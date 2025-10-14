Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Hà Nội hôm nay
Thứ ba, ngày 14/10/2025 08:14 GMT+7
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025

Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ

+ aA -
Trần Thị Thúy Vân (Hà Nội) Thứ ba, ngày 14/10/2025 08:14 GMT+7
Cứ mỗi lần xe buýt vượt lên những chiếc xe thồ chở bầu, chở mướp, su hào... là tôi biết đó là những người nông dân làng tôi. Họ lấy Hà thành làm một chốn mưu sinh đầy nhân nghĩa và tử tế.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trưa hè nắng gắt, trên chuyến xe buýt về ngôi làng nhỏ ngoại thành Thủ đô, tôi ngó qua ô cửa kính bỗng chợt thấy bà Huyên, hàng xóm nhà tôi đang gồng mình trên chiếc xe thồ cũ kỹ.

Trên vai bà là chiếc khăn mặt dài ướt sũng mồ hôi, may sao chỗ bầu lúc sáng bà đã bán hết. Với người nông dân làng tôi quê ở Thường Tín (Hà Nội) thế là đủ, về nhà với bát cơm nguội, dăm ba quả cà pháo với ít rau muống luộc là cảm thấy trọn vẹn sau một buổi chợ.

Chẳng nói đâu xa, một vài năm trước mẹ tôi cũng là một trong những người nông dân như vậy. Quê tôi tuy ngay ngoại thành Thủ đô nhưng là làng thuần nông, có nghề trồng bầu, trồng mướp, su hào gối nhau đã lâu đời. Mặc dù vất vả trồng trọt nhưng để cho được giá, những người nông dân lại tự đạp xe lên nội thành Hà Nội bán lẻ.

Tôi còn nhớ, mẹ tôi thường thức giấc vào lúc 2 giờ sáng, tranh thủ ra đồng tưới mấy sào bầu, rồi thụ phấn cho hoa, những quả to được cắt mang về chuẩn bị cho phiên chợ buổi sáng. Xe thồ chở đến hơn trăm quả bầu được sắp xếp cẩn thận, tránh không để quả nào bị gãy, dập nát.

Người nông dân ở quê tác giả nô nức thu hoạch bầu và chuẩn bị cho chuyến chợ sáng mai tại Hà Nội. Ảnh: Thúy Vân.

Khoảng 4 giờ, mẹ lại cùng những người hàng xóm cùng nhau đạp xe thồ lên những chợ Đại Từ, Định Công, chợ Mơ, chợ Đê La Thành để bán lẻ. Mỗi quả bầu bán lẻ sẽ có giá cao hơn gấp đôi so với bán buôn tại ruộng. Chính vì lẽ ý mà hầu hết người làng tôi đều tự mang đi bán cho dù việc đồng áng đã bào mòn sức lực và thời gian của họ.

Mà xe thồ nào đâu có nhẹ, có khi đến tạ rưỡi gần 2 tạ nhưng những cánh cò một nắng hai sương vẫn tần tảo sớm hôm hết mùa này sang mùa khác. Thời ấy, làng tôi chưa nhà nào có xe máy nên đều phải dùng xe thồ. Là thân phụ nữ họ cũng phải học cách mạnh mẽ, gồng mình lên để có một cuộc sống đầy đủ hơn lo cho con cái ăn học.

Hồi nhỏ, tôi háo hức được một lần đặt chân đến Hà Nội vì ngày đó quê tôi vẫn thuộc Hà Tây cũ, nghe đến Hà Nội mà lòng háo hức vô cùng. Thấy mẹ ngày nào cũng được đi Hà Nội, tôi thầm ghen tỵ mà không biết rằng nỗi vất vả cơ cực của những người mưu sinh nương nhờ đất Hà thành không ngây thơ như suy nghĩ của con trẻ.

Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô

Có những ngày bán ế, mẹ tôi lại dong xe thồ bầu đi vào các con ngõ nhỏ, mời người đi qua đi lại mua nốt hàng xong mới đi về. Mặc cho đã quá buổi trưa trong bụng chưa được ăn sáng, ăn trưa, mẹ và những người nông dân nghèo khác vẫn đi rao trong cái nắng trưa hè, tiếng rao khàn đục vì cổ họng đã quá khô khan từ sáng sớm. Đôi lúc gặp những người tốt tính, họ thấy mẹ tôi còn trăn trở với mấy quả mướp ế, họ mua ủng hộ để mẹ tôi có cớ đi về sớm.

Tôi đã quá quen với hình ảnh 2 giờ chiều mẹ đạp xe về nhà, ăn vội bữa cơm dở dang cho qua bữa rồi nghỉ ngơi một chút lại ra đồng tưới cây, nhổ cỏ. Thật may, khu trồng rau làng tôi được công nhận là khu sản xuất an toàn từ nhiều năm trước nên được người tiêu dùng tin tưởng. Vào mùa mướp hương, đây là thứ quả đặc sản được chăm sóc, nâng niu bởi người dân làng tôi, mang lại nồi canh mát lành trưa hè cho những cư dân Hà Nội.

Mùa trồng su hào có lẽ là vất vả nhất đối với người làng tôi. Su hào rất nặng, nếu chất đầy lên xe thồ có khi nặng đến 2 tạ. Tôi nhớ có lúc 4 giờ sáng ra đẩy xe su hào cho mẹ tôi ra khỏi cổng rất khó khăn, xe chòng chàng như không muốn nghe lời người lái. Ấy vậy mà sau đoạn chạy đà khó khăn, xe đã bon bon chạy thẳng theo Quốc lộ 1A. Mẹ đội chiếc nón đã bạc màu, đi đôi dép đã cũ rồi oằn mình trên chiếc xe mưu sinh, đôi khi gặp bạn đường tranh thủ dăm ba câu chuyện cho trời nhanh sáng.

Đường Hà Nội xưa còn bé, nhiều ổ gà khiến xe thồ đi rất khó, đôi lúc còn xảy ra tai nạn. Tôi nhớ mãi cô Diệp làng tôi không may tai nạn gãy chân, 2 sọt bầu đổ nát ngoài đường. Nhưng vài tháng sau khi chân đã lành, cô lại tiếp tục trên chặng dài mưu sinh, nhất quyết không chịu ở nhà.

Ấy thế mà dân làng tôi đã đi qua bao mùa bầu, màu mướp, su hào... ngổn ngang, từ xa xưa đến giờ vẫn còn y nguyên. Chỉ khác rằng, nhiều người đã có xe máy để chở cho đỡ nặng nhọc hoặc có tiểu thương về thu mua được giá người dân bán luôn tại ruộng. Vậy nhưng vẫn còn không ít người vẫn gắn chặt đời mình với việc xe thồ rong ruổi các phố phường Hà Nội bán từng quả mướp, mời từng ngọn rau.

Người dân thường sử dụng xe thồ chở hàng hóa bày bán rau củ quả trên phố Hà Nội. Ảnh AI.

Cả đời mẹ tôi gắn liền với những khu chợ bình dân, những khu phố đông đúc, ngõ nhỏ ken chật lối đi của Hà Nội. Có những người khách ngày nào mẹ cũng gặp và thân thiết như hàng xóm nhà mình. Thấy mẹ tảo tần, thân gầy guộc, họ lại mua giúp nốt những quả mướp cuối cùng cho mẹ về sớm.

Người Hà thành cứ nhân nghĩa và tử tế theo một cách rất riêng, họ chẳng mấy khi kỳ kèo đắt rẻ hay phàn nàn hàng chiều chợ cuối, họ vẫn mua vì họ còn trao đi niềm vui cuối ngày cho những người lao động nghèo, đâu đó cũng chính là hình ảnh của họ từng một thời đã xa.

