, 31/8, thông tin công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 1 giờ 40 phút, ngày 31/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh nhận tin báo trên cao tốc đoạn qua địa phận thôn Vực, xã Chí Minh (Tứ Kỳ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải 15C-184.38 do anh Đỗ Hữu Tính (sinh năm 1963, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lái với xe tải 14C-397.06 do anh Vũ Vĩnh Lộc (sinh năm 1987, ở phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển. Sau khi xảy ra tai nạn, anh Lộc bị thương, kẹt trong cabin không thể đưa ra ngoài.

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã giải cứu thành công, đưa nạn nhân Lộc ra khỏi cabin xe an toàn. (Ảnh LLCN)

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; đồng thời thông báo các đơn vị liên quan tham gia phối hợp cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường lúc đó, phần đầu xe tải bị biến dạng, anh Lộc mắc kẹt ở trong cabin không thể di chuyển ra ngoài, chân bị thương đang chảy nhiều máu. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng thiết bị cắt thủy lực phá dỡ các vật cản xung quanh để giải cứu nạn nhân.

Phần đầu xe tải bị biến dạng. (Ảnh: LLCN)

Đến 2 giờ 15 phút lực lượng cứu hộ của tỉnh Hải Dương đã giải cứu thành công, đưa anh Lộc ra ngoài an toàn. Sau đó, anh Lộc được bàn giao cho lực lượng y tế của tỉnh Hải Dương chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, sức khỏe của anh Lộc cơ bản ổn định.