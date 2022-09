Bão số 4: Người dân Quảng Nam vừa đi tránh bão vừa lo nhà bị sập

Sáng nay (27/9), chính quyền Quảng Nam đã chính thức di dời dân vùng bị ảnh hưởng bão số 4 đến nơi an toàn, việc di dời dân này sẽ triển khai từ sáng sớm đến trưa cùng ngày.

Sáng sớm nay, phóng viên Dân Việt có mặt tại vùng ven biển Quảng Nam, cảnh tấp nập người dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ khăn gói đồ đạc như mền, mùng, mì tôm đến nhà văn hóa các thôn để được xe đến đưa đón chở đến nơi an toàn tránh bão.

Dân Quảng Nam vừa đi tránh bão vừa lo nhà bị sập.

Chính quyền ở Quảng Nam bắt đầu di dời dân đến nơi an toàn tránh bão số 4. Ảnh: T.H

Tại TP.Tam Kỳ, chính quyền địa phương điều động các lực lượng vũ trang gồm công an, cơ quan quân sự, dân quân, bộ đội biên phòng giúp đỡ người dân di dời đến nơi an toàn.

Bà Trần Thị Tố Liên (xã biển Tam Thanh) cùng con cái, mẹ già được lực lượng đưa đi tránh bão cho biết: "Đi tránh bão mấy ngày cũng được, nhưng đi là lo cho cái nhà không thôi, sợ đi tránh bão xong về không còn cái nhà để ở. Kinh tế của mình không ổn định, bão vào nó sập thì lấy đâu ra làm lại nhà mới, cả đêm qua tôi không ngủ được…".

Bà Liên được đi tránh bão, nhưng lo lắng cho ngôi nhà của mình bão vào sẽ bị sập. Ảnh: T.H

Cùng với hoàn cảnh đó, ông Võ Văn Danh cho biết, nhà của ông là nhà cấp 4 làm hơn 20 năm, xuống cấp, sáng nay nghe tin được đưa đón đi đến nơi an toàn tránh bão, vợ chồng ông chấp nhận đi tránh bão để cho an toàn, còn nhà cửa đã được chính quyền giúp đỡ chằng chống.

Bà Trịnh Thị Chua (71 tuổi) cho biết: "So với cơn bão mấy năm thì cơn bão này được dự báo rất mạnh, nên mình phải đi tránh bão cho an toàn. Đây là lần thứ 5 tôi đi tránh bão, vì ngôi nhà của mình cấp 4 nên sợ không an toàn khi bão đổ bộ vào".

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người già, trẻ em lên xe đi tránh bão. Ảnh: T.H

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết: Trước tình hình bão số 4 được dự báo hết sức phức tạp, 2 ngày qua, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa. Trong ngày hôm qua (26-9), thành phố đã triển khai xen ghép hơn 1.750 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu.

Trong sáng nay (27/9), địa phương tiếp tục tập trung sơ tán người dân xã biển Tam Thanh, địa bàn sát biển với số lượng khoảng 459 hộ, hơn 1.600 khẩu tập trung về các địa điểm xen ghép trên địa bàn gồm cơ quan Bộ đội biên phòng, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam…

Trẻ em được đưa đi tránh bão số 4. Ảnh: T.H

Theo số liệu tổng hợp các địa phương tại tỉnh Quảng Nam, tính đến 5 giờ sáng 27/9, tổng số dự kiến di dời là 45.834 hộ/155.269 người. Trong đó, sơ tán tập trung 18.388 hộ, 67.481 khẩu; sơ tán xen ghép 27.466 hộ, 87.841 khẩu. Tại cuộc họp chiều tối 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải triển khai di dời dân xong trước 9 giờ sáng 27/9.

Lực lượng quân đội, công an Quảng Nam có mặt khắp nơi để giúp dân đến nơi an toàn. Ảnh: T.H