TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mạo danh Bí thư Thành ủy TP.HCM để lừa; bắt giữ 2 tên cướp vàng táo tợn

Bắt kẻ mạo danh Bí thư Thành ủy TP.HCM để vay mượn tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/9, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang). Tâm là người mạo danh Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, gọi điện thoại vay mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư.

Trước đó, Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin một đối tượng giả danh Bí thư Nguyễn Văn Nên để mượn tiền. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã giao Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), phối hợp với các đơn vị vào cuộc điều tra. Qua xác minh, cảnh sát xác định Tâm là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Bị can Nguyễn Văn Tâm mạo danh Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên để lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, Tâm khai dùng nhiều SIM rác, mạo danh Bí thư Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công ty xổ số kiến thiết một số địa phương, rồi gọi điện thoại cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người thân của những người này để mượn tiền, kêu gọi đầu tư nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi các nạn nhân sập bẫy, chuyển tiền, đối tượng nhanh chóng rút tiền, đồng thời chặn số điện thoại, cắt liên lạc. Bằng thủ đoạn này, Tâm đã lừa tiền của nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cảnh sát thông báo, ai còn là nạn nhân của Nguyễn Văn Tâm, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, hoặc liên hệ trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, qua số điện thoại 0937.456.466, để trình báo, hỗ trợ điều tra.

Công an truy đuổi hơn 35km, bắt giữ 2 đối tượng cướp giật dây chuyền vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Tăng Văn Vũ (26 tuổi) và Phạm Hoàng Dũy (19 tuổi, cùng ngụ ấp 1, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Nạn nhân là một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường.

Công an hai huyện phối hợp bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản tại huyện Tân Thạnh. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 16 giờ 20 ngày 5/9, bà T.T.D (50 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh. Lúc này, 2 thanh niên đi chung xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter biển số 59P2-512.49 áp sát. Qua đoạn đường vắng, đối tượng nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền vàng hơn 5 chỉ nạn nhân đeo trên cổ rồi tăng tốc độ bỏ chạy.

Phát hiện nghi phạm chạy ra quốc lộ N2 hướng về huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, trinh sát hình sự huyện thông báo Công an huyện Tháp Mười, đồng thời tổ chức truy bắt.

Đến 17 giờ cùng ngày, bám theo quãng đường dài 35km, Công an huyện Tân Thạnh đã phối hợp với Công an Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt giữ được 2 đối tượng. Ngay sau đó, nghi phạm được di lý từ huyện Tháp Mười về Công an huyện Tân Thạnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an đã thu giữ được tang vật là sợi dây chuyền và một xe máy là phương tiện cướp giật.

Bắt kẻ bắn 2 vợ chồng thương vong tại chợ đầu mối ở Long An

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Đinh Văn Toàn (làm nghề bốc vác tại chợ Hóa An, phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 30/8, xuất phát từ mâu thuẫn giữa một số người buôn bán ở chợ đầu mối Hóa An (trong đó có Đinh Văn Toàn), giữa các bên có xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn.

Video ghi lại giây phút Toàn bắn gục 2 nạn nhân. Nguồn: NLĐO

Tuy nhiên, Toàn sau khi bỏ đi đã cầm một khẩu súng quay lại và tiếp tục cự cãi với những người mâu thuẫn ban đầu.

Trong lúc cự cãi, Toàn đã bắn gục ông Mai Văn Ẩn và vợ là bà Đỗ Thị Tý. Do vết thương quá nặng, ông Ẩn đã tử vong, riêng bà Tý đã ổn định sức khỏe sau mấy ngày điều trị.

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, công an nhanh chóng xuống hiện trường, truy xét và bắt giữ Toàn.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977, quê Sóc Trăng) về tội "Hành hạ người khác", theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) tổ chức họp báo, thông tin về diễn biến điều tra vụ án xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng.

Bị can Diệp Ngọc Tuyền. Ảnh: Công an cung cấp

Tại buổi họp báo này, thượng tá Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một số bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng có hành vi đánh đập, ngược đãi đối với các cháu bé, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 khẩn trương xác minh nguồn tin, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp.



Bước đầu, cảnh sát xác định cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023 đến nay, do bà Giáp Thị Sông Hương (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe.

Thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại cơ sở, vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đã phối hợp với chính quyền địa phương và sở, ngành có liên quan khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng.

Công an TP.HCM khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý xác định Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã nhiều lần đánh các cháu bé ở mái ấm.

Phó Trưởng Công an thị xã bị kỷ luật vì có quan hệ tình cảm với người phụ nữ đang có chồng, con

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/9, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang, cho biết: Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã tiến hành cuộc họp, nghe báo cáo kết quả kiểm tra, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Tấn Tài, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã Tân Châu (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Phó Trưởng Công an Thị xã, đảng viên Chi bộ Chính trị - Hậu cần Công an thị xã Tân Châu.

Phó Trưởng Công an thị xã Tân Châu bị kỷ luật vì có quan hệ tình cảm với người phụ nữ đang có chồng, con, kỷ luật Đảng đối với ông Trần Tấn Tài bằng hình thức cảnh cáo. Ảnh minh họa từ internet

Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu nhận thấy ông Trần Tấn Tài do thiếu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Ông Tài đang có vợ, con, nhưng lại có quan hệ tình cảm với người phụ nữ đang có chồng, con; vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu xác định vi phạm của ông Tài là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác và làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của người phụ nữ mà đồng chí Tài có quan hệ tình cảm. Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Tài bằng hình thức cảnh cáo.