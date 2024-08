Đã xác định nguyên nhân khiến hơn 150 công nhân ở Phú Thọ bị ngộ độc

Sáng nay (31/8), trao đổi với PV Dân Việt, ông Điêu Quang Đạo - Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa nhận được kết quả kiểm nghiệm đối với 4 mẫu chất nôn của bệnh nhân là công nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam và 5 mẫu thức ăn lưu tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thủy (cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam).

Phát hiện histamin hàm lượng 3806 mg/kg trong cá thu ù kho

Bệnh nhân là công nhân tại Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm, nhập viện điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy ngày 28/8. Ảnh: Hoan Nguyễn

Kết quả kiểm nghiệm đã phát hiện chất histamin với hàm lượng cao là 3806 mg/kg trong mẫu cá thu ù kho (mẫu cá thu ù kho được lưu tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thủy) và hàm lượng 6,22 mg/kg cao nhất trong mẫu chất nôn của bệnh nhân Trần Thị Như Ý (công nhân Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam).

Nhận định về nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: "Căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu chất nôn, mẫu thức ăn lưu của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, ý kiến của các cơ sở khám, điều trị bệnh nhân của Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam từ ngày 28 đến 30/8/2024, cho thấy đây vụ ngộ độc thực phẩm nguyên nhân do histamin có trong mẫu cá thu ù kho trong bữa ăn trưa của Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam".

Ông Đạo cũng cho biết thêm, hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Phú Thọ đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thủy và các tổ chức, cá nhân cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm cho công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thủy để sử dụng trong chế biến và cung cấp suất ăn cho Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam trong bữa trưa ngày 28/8/2024.

"Khi hoàn thành công tác kiểm tra và các nội dung liên quan, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tổng hợp báo cáo kết thúc về vụ ngộ độc thực phẩm và công bố vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định", ông Điêu Quang Đạo khẳng định.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ thông tin: Kết quả kiểm nghiệm mẫu cá thu ù kho do công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Thủy chế biến, cung cấp suất ăn cho công nhân có chứa chất histamin với hàm lượng 3806 mg/kg. Ảnh: Hoan Nguyễn



Các bệnh nhân vụ ngộ độc đều ổn định sức khỏe

Về tình hình theo dõi sức khỏe, điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm ông Đạo thông tin: Các bệnh nhân đều đã ổn định sức khỏe. Tính đến hết ngày 30/8, không còn bệnh nhân nào liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm phải theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và các Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện Thanh Thủy.



"Qua theo dõi, ngay khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, nhiều công nhân hoang mang lo sợ nên đã tạm thời nghỉ không đi làm. Tuy nhiên, đến sáng nay, các công nhân đã bắt đầu đi làm lại và Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam không đặt sẵn suất ăn công nghiệp về nhà ăn của công ty cho người lao động mà tiến hành chi hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho công nhân để họ tự chủ động lo bữa ăn của mình", ông Đạo thông tin thêm.

Trước đó, Dân Việt đã có loạt bài viết về việc hơn 150 công nhân Công ty TNHH Sunrise Apparel Việt Nam sau khi ăn suất ăn bữa cơm trưa ngày 28/8/2024, với mỗi suất ăn gồm cơm trắng, cá thu ù kho, đậu sốt thịt cà chua, rau bắp cải luộc, canh bắp cải do Công ty Hoàng Thủy cung cấp đã bị đau bụng, chóng mặt, nổi mề đay, buồn nôn…, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các công nhân được chẩn đoán bị ngộ độc thức ăn và được điều trị, ổn định sức khỏe và lần lượt được xuất viện về nhà.

Trong hải sản, cá là một trong những nguồn thực phẩm có chứa lượng histamin cao nhất. Các loại cá biển sau khi đánh bắt nếu không được bảo quản tốt sau khi đánh bắt sẽ khiến vi khuẩn phát triển mạnh và biến đổi axit amin histidine thành histamin gây độc cho người.

Histamin có đặc tính chịu nhiệt, thậm chí khi được nấu chín cũng không bị phá hủy. Vì vậy, nếu cá biển có chứa lượng histamine cao vẫn không mất đi trong quá trình đun nấu. Độc tính của histamin phụ thuộc và tổng lượng histamine ăn phải. Nếu lượng ăn vào 8-40mg histamine, người nhạy cảm sẽ bị chảy nước mắt, nước bọt; nếu lượng ăn vào 1.500-4.000mg, người ăn có biểu hiện như nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy, mạch nhanh, khó thở, nổi ban...