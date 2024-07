Khởi tố 3 đối tượng ở Hải Dương tham gia cá độ bóng đá mùa EURO 2024 Khởi tố 3 đối tượng ở Hải Dương tham gia cá độ bóng đá mùa EURO 2024

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Minh Ngọc, Đoàn Văn Nghĩa, Đỗ Hồng Hưng ở Gia Lộc vì liên quan đến cá độ bóng đá mùa EURO 2024.