Vụ học sinh chết đuối dưới hố công trình ở Quảng Trị: Vì sao đình chỉ vụ án, chuyển hồ sơ xử phạt hành chính?

Ngày 15/7, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, Thanh tra Sở này đã ban hành quyết định xử phạt đối với đơn vị thi công và giám sát công trình nơi xảy ra vụ học sinh chết đuối dưới hố công trình ở huyện Cam Lộ.

Vụ học sinh chết đuối dưới hố công trình ở Quảng Trị đã xử phạt hành chính với đơn vị thi công và giám sát, miễn trách nhiệm hình sự với cá nhân vi phạm. Ảnh: N.V

Theo đó, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Giao thông xây dựng số 1 bị xử phạt 55 triệu đồng với 2 lỗi: Lập nhật ký thi công không đúng quy định và không bố trí người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động theo quy định về an toàn lao động. Đơn vị giám sát công trình là Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP bị phạt 35 triệu đồng vì không thực hiện giám sát thi công theo quy định.

Trước đó, ngày 28/10/2023, tại khu vực thi công cống hộp Km738+791.17 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ (thuộc địa phận thôn Tam Hiệp, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ) xảy ra vụ việc cháu H.Q.N.M (SN 2012, trú thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, Cam Lộ) chết đuối.

Ngày 23/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" đối với vụ việc trên. Trong tháng 3 và 4/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ ra quyết định khởi tố bị can Võ Khắc Hoàn, Chỉ huy trưởng công trình của Công ty cổ phần Giao thông xây dựng số 1 và Trần Hữu Bình, là giám sát viên thuộc Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP về cùng tội danh trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ xác định: Công ty cổ phần Giao thông xây dựng số 1 là đơn vị thi công cống hộp Km738+791.17, Chỉ huy trưởng công trình là Võ Khắc Hoàn; Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP là đơn vị giám sát, do Trần Hữu Bình làm giám sát viên.

Từ ngày 26/7/2023, Công ty cổ phần Giao thông xây dựng số 1 bắt đầu thi công cống hộp nêu trên. Quá trình thi công, công ty có đào các hố đất, hố thu nước…

Ngày 24/9/2023, cống hộp cơ bản hoàn thành nhưng vì vướng giải phóng mặt bằng nên nhà thầu dừng thi công, di chuyển đến nơi khác làm việc. Các hố đất và hố thu nước khu vực cống hộp không được san lấp, che chắn.

Vào cuối tháng 10/2023, khi phát hiện cống hộp và khu vực xung quanh bị ngập nước do mưa lớn, Võ Khắc Hoàn và Trần Hữu Bình cũng không có biện pháp xử lý phù hợp để bảo vệ, chống xâm nhập trái phép.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ xác định, nguyên nhân chính xảy ra vụ cháu bé chết đuối là do đơn vị thi công không thực hiện rào chắn khu vực công trình, trách nhiệm cá nhân thuộc về Hoàn và Bình. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự về miễn trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can với Hoàn và Bình.

Lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ xác nhận, 2 bị can đảm bảo các điều kiện theo khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự, trong đó có việc đại diện hợp pháp của bị hại tự nguyện hoà giải và có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Căn cứ quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ chuyển hồ sơ, tài liệu đến Sở Xây dựng Quảng Trị và có kết quả xử phạt như đã nêu trên.