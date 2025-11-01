Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 18:40 GMT+7

Loại hạt thơm "tỷ đô" này, Việt Nam bán ra chợ toàn cầu giảm 10.000 tấn, sao lượng tiền thu về vẫn tăng thêm hơn 28%?

+ aA -
Duy Khánh-Anh Minh Thứ bảy, ngày 01/11/2025 18:40 GMT+7
Vụ thu hoạch tiêu 2025 tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn tiêu hạt so với năm trước do ảnh hưởng của El Nino, khiến nguồn cung hồ tiêu trong dân nhanh chóng cạn kiệt. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 188.000 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 1,27 tỷ USD, giảm 6,3% về lượng nhưng tăng tới 28,7% về giá trị.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hồ tiêu-mặt hàng gia vị xuất khẩu quan trọng của nông nghiệp Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động mạnh nhất trong gần mười năm.

Từ mức 60.000-80.000 đồng/kg trước đây, giá hồ tiêu đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba kể từ tháng 5/2024 và duy trì ở mức cao.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung toàn cầu khan hiếm, đồng thời phản ánh sự chuyển biến trong chiến lược sản xuất, xuất khẩu của ngành hồ tiêu nước ta.

“Cú sốc tháng 6/2024” và bước ngoặt của thị trường hồ tiêu xuất khẩu

Từ quý II/2024, thị trường hồ tiêu Việt Nam bước vào chu kỳ tăng giá mạnh. Theo tính toán của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ trong hai tháng 5 và 6, giá đã vọt hơn 50.000 đồng/kg, đạt đỉnh giữa tháng 6 khi cán mốc 180.000 đồng/kg - mức cao nhất trong 10 năm.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá hồ tiêu nội địa tăng trung bình hơn 70% chỉ trong nửa đầu năm, đánh dấu “cú sốc giá” lớn nhất trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân không chỉ đến từ tâm lý thị trường, mà chủ yếu bắt nguồn từ sự thiếu hụt nguồn cung mang tính toàn cầu. Năm 2024, nhiều quốc gia sản xuất lớn như Việt Nam, Brazil, Ấn Độ và Indonesia đồng loạt sụt giảm sản lượng 10-20% do thời tiết cực đoan.

Tại Brazil, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vườn tiêu bị úng rễ; trong khi ở Ấn Độ, hạn hán và sâu bệnh làm năng suất giảm mạnh. Hiện tượng El Nino cũng gây khô hạn nghiêm trọng tại Indonesia, làm chậm tiến độ thu hoạch.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn tăng ổn định 3-4% mỗi năm, đặc biệt từ các thị trường Nam Á và Trung Đông. Sự mất cân đối cung - cầu khiến giá quốc tế leo thang nhanh chóng.

Yếu tố địa chính trị càng khiến thị trường thêm phức tạp. Căng thẳng tại Biển Đỏ và kênh đào Suez làm gián đoạn vận tải quốc tế, chi phí logistics tăng mạnh, tác động trực tiếp tới nhóm hàng gia vị, trong đó có hồ tiêu.

Việt Nam - quốc gia chiếm 35-40% sản lượng và hơn 50% kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu cũng chịu ảnh hưởng kép. Mọi biến động trong sản xuất nội địa đều nhanh chóng khuếch đại tác động lên giá thế giới.

Nông dân Việt Nam thu hoạch hồ tiêu.

Sau giai đoạn lao dốc 2018-2020, diện tích hồ tiêu trong nước giảm mạnh khi nông dân chuyển sang các cây trồng có lợi nhuận cao hơn như sầu riêng, cà-phê.

Đến cuối năm 2024, diện tích hồ tiêu chỉ còn khoảng 110.500ha, giảm gần 30% so với năm 2017. Tuy nhiên, năng suất hạt tiêu trung bình vẫn ở mức 26 tạ/ha, gần gấp đôi bình quân thế giới giúp sản lượng hồ tiêu Việt Nam đạt khoảng 200.000 tấn, mang lại kim ngạch xuất khẩu 1,32 tỷ USD trong năm 2024.

Dù diện tích trồng tiêu nhỏ hơn nhiều so với cà-phê, cao su hay điều, cây tiêu vẫn thuộc nhóm nông sản có giá trị kinh tế cao nhất trên đơn vị diện tích. Năm 2024, thu nhập từ hồ tiêu tăng gấp đôi, mang lại niềm tin cho người trồng sau nhiều năm khủng hoảng giá.

Tuy nhiên, việc tái canh cây tiêu vẫn chậm do chi phí đầu vào cao và tâm lý e ngại rủi ro. Giá cây giống hiện ở mức 20.000-25.000 đồng/cây, trong khi chi phí chăm sóc tiếp tục leo thang.

Diễn biến giá hồ tiêu nội địa Việt Nam từ tháng 1/2024 đến nay. (Nguồn: MXV tổng hợp).

Khi nguồn cung hạt tiêu thu hẹp, nông dân trồng tiêu Việt Nam có xu hướng giữ hàng chờ giá cao, còn doanh nghiệp phải tăng thu mua để hoàn tất hợp đồng.

“Hiệu ứng găm hàng” khiến giá tiêu tiếp tục leo thang, đưa thị trường hồ tiêu bước vào giai đoạn thiếu cung mang tính cơ cấu không còn chỉ là biến động ngắn hạn theo mùa vụ.

“Giá neo cao” - xu hướng nào cho thị trường hạt tiêu những tháng cuối năm?

Bước sang năm 2025, thị trường hồ tiêu tiếp tục được hỗ trợ bởi cán cân cung - cầu nghiêng về phía thiếu hụt.

Nhu cầu hạt tiêu tại các thị trường chủ lực như Ấn Độ, Trung Quốc, Đức và Mỹ duy trì ổn định, thậm chí tăng nhẹ nhờ xu hướng sử dụng gia vị tự nhiên.

Trong khi đó, vụ thu hoạch tiêu 2025 tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn so với năm trước do ảnh hưởng của El Nino, khiến nguồn cung trong dân nhanh chóng cạn kiệt.

Sản lượng và trị giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam từ 2018 đến nay. (Nguồn: Cục Hải quan).

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 188.000 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 1,27 tỷ USD, giảm 6,3% về lượng nhưng tăng tới 28,7% về giá trị.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 6.774 USD/tấn, cao hơn 37% so với cùng kỳ 2024, cho thấy dù khối lượng giảm, ngành vẫn tăng trưởng mạnh về giá trị.

Một yếu tố khác củng cố mặt bằng giá cao là chính sách thương mại toàn cầu. Việc Mỹ áp thuế đối ứng 40% đối với hàng hóa chuyển khẩu khiến doanh nghiệp Việt Nam hạn chế nhập tiêu thô từ Brazil để tái xuất, thay vào đó ưu tiên thu mua trong nước.

Cùng với lượng hàng tồn kho thấp, giá hồ tiêu nội địa được giữ ổn định quanh 150.000-151.000 đồng/kg, hình thành “mặt bằng giá mới” của thị trường.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đà tăng mạnh khó lặp lại trong ngắn hạn. Một mặt, dòng vốn đầu cơ đang chuyển hướng sang các mặt hàng