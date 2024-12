Hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Giảm tới 25 cục, vụ, đầu mối

Ngay sau cuộc họp của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 9/12 về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hai Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, ngay trong ngày 9/12, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã họp phiên thứ nhất để chỉ đạo, tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức hiện tại của hai Bộ. Cụ thể:

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện có: 7 đơn vị tham mưu tổng hợp; 15 đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành; 2 tổ chức phối hợp liên ngành; 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 4 doanh nghiệp trực thuộc.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện có: 8 đơn vị tham mưu tổng hợp; 13 đơn vị quản lý nhà nước liên ngành; 64 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 6 tổ chức đặc thù.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất của hai Bộ đã thống nhất một số công việc sau:

Về tên gọi sau khi hợp nhất: Theo Kế hoạch số 141 ngày 6/12/2024 định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, tên Bộ sau khi hợp nhất là: Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên, Môi trường. Tuy nhiên, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo đã thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề xuất bổ sung thêm cụm từ: "Nông thôn" vào sau tên gọi của Bộ sau khi hợp nhất, cụ thể là: "Bộ Nông nghiệp, Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường".

Về cơ cấu tổ chức: Trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hai Bộ, Ban chỉ đạo đã thống nhất cơ cấu tổ chức của Bộ mới có 30 đầu mối, giảm 25 đầu mối là các cục, vụ, đơn vị trực thuộc so với 55 đầu mối hiện có trong cơ cấu tổ chức của hai Bộ (tương ứng giảm tỷ lệ trên 45%). Trong đó, khối tham mưu tổng hợp giảm 8 đầu mối, khối quản lý nhà nước chuyên ngành giảm 10 đầu mối so với 27 đầu mối hiện có, khối đơn vị sự nghiệp giảm 7 đầu mối so với 12 đầu mối hiện có.