Tôi bảo mẹ rằng, bây giờ Hà Nội thay đổi nhiều lắm rồi, Thủ đô đang trong kỷ nguyên vươn mình nhưng có lẽ mẹ khó mường tượng ra. Mẹ vẫn nhớ phố xưa, ngõ nhỏ, những quán nước vỉa hè và những cụ già đang ngồi hàn huyên tâm sự. Cuộc đời đã nghiêng về chương cuối, mái tóc đã lên rõ màu muối tiêu, mẹ ăn mày quá khứ bằng những sáng dạy sớm tinh mơ và lại ao ước có sức khỏe để tiếp tục chở những xe bầu, xe mướp lên nội thành bán dạo.

Mẹ vẫn thường hỏi vu vơ rằng, phố sá dạo này chắc thay đổi nhiều lắm nhỉ? Không biết nhà cô Hồng còn ở khu tập thể Thành Công không, rồi cụ Na ở khu tập thể Bách Khoa còn khỏe không nữa? Mẹ vẫn nhớ như in vì một lý do nào đó khó diễn tả bằng lời.

Đôi khi, mẹ tôi cũng chẳng nặng nề chuyện mua bán, nhiều lần mẹ mang tặng nông sản cho một số khách hàng thân quen như để tri ân họ. Từng quả bàu nhỏ, từng quả mướp non như chứa đựng một tình cảm chân thật chất phác của người nông dân ngoại thành. Ở quê chuyện đó là rất đỗi bình thường nhưng trên phố dù sao cũng cần tế nhị chuyện cho tặng, phải thật lòng và gói ghém nhiều tình cảm, vì vậy mà mẹ cũng học được nhiều thói quen văn minh của thị thành.

Nay về ngang qua phố, lại thấy bóng người quê lặng lẽ mưu sinh cơ cầu, bỗng hình ảnh mẹ tôi lại hiện hữu trong tâm trí mơ hồ. Thương lắm, những xe hàng rong giữa phố thị đông người nuôi giấc mơ con khôn lớn, trưởng thành.

Tham khảo thêm

Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô

Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

Trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV vào cuối tháng 10

Trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần IV vào cuối tháng 10

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

 Trong sâu thẳm, tôi chỉ mong những gì đẹp đẽ của ngày xưa vẫn được lưu giữ, không phải trên những bức tường cũ hay tấm bảng hiệu phai màu, mà trong chính tâm hồn của những người đang sống ở Thủ đô. Bởi ký ức, khi được nâng niu, sẽ giữ cho “hồn phố” không bao giờ phai nhạt, mà còn khiến Hà Nội thêm phần lung linh, dịu dàng hơn qua năm tháng...

Những vườn đào chìm theo dòng nước lũ: Người Nhật Tân “quyết” không buông gốc đào

Hà Nội hôm nay
Những vườn đào chìm theo dòng nước lũ: Người Nhật Tân “quyết” không buông gốc đào

Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô

Hà Nội hôm nay
Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô

Đọc thêm

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?
Thể thao

HLV Patrick Kluivert gửi tâm thư, chia tay ĐT Indonesia?

Thể thao

HLV Patrick Kluivert đã viết một bức thư ngỏ gửi đến người hâm mộ, trong đó ông nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi ĐT Indonesia bị loại khỏi Vòng loại World Cup 2026.

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?
Ảnh

Thành cổ hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang được phục dụng, tôn tạo ra sao?

Ảnh

Dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 2 sẽ góp phần tái hiện không gian nguyên trạng của thành cổ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội chiêm ngưỡng, cảm nhận trọn vẹn hơi thở lịch sử hơn 200 năm giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động hôm nay.

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước
Chuyển động Sài Gòn

Anh nông dân nuôi loài chim ai thấy cũng mê, tưởng làm chơi ai ngờ ăn thật, bán đi khắp cả nước

Chuyển động Sài Gòn

Anh Mai Đinh Hà, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM đang thành công với mô hình nuôi chim cảnh. Cứ tưởng làm chơi nhưng ai ngờ ăn thật, hiện những chú chim đủ màu sắc, tíu tít vui tai được anh bán đi khắp cả nước.

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại
Doanh nghiệp

The Gió Riverside ra mắt 35 căn shop khối đế thương mại

Doanh nghiệp

Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn. Theo chủ đầu tư, loại hình shop khối đế là hạng mục đầu tư “hot” trên thị trường nhờ thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn, chỉ chiếm 1-1,5% tổng sản phẩm dự án.

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều 13/10, tại Khu Du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm gắn với nông nghiệp bền vững xã Tả Van giai đoạn đoạn 2026 – 2030.

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh
Xã hội

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa thu năm 2025 tăng mạnh

Xã hội

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, từ ngày 22/9 đến 13/10/2025 (tức từ mồng 1 đến 22/8 âm lịch), Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt du khách đến tham quan, tăng 214% (gấp hơn 2 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường 'khủng' cho hàng triệu nhà đầu tư
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Nhiều đồng tiền số trên Binance rớt gần 100% giá trị, gây hoang mang cho hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)
Tin tức

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp: “Trụ đỡ” vững chắc trong nền kinh tế Thủ đô (Bài 2)

Tin tức

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại, Hà Nội vẫn giữ cho mình một “trụ đỡ” bền chắc cho nền kinh tế. Đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 đã tạo bước chuyển căn bản trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đưa sản xuất từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao và hội nhập sâu với đô thị.

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc
Thể thao

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc

Thể thao

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng
Nhà nông

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng

Nhà nông

Hơn 150 học viên là công chức, viên chức tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tập huấn lấy mẫu phân bón nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón.

Người xưa dặn: 'Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên'
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên"

Gia đình

Theo người xưa, 4 cây cảnh này nếu trồng sai chỗ sẽ mang lại những rắc rối, không may mắn, thất thoát tài lộc cho gia đình.

'Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin': Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống
Điểm nóng

"Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin": Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống

Điểm nóng

Giáo sư, chuyên gia địa chính trị Phần Lan Tuomas Malinen đăng tải trên mạng xã hội X nhận định về vai trò then chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc định hình tương lai châu Âu.

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB 'lấn sân' cung cấp giải pháp toà nhà thông minh
Doanh nghiệp

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB "lấn sân" cung cấp giải pháp toà nhà thông minh

Doanh nghiệp

ABB, tập đoàn hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, vừa mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh, nhà dân dụng, đồng thời ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.

HDBank vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM
Kinh tế

HDBank vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM

Kinh tế

Ngày 9/9, HDBank chính thức triển khai hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM (167 Pasteur, TP.HCM), góp phần bổ sung tiện ích công nghệ mới, giúp quy trình khám chữa bệnh, tiêm chủng và xét nghiệm nhanh chóng và thuận lợi hơn cho người dân.

Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền
Bạn đọc

Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền

Bạn đọc

Việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền còn nhiều hạn chế, đó là những tồn tại vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 nêu trong kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh VSIP2 Bình Dương.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 14/10: Đức, Bỉ thắng trận, Pháp bị cầm hoà
Thể thao

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 14/10: Đức, Bỉ thắng trận, Pháp bị cầm hoà

Thể thao

Ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (13/10, giờ Việt Nam), cả Hà Lan, Croatia, Ba Lan và Đan Mạch đều xuất sắc giành điểm số tối đa.

The Queen 360 Giải Phóng: Thước đo nào cho niềm tin sau 7 năm bế tắc sổ hồng tại Imperial Plaza?
Nhà đất

The Queen 360 Giải Phóng: Thước đo nào cho niềm tin sau 7 năm bế tắc sổ hồng tại Imperial Plaza?

Nhà đất

Bảy năm kể từ ngày nhận nhà, cư dân Imperial Plaza 360 Giải Phóng vẫn chưa có sổ hồng. Khi tòa IP4 là một phần của dự án được triển khai trở lại với tên thương mại The Queen, giá bán chạm ngưỡng 110 triệu đồng/m2.

Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng sốc mạnh trở lại
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng sốc mạnh trở lại

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 14/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch phiên đầu tuần tăng trở lại sau đợt suy giảm mạnh liên tiếp tuần qua.

Thiếu tướng, ĐBQH Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ mới
Tin tức

Thiếu tướng, ĐBQH Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ mới

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã ký ban hành Nghị quyết số 1861/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

Khối bất động sản của Ngân 98 khoe trước khi bị bắt: Từ việc mua 9 mảnh đất 1 lần đến căn penthouse 80 tỷ đồng
Nhà đất

Khối bất động sản của Ngân 98 khoe trước khi bị bắt: Từ việc mua 9 mảnh đất 1 lần đến căn penthouse 80 tỷ đồng

Nhà đất

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, Ngân 98 từng khiến dư luận nhiều lần “dậy sóng” vì liên tục khoe những thương vụ mua bán bất động sản tiền tỷ, từ penthouse đến loạt lô đất giá hàng chục tỷ đồng.

Sun Group, Novaland, Hoa Sen... “rót” 35.000 tỷ đồng đầu tư vào Lâm Đồng
Nhà đất

Sun Group, Novaland, Hoa Sen... “rót” 35.000 tỷ đồng đầu tư vào Lâm Đồng

Nhà đất

Hội nghị xúc tiến đầu tư Lâm Đồng 2025 thu hút sự tham gia của nhiều “ông lớn” như Sun Group, Vingroup, Novaland… với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng bứt phá kinh tế vùng.

Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”
Văn hóa - Giải trí

Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”

Văn hóa - Giải trí

Trước Ngân 98, không ít gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội đã bị tạm giam để điều tra vì trốn thuế, sản xuất, buôn bán hàng giả.

“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev
Điểm nóng

“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev

Điểm nóng

Ukraine có thể buộc phải sơ tán các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô, do không còn khả năng chống đỡ các đợt tấn công của Nga, chuyên gia địa chính trị Anh Alexandr Mercouris nhận định.

'Cây vàng đen' Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?
Nhà nông

"Cây vàng đen" Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?

Nhà nông

Dù lọt vào nhóm các mặt hàng nông sản tỷ đô, giá trị xuất khẩu sau 9 tháng năm 2025 gần 1,3 tỷ USD, nhưng hồ tiêu Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn từ vấn đề cây giống hồ tiêu mới.

Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh
Xã hội

Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh

Xã hội

Cô gái 17 tuổi chỉ ăn vài thìa cơm mỗi ngày và điên cuồng tập thể dục để giảm cân, đến mức ngất xỉu, huyết áp tụt, mạch chậm, thân hình gày yếu.

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn
Nhà nông

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn

Nhà nông

UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk (địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk trước thời điểm sáp nhập tỉnh) cho biết, tính đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng được 8 vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch được cấp mã số với diện tích hơn 150 ha.

Cây tốt um, 'thả' la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng
Nhà nông

Cây tốt um, "thả" la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng

Nhà nông

Trên vùng đất lịch sử xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), những ngày này, màu xanh của cây hồng vuông đang phủ kín các triền đồi. Loại quả ngon muốn giòn ngọt phải ngâm 3 ngày 3 đêm này đang giúp nông dân đổi đời. Từ những thử nghiệm ban đầu, cây hồng vuông nào cũng "thả" quả la liệt, ngắm một lượt là "hoa mắt", dân bẻ bán là trúng.

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Tối nay (14/10) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98

Pháp luật

Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; thông tin mới vụ Ngân 98; tìm thấy người phụ nữ đi lạc 4 ngày trong rừng sâu, đói lả, hoảng loạn... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên
Nhà nông

Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên

Nhà nông

“Tây Nguyên là mảnh đất rộng lớn, màu mỡ, chính quyền địa phương cũng như cộng đồng dân cư rất thân thiện, thuận lợi để các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chăn nuôi. Đó là lý do Japfa xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn tại khu vực này, với nhiều dự án trọng điểm”, ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) cho biết khi trả lời PV Báo Dân Việt.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?