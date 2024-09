Xôn xao clip 2 tài xế ô tô đánh nhau trên quốc lộ

Ngày 7/9, Công an phường Tân Phước (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang truy tìm 2 tài xế để làm rõ vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế lái xe container chặn đầu xe một chiếc ô tô dịch vụ. Video này sau đó được chia sẻ rầm rộ, hình ảnh cho thấy vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ.

Clip tài xế xe đầu kéo đánh tài xế xe con. Nguồn: NLĐO

Theo Công an phường Tân Phước, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, công an tiếp nhận thông tin đăng tải trên Facebook của chủ tài khoản Bùi Bá V. về việc tài xế điều khiển xe container chặn đầu xe ô tô con. Sự việc xảy ra tại ngã 3 Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.



Công an phường đã tiến hành xác minh thông tin trong đoạn video kết quả xác minh, thông tin từ người chứng kiến là anh L.T.H. cung cấp.

Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 5/9, tại đoạn Quốc lộ 51, trước cổng UBND phường Tân Phước, anh H. đang ngồi trên vỉa hè để gửi hàng cho khách thì thấy một xe đầu kéo ép một ô tô con vào vỉa hè, sau đó tài xế xe đầu kéo xuống xe và đi đến xe con.

Tài xế xe ô tô đầu kéo đánh nhiều cái vào người tài xế xe con, anh H. thấy sự việc nên chạy đến can ngăn. Lúc can ngăn vụ việc, anh H. nghe tài xế xe ô tô đầu kéo nói: “Tao dí mày mấy cây số rồi mới bắt được mày, mày chạy xe bố láo”.

Sau đó, hai tài xế lên xe rời khỏi hiện trường.

Tiến hành xác minh về người và phương tiện giao thông xác định, xe container do Công ty cổ phần Logistic X.L (TP.HCM) là chủ và chưa xác định được tài xế. Xe con do ông Nguyễn Văn K. (TP.Vũng Tàu) là chủ.

Hiện vụ việc trên Công an phường đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục xác minh, làm rõ.



Giải cứu thanh niên nghi "ngáo đá" kề mã tấu vào cổ dọa tự sát

Đầu giờ chiều 7/9, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng nghiệp vụ đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Thành L. (25 tuổi, trú phường Phù Đổng), nghi "ngáo đá".



Chiều 6/9, L. nghi bị "ngáo đá" khi liên tục có hành động đập phá đồ đạc. Khi bị can ngăn, đối tượng đã dùng 2 thanh mã tấu đưa lên cổ dọa tự sát nên người nhà báo công an.

Nguyễn Thành L. kề mã tấu lên cổ dọa tự sát. Nguồn: NLĐO

Khi lực lượng công an có mặt, thanh niên cố thủ trong phòng ngủ, trong nhà và dùng mã tấu kề lên cổ, dọa sẽ tự tử nếu bị khống chế.

Lực lượng công an và người nhà đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng thanh niên không đồng ý, dùng hung khí cố thủ trong phòng ngủ.

Đến sáng 7/9, lực lượng Công an TP.Pleiku và các đơn vị nghiệp vụ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tìm cách khống chế đối tượng.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế thành công đối tượng. Nguồn: NLĐO

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lợi dụng lúc L. sơ hở, lực lượng công an đã ập vào khống chế đối tượng một cách an toàn. Người nhà cho biết, do mâu thuẫn với vợ nên L. đã sử dụng ma túy và mất kiểm soát.

"Nghịch tử" đánh cha, cướp tiền để mua xe máy

Ngày 7/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) về tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan điều tra. Nguồn: TPO

Theo đó, khoảng 23h ngày 30/8, sau khi uống rượu về, Hiệp điều khiển xe mô tô đến nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1957, trú cùng thôn) yêu cầu đưa số tiền 7 triệu đồng để mua xe mô tô.

Bực tức khi ông Thọ nói không có tiền nên Hiệp đã chửi bới, sau đó lấy 1 con dao bầu, lưỡi dao bằng kim loại đánh nhiều phát vào khuỷu tay trái khiến nạn nhân bị gãy tay.

Không dừng lại, Hiệp kề lưỡi dao vào cổ ông Thọ, đồng thời sử dụng điện thoại di động của nạn nhân gọi điện cho ông Lưu Trọng Năm (là cậu ruột của Hiệp), nhằm mục đích để ép ông Thọ phải đưa tiền.

Do sợ bị đánh tiếp nên ông Thọ buộc phải đưa cho Hiệp số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Hiệp tiếp tục yêu cầu đưa thêm 2 triệu đồng nhưng ông Thọ nói không có rồi đi vào giường nằm.

Khi bị Hiệp tiếp tục vào giường đe doạ, người cha nói để ngày mai đi mượn thêm chứ hiện không biết mượn ai. Hiệp lúc này mới đồng ý rồi điều khiển xe mô tô đi uống rượu tiếp.

Lo sợ Hiệp quay lại đánh nên ông Thọ đi ra ruộng ngô ngoài đồng trước nhà để nằm trốn đến sáng. Số tiền chiếm đoạt được Hiệp đã tiêu xài hết 800 ngàn đồng.

Tại cơ quan Công an huyện Hương Sơn, Nguyễn Văn Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án tiếp tục được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xác minh clip người phụ nữ leo lên nắp capo ô tô, bị tài xế chở đi trên đường phố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/9, Công an phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang xác minh, làm rõ thông tin clip 1 phụ nữ leo lên nắp capo bị tài xế ô tô chở đi trên địa bàn.

Trước đó, tối 6/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 phụ nữ đứng trước đầu ô tô trên đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, sau đó cãi nhau với tài xế ô tô này.

Diễn biến vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội. Nguồn: MXH

Lúc này, nam tài xế xuống xe nói chuyện với người phụ nữ, nhưng sau đó lại lên xe ô tô ngồi. Sợ người đàn ông lái xe đi nên người phụ nữ đã leo lên nắp capo ngồi.

Tài xế ô tô đạp ga, chở theo người phụ nữ ngồi trên nắp capo di chuyển đi qua đường Huỳnh Văn Lũy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Thủ Dầu Một xác minh, làm rõ.

Thông tin bất ngờ liên quan vụ bé trai 5 tuổi khuyết tật tử vong do bị bạo hành

Ngày 7/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả điều tra, xác minh ban đầu đối với vụ bé trai 5 tuổi nghi bị bạo hành tại điểm nuôi dạy trẻ ở số 57 đường Trần Nhật Duật (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) dẫn tới tử vong.

Điểm nuôi dạy trẻ ở số 57 đường Trần Nhật Duật. Nguồn: TPO

Theo đó, điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật do bà Phạm Thị Hồng (SN 1957, trú phường Ia Kring , TP.Pleiku) làm chủ, hoạt động từ năm 2016 đến nay nhưng không có giấy phép. Cơ sở này hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 35 trẻ bị khuyết tật về trí tuệ.



Khoảng 12h ngày 1/9, bà Hồng đã nhờ Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003, bị khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần trí tuệ nặng) cho cháu H.D.T.K (SN 2019, trú huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc; khuyết tật, thiểu năng trí tuệ) ăn cơm.

Duyên dẫn cháu K vào phòng nghỉ trưa, đóng cửa lại và đút cơm cho ăn. Khi mới ăn được một thìa cơm K đã bị ói nên Duyên dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng của cháu K.

Thấy K bất tỉnh, Duyên bế cháu K sang văn phòng gọi bà Hồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở và sau đó cháu K tử vong.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và nhân thân của Nguyễn Ngọc Duyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku giao cho bà Phạm Thị Hồng bảo lãnh và quản lý Duyên để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.