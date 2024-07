Bắt được nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Hải Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 8/7, theo nguồn tin nhận được, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được đối tượng Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP.Chí Linh, Hải Dương), nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở phường Văn An. Nguồn tin này cho biết, Luyện bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Cảnh sát hình sự bắt được Dương Đình Luyện tại TP.HCM.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 23/6, Dương Đình Luyện đi ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà Lê Thị Hoài tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP.Chí Linh. Cũng tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hoài và chị Trần Thị Ngọc Anh (người có thời gian chung sống cùng Luyện như vợ chồng và có con chung).



Sau đó, Luyện điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường và bỏ lại xe tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học (TP.Chí Linh).

Nghi phạm Dương Đình Luyện bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Hậu quả, 2 mẹ con bà Hoài bị thương nặng được đưa đi Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hải Dương để cứu chữa nhưng do vết thương nặng, bà Hoài tử vong vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày; còn chị Trần Thị Ngọc Anh tử vong vào lúc 23 giờ 30 đêm 23/6.

Theo tìm hiểu, Dương Đình Luyện quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị Ngọc Anh từ năm 2015 và có 1 con chung. Sau đó, 2 người chia tay. Đến khoảng năm 2021, Luyện quen biết và kết hôn với chị Đ.T.G. (SN 1994, ở phường Văn Đức, TP.Chí Linh) và có 1 con nhỏ.

Trước đó, để nhanh chóng bắt được hung thủ Công an TP.Chí Linh có treo thưởng ai cung cấp thông tin để bắt được nghi phạm Dương Đình Luyện sẽ được thưởng với mức tiền 500 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xe bồn đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 8/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ cháy xe bồn chở xăng mới xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy. Nguồn: MXH/NLĐO

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng nằm ven tỉnh lộ 286 (thuộc trung tâm xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) thì xe bồn bất ngờ bốc cháy.

Lửa nhanh chóng lan ra và bốc cao hàng chục mét. Do cây xăng gần khu vực dân cư nên nhân viên cây xăng và nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường chữa cháy.

Sau hơn 30 phút nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Bộ Công an: Luật sư Trần Đình Triển và Trương Huy San đã “khai nhận hành vi phạm tội”

Như Dân Việt đã thông tin: Tại họp báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, các phóng viên đặt câu hỏi quanh việc khởi tố luật sư Trần Đình Triển (Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân) và ông Trương Huy San ("Osin Huy Đức").

Đại diện cơ quan an ninh điều tra cho hay, hai người này bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 1/6 về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt tối đa 7 năm tù)

Từ trái qua, các bị can Trương Huy San, Trần Đình Triển.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, luật sư Triển và bị can San có hành vi vi phạm pháp luật khi đăng các bài viết có nội dung vi phạm, xâm phạm quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cơ quan an ninh đang mở rộng điều tra vụ việc.

Ông Trần Đình Triển là một trong những luật sư lâu năm, nguyên là Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội. Ông từng tham gia nhiều vụ án đình đám như Sầm Đức Sương ở Hà Giang; Dương Chí Dũng; Đoàn Văn Vươn…

Ông Trương Huy San quê Hà Tĩnh, có bút danh Huy Đức và từng công tác tại một số tờ báo. Khi mạng xã hội có trào lưu viết Blog, ông cũng bắt đầu lập Blog của mình có tên là Osin và trở thành một "blogger" nổi tiếng, có số người truy cập và lượt bình luận thuộc hạng cao.

Nữ trung tá công an đang đi xe máy bất ngờ bị người đàn ông dùng búa tấn công gây trọng thương

Ngày 8/7, Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết, đã có báo cáo về việc trường hợp nữ trung tá công an huyện này bị tấn công bằng búa, phải nhập viện cấp cứu.

Trung tá V bị chấn thương nặng vùng đầu. Ảnh: QN.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/7, trung tá V.T.A.V. (45 tuổi, cán bộ Công an huyện Hoài Ân) điều khiển xe máy chạy trên đường thuộc khu phố Gò Cau (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), bị Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, trú huyện Hoài Ân) chạy xe máy từ phía sau vượt lên bất ngờ dùng búa đánh vào đầu.

Bị tấn công bất ngờ, trung tá V ngã xuống đường, nhưng Đức vẫn tiếp tục dùng búa đánh nhiều cái vào đầu. Đến khi nạn nhân nằm bất động, Đức mới dừng lại rồi đến Công an huyện Hoài Ân đầu thú.

Hậu quả, trung tá V bị chấn thương nặng vùng đầu, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo bác sĩ Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân V.T.A.V bị vỡ nứt sọ và được phẫu thuật ngay sau đó. Bệnh nhân đang nằm hồi sức tại Khoa Ngoại thần kinh với thương tích nặng.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Ân điều tra, làm rõ.



CSGT Quảng Ngãi phối hợp vây bắt nhóm đối tượng liên quan vụ giết người ở Gia Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 8/7, theo nguồn tin từ Công an Quảng Ngãi, nhóm đối tượng liên quan đến vụ giết người tại tỉnh Gia Lai, mà CSGT trạm Đức Phổ được giao phụ trách, phối hợp vây bắt, đã được bàn giao cho công an tỉnh bạn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an Quảng Ngãi cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 7/7, nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an về việc triển khai lực lượng kiểm soát, truy bắt các nghi phạm liên quan vụ án giết người xảy ra tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, đang bỏ trốn theo hướng từ tỉnh Kon Tum - huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), trên xe ô tô mang BKS 68A-065.24, Phòng CSGT, Công an Quảng Ngãi, đã chỉ đạo Trạm CSGT Đức Phổ, TX.Đức Phổ, huy động toàn bộ lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

CSGT Trạm Đức Phổ và lực lượng công an truy bắt đối tượng liên quan vụ giết người. Ảnh nguồn Truyền hình An ninh Quảng Ngãi.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ của Trạm CSGT Đức Phổ phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành dừng, kiểm tra tất cả các phương tiện xe ô tô mang BKS có số đầu 68A, lưu thông qua các tuyến đường khả nghi trên địa bàn phụ trách.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Hoàng Tiến Viễn, Phó trưởng Trạm CSGT Đức Phổ nhận tin báo về việc các đối tượng có đặc điểm như nghi vấn, hiện thuê trọ tại nhà nghỉ Tứ Phương, TX.Đức Phổ.

Sau khi được cấp trên giao nhiệm vụ phụ trách, Thiếu tá Hoàng Tiến Viễn đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tham gia, tiếp cận nhà nghỉ Tứ Phương để nắm thực địa, xác minh, xác định số phòng nghỉ và số lượng đối tượng nghi vấn.

Từ kết quả điều tra và xác định được, đến khoảng 0 giờ 54 phút ngày 8/7, lực lượng Trạm CSGT Đức Phổ phối hợp với Công an TX.Đức Phổ và Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai và vây bắt thành công 5 đối tượng (gồm 3 nam, 2 nữ).

Lực lượng công an đang làm việc với đối tượng bị bắt. Ảnh nguồn Truyền hình An ninh Quảng Ngãi.

Trong số này, có 3 nghi phạm gây án, gồm Trần Đình Quân (SN 1994), ở thôn Thượng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức và Nguyễn Hữu Toàn (SN 2002), ở thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, cùng TP.Hà Nội; Trần Hỷ (SN 2002), ở ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Bắt giữ phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam khi đang ẩn náu tại khu vực đồi núi

Như Dân Việt đã đưa tin: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) vừa xảy ra vụ việc một phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi lao động cải tạo.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của phạm nhân Trần Duy Đông. Ảnh: VKSHT. Nguồn: SKĐS

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 6/7, phạm nhân Trần Duy Đông (SN 1994, ở xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khi đang chấp hành án phạt tại Đội phạm nhân số 26, Phân trại số 1 (Nhà máy gạch Thiên Lộc - Khu lao động, hướng nghiệp dạy nghề ngoài Trại giam Xuân Hà, Bộ Công an) đóng tại thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã lợi dụng sơ hở, trốn khỏi hiện trường lao động.

Sau khi xảy ra sự việc, Trại giam Xuân Hà huy động lực lượng, phương tiện tổ chức truy bắt phạm nhân.

Đến 10 giờ 45 phút ngày 7/7, lực lượng chức năng phát hiện phạm nhân Trần Duy Đông đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Thiên Lộc nên khống chế và bắt giữ.

Ngày 7/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định và trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại Trại giam Xuân Hà sau khi nhận được thông báo về vụ việc trên.



Phạm nhân Trần Duy Đông bỏ trốn khi đang chấp hành án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy với mức án phạt 2 năm 3 tháng tù.