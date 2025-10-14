Ký ức Hà Nội: Chuyến xe thồ chở đầy hoài niệm phố cổ

Trưa hè nắng gắt, trên chuyến xe buýt về ngôi làng nhỏ ngoại thành Thủ đô, tôi ngó qua ô cửa kính bỗng chợt thấy bà Huyên, hàng xóm nhà tôi đang gồng mình trên chiếc xe thồ cũ kỹ.

Trên vai bà là chiếc khăn mặt dài ướt sũng mồ hôi, may sao chỗ bầu lúc sáng bà đã bán hết. Với người nông dân làng tôi quê ở Thường Tín (Hà Nội) thế là đủ, về nhà với bát cơm nguội, dăm ba quả cà pháo với ít rau muống luộc là cảm thấy trọn vẹn sau một buổi chợ.

Chẳng nói đâu xa, một vài năm trước mẹ tôi cũng là một trong những người nông dân như vậy. Quê tôi tuy ngay ngoại thành Thủ đô nhưng là làng thuần nông, có nghề trồng bầu, trồng mướp, su hào gối nhau đã lâu đời. Mặc dù vất vả trồng trọt nhưng để cho được giá, những người nông dân lại tự đạp xe lên nội thành Hà Nội bán lẻ.

Tôi còn nhớ, mẹ tôi thường thức giấc vào lúc 2 giờ sáng, tranh thủ ra đồng tưới mấy sào bầu, rồi thụ phấn cho hoa, những quả to được cắt mang về chuẩn bị cho phiên chợ buổi sáng. Xe thồ chở đến hơn trăm quả bầu được sắp xếp cẩn thận, tránh không để quả nào bị gãy, dập nát.

Người nông dân ở quê tác giả nô nức thu hoạch bầu và chuẩn bị cho chuyến chợ sáng mai tại Hà Nội. Ảnh: Thúy Vân.

Khoảng 4 giờ, mẹ lại cùng những người hàng xóm cùng nhau đạp xe thồ lên những chợ Đại Từ, Định Công, chợ Mơ, chợ Đê La Thành để bán lẻ. Mỗi quả bầu bán lẻ sẽ có giá cao hơn gấp đôi so với bán buôn tại ruộng. Chính vì lẽ ý mà hầu hết người làng tôi đều tự mang đi bán cho dù việc đồng áng đã bào mòn sức lực và thời gian của họ.

Mà xe thồ nào đâu có nhẹ, có khi đến tạ rưỡi gần 2 tạ nhưng những cánh cò một nắng hai sương vẫn tần tảo sớm hôm hết mùa này sang mùa khác. Thời ấy, làng tôi chưa nhà nào có xe máy nên đều phải dùng xe thồ. Là thân phụ nữ họ cũng phải học cách mạnh mẽ, gồng mình lên để có một cuộc sống đầy đủ hơn lo cho con cái ăn học.

Hồi nhỏ, tôi háo hức được một lần đặt chân đến Hà Nội vì ngày đó quê tôi vẫn thuộc Hà Tây cũ, nghe đến Hà Nội mà lòng háo hức vô cùng. Thấy mẹ ngày nào cũng được đi Hà Nội, tôi thầm ghen tỵ mà không biết rằng nỗi vất vả cơ cực của những người mưu sinh nương nhờ đất Hà thành không ngây thơ như suy nghĩ của con trẻ.

Có những ngày bán ế, mẹ tôi lại dong xe thồ bầu đi vào các con ngõ nhỏ, mời người đi qua đi lại mua nốt hàng xong mới đi về. Mặc cho đã quá buổi trưa trong bụng chưa được ăn sáng, ăn trưa, mẹ và những người nông dân nghèo khác vẫn đi rao trong cái nắng trưa hè, tiếng rao khàn đục vì cổ họng đã quá khô khan từ sáng sớm. Đôi lúc gặp những người tốt tính, họ thấy mẹ tôi còn trăn trở với mấy quả mướp ế, họ mua ủng hộ để mẹ tôi có cớ đi về sớm.

Tôi đã quá quen với hình ảnh 2 giờ chiều mẹ đạp xe về nhà, ăn vội bữa cơm dở dang cho qua bữa rồi nghỉ ngơi một chút lại ra đồng tưới cây, nhổ cỏ. Thật may, khu trồng rau làng tôi được công nhận là khu sản xuất an toàn từ nhiều năm trước nên được người tiêu dùng tin tưởng. Vào mùa mướp hương, đây là thứ quả đặc sản được chăm sóc, nâng niu bởi người dân làng tôi, mang lại nồi canh mát lành trưa hè cho những cư dân Hà Nội.

Mùa trồng su hào có lẽ là vất vả nhất đối với người làng tôi. Su hào rất nặng, nếu chất đầy lên xe thồ có khi nặng đến 2 tạ. Tôi nhớ có lúc 4 giờ sáng ra đẩy xe su hào cho mẹ tôi ra khỏi cổng rất khó khăn, xe chòng chàng như không muốn nghe lời người lái. Ấy vậy mà sau đoạn chạy đà khó khăn, xe đã bon bon chạy thẳng theo Quốc lộ 1A. Mẹ đội chiếc nón đã bạc màu, đi đôi dép đã cũ rồi oằn mình trên chiếc xe mưu sinh, đôi khi gặp bạn đường tranh thủ dăm ba câu chuyện cho trời nhanh sáng.

Đường Hà Nội xưa còn bé, nhiều ổ gà khiến xe thồ đi rất khó, đôi lúc còn xảy ra tai nạn. Tôi nhớ mãi cô Diệp làng tôi không may tai nạn gãy chân, 2 sọt bầu đổ nát ngoài đường. Nhưng vài tháng sau khi chân đã lành, cô lại tiếp tục trên chặng dài mưu sinh, nhất quyết không chịu ở nhà.

Ấy thế mà dân làng tôi đã đi qua bao mùa bầu, màu mướp, su hào... ngổn ngang, từ xa xưa đến giờ vẫn còn y nguyên. Chỉ khác rằng, nhiều người đã có xe máy để chở cho đỡ nặng nhọc hoặc có tiểu thương về thu mua được giá người dân bán luôn tại ruộng. Vậy nhưng vẫn còn không ít người vẫn gắn chặt đời mình với việc xe thồ rong ruổi các phố phường Hà Nội bán từng quả mướp, mời từng ngọn rau.

Người dân thường sử dụng xe thồ chở hàng hóa bày bán rau củ quả trên phố Hà Nội. Ảnh AI.

Cả đời mẹ tôi gắn liền với những khu chợ bình dân, những khu phố đông đúc, ngõ nhỏ ken chật lối đi của Hà Nội. Có những người khách ngày nào mẹ cũng gặp và thân thiết như hàng xóm nhà mình. Thấy mẹ tảo tần, thân gầy guộc, họ lại mua giúp nốt những quả mướp cuối cùng cho mẹ về sớm.

Người Hà thành cứ nhân nghĩa và tử tế theo một cách rất riêng, họ chẳng mấy khi kỳ kèo đắt rẻ hay phàn nàn hàng chiều chợ cuối, họ vẫn mua vì họ còn trao đi niềm vui cuối ngày cho những người lao động nghèo, đâu đó cũng chính là hình ảnh của họ từng một thời đã xa.

Tôi bảo mẹ rằng, bây giờ Hà Nội thay đổi nhiều lắm rồi, Thủ đô đang trong kỷ nguyên vươn mình nhưng có lẽ mẹ khó mường tượng ra. Mẹ vẫn nhớ phố xưa, ngõ nhỏ, những quán nước vỉa hè và những cụ già đang ngồi hàn huyên tâm sự. Cuộc đời đã nghiêng về chương cuối, mái tóc đã lên rõ màu muối tiêu, mẹ ăn mày quá khứ bằng những sáng dạy sớm tinh mơ và lại ao ước có sức khỏe để tiếp tục chở những xe bầu, xe mướp lên nội thành bán dạo.

Mẹ vẫn thường hỏi vu vơ rằng, phố sá dạo này chắc thay đổi nhiều lắm nhỉ? Không biết nhà cô Hồng còn ở khu tập thể Thành Công không, rồi cụ Na ở khu tập thể Bách Khoa còn khỏe không nữa? Mẹ vẫn nhớ như in vì một lý do nào đó khó diễn tả bằng lời.

Đôi khi, mẹ tôi cũng chẳng nặng nề chuyện mua bán, nhiều lần mẹ mang tặng nông sản cho một số khách hàng thân quen như để tri ân họ. Từng quả bàu nhỏ, từng quả mướp non như chứa đựng một tình cảm chân thật chất phác của người nông dân ngoại thành. Ở quê chuyện đó là rất đỗi bình thường nhưng trên phố dù sao cũng cần tế nhị chuyện cho tặng, phải thật lòng và gói ghém nhiều tình cảm, vì vậy mà mẹ cũng học được nhiều thói quen văn minh của thị thành.

Nay về ngang qua phố, lại thấy bóng người quê lặng lẽ mưu sinh cơ cầu, bỗng hình ảnh mẹ tôi lại hiện hữu trong tâm trí mơ hồ. Thương lắm, những xe hàng rong giữa phố thị đông người nuôi giấc mơ con khôn lớn, trưởng thành.