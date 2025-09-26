Lộ trình "số hóa" kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm thi trên máy tính

Thử nghiệm quy mô lớn: Bước đệm cho năm 2027

Theo thông tin từ ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), lộ trình chuyển đổi số đã được khởi động và sẽ được hiện thực hóa bằng một đợt thử nghiệm quy mô vào tháng 4 hoặc tháng 5/2026.

Mục tiêu của đợt thử nghiệm này là kiểm tra tính khả thi của hệ thống và phần mềm thi, đồng thời làm quen với các vấn đề phát sinh, đặc biệt là về khâu bảo mật và hạ tầng kỹ thuật.

Đây là bước đi quan trọng nằm trong quá trình chuẩn bị để tiến tới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại một số địa phương có đủ điều kiện vào tháng 6/2027.

Thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

Việc triển khai này cũng thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ về việc xây dựng đề án thi trên máy tính, hoàn thành vào năm 2026 như trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.



Ông Chương nhấn mạnh rằng công việc "đồ sộ và quan trọng nhất" trong giai đoạn chuẩn bị chính là xây dựng một ngân hàng câu hỏi đủ số lượng, sẵn sàng và đạt chuẩn hóa cao. Để đảm bảo chất lượng nguồn đề thi, Bộ GDĐT sẽ tổ chức tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ ra đề.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương cũng là yếu tố then chốt. Bộ sẽ phối hợp với các sở, ban ngành để tổ chức thử nghiệm nhiều lần, nhằm khắc phục triệt để các vấn đề tiềm ẩn, đặc biệt là các sự cố về kỹ thuật và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu thi.

Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị và thử nghiệm, Bộ GDĐT dự kiến sẽ trình Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án chính thức vào tháng 7/2026.

Ổn định kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, về cấu trúc và nội dung thi, kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 về cơ bản vẫn được giữ ổn định như năm 2025.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức diễn ra vào năm 2026, Bộ GDĐT khẳng định tất cả các khâu sẽ được giữ ổn định như năm nay (thi trên giấy), nhằm đảm bảo không tạo ra xáo trộn lớn và không tác động đến tâm lý thí sinh.

Tuy nhiên, sẽ có một số điều chỉnh nhỏ về mặt kỹ thuật nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số nội bộ.

Cụ thể, thời gian nhận đơn phúc khảo được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Tích hợp giấy báo dự thi với thẻ dự thi, và giấy chứng nhận kết quả thi với giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Những điều chỉnh này được thực hiện để tinh gọn quy trình hành chính, không làm thay đổi cấu trúc hay nội dung kỳ thi, giúp học sinh và phụ huynh yên tâm về hình thức thi trong năm học 2025-2026.

Các điều chỉnh đáng chú ý trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 bao gồm:



Tích hợp giấy tờ: Gộp Giấy báo dự thi và Thẻ dự thi thành một loại duy nhất; gộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi thành một.



Phúc khảo: Giảm thời gian thu nhận đơn; quy định tất cả bài chấm thay đổi điểm phải được đối thoại để tăng tính minh bạch.



Hành chính: Sửa đổi quy định thanh tra (phù hợp với việc chuyển về Thanh tra Chính phủ/Tỉnh); tối ưu hóa việc truyền dữ liệu qua hệ thống quản lý thi (giảm thủ công).



Đáng chú ý, Bộ GDĐT cũng công bố lộ trình chuyển đổi sang thi trên máy tính.



Thử nghiệm (4-5/2026): Thử nghiệm thi với khoảng 100.000 thí sinh.



Triển khai (6/2027): Chính thức tổ chức thi trên máy tính tại các địa điểm có đủ điều kiện, song song với thi trên giấy ở các nơi khác.