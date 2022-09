TT-Huế: Hàng nghìn bộ đội, công an về vùng ven biển giúp dân ứng phó với siêu bão Noru

Trong ngày 26/9, đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về các địa phương ven biển ở tỉnh để giúp dân ứng phó với siêu bão Noru (bão số 4).



Lực lượng thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ di dời người dân vùng ven biển đến nơi an toàn. Ảnh: T.H.

Tại xã ven biển Phú Thuận (huyện Phú Vang), lực lượng bộ đội biên phòng và công an đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ di dời các hộ dân sinh sống tại các vùng xung yếu đến nơi an toàn. Các lực lượng này cũng hỗ trợ người dân gia cố bờ biển, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền để bảo đảm an toàn khi siêu bão Noru đổ bộ. Không khí giúp dân ứng phó với siêu bão diễn ra hết sức khẩn trương.

Người dân vùng ven biển Thừa Thiên Huế được hỗ trợ chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn trước khi siêu bão Noru đổ bộ. Ảnh: T.H.

Theo ông Đặng Tiến Tùy- Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, hiện lực lượng chức năng đã và đang hỗ trợ xã di dời 71 hộ dân với 322 nhân khẩu tại các vùng nguy hiểm trên địa bàn xã. Ngoài việc di dời dân, các lực lượng cũng đã hỗ trợ xã hoàn thành việc giúp dân chằng chống, gia cố nhà cửa, trường học trên địa bàn.

Tại các địa phương ven biển khác ở Thừa Thiên Huế, lực lượng bội biên phòng và công an cũng đã và đang hỗ trợ di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời giúp dân chằng chống nhà cửa, gia cố bờ biển, neo đậu tàu thuyền an toàn.

Lực lượng bộ đội biên phòng và công an ở Thừa Thiên Huế chuẩn bị các bao cát để giúp người dân ven biển gia cố nhà cửa trước siêu bão Noru. Ảnh: T.H.

Theo kế hoạch của tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương đã lên phương án di dời 74.816 hộ/276.113 khẩu trong vùng xung yếu có nguy cơ bị mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn trước khi siêu bão Noru đổ bộ.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 12 giờ ngày 26/9, lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố, nhất là lực lượng tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai công tác chằng chống nhà cửa, đảm bảo an ninh trật tự nơi đi và nơi đến khi sơ tán dân, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại đơn vị để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Giúp dân gia cố nhà cửa để ứng phó với siêu bão Noru. Ảnh: T.H.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ, lực lượng CSGT ở tỉnh chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương tổ chức cắm biển, hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông tại các khu vực đang thi công, khu vực xung yếu, chủ động các phương án phối hợp cứu hộ giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa… Công an các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền và TP.Huế phối hợp các ban ngành tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở.

Tuyên truyền, vận động người dân sống ở vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Ảnh: T.H.

Ngày 26/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện khẩn về công tác tập trung ứng phó với siêu bão Noru. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão Noru theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Lực lượng công an tại TP.Huế cắt tỉa các cành cây để bảo đảm an toàn cho người dân khi siêu bão Noru đổ bộ. Ảnh: C.Q.

Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố được giao tổ chức ứng trực tại cơ quan 24/24h kể từ 17h ngày 26/9/2022, triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.

Thủ trưởng các cơ quan này căn cứ diễn biến và dự báo bão, chủ động cho học sinh nghỉ học, cấm di chuyển trên đường, đi vào rừng để bảo đảm an toàn; kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét; chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh…

Kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại vùng ven biển Thừa Thiên Huế. Ảnh: T.H.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được giao rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…