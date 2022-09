Hình ảnh cuộc di dân đầu tiên của tỉnh Quảng Nam để tránh bão Noru

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Noru, những ngày qua lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và TP.Tam Kỳ nói riêng đã tích cực hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bên cạnh đó phổ biến cho người dân nắm bắt tình hình của bão Noru, tuyên truyền để người dân chủ đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản nếu bão đi qua trên địa bàn. Trong ảnh, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ có mặt từ sáng sớm để phối hợp cùng các lực lượng chức năng di dời người dân xã biển Tam Thanh. Sáng 27/9, dự kiến di dời khoảng 459 hộ, với 1.600 nhẫn khẩu xã biển Tam Thanh. Ông Võ Văn Danh (60 tuổi, thôn Hòa Thượng, xã biển Tam Thanh) cho biết: "Nhà tôi xây dựng đã 20 năm, đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, sợ bão đánh sập nên sáng nay được thành phố đưa đi tránh bão". Ưu tiên di dời người già và trẻ em trước. Nhiều người được đưa lên xe để di dời khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân di chuyển về nơi an toàn. Ngay từ sáng sớm, người dân đã chuẩn bị đồ đặc di chuyển về nơi an toan. Trước đó, trong 2 ngày 25, 26/9 ngư dân Quảng Nam đã di chuyển tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Người dân Quảng Nam tại các vùng biển chằng chống nhà cửa cẩn thận trước khi đi tránh bão. Những ngày qua, lực lượng chức năng như công ty cây xanh, điện lực... đang cắt tỉa cây xanh để phòng chống bão.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, diễn biến cơn bão số 4 rất phức tạp, những ngày qua thành phố đã chỉ đạo giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, ngày 26/9 thành phố đã xen ghép hơn 1.750 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu, sáng nay tập trung quyết liệt di dời dân tại xã biển Tam Thanh với số lượng khoảng 459 hộ, với 1.600 khẩu, tập trung về các địa điểm xen ghép trên địa bàn, Bộ đội biên phòng, Trường CĐ Y tế Quảng Nam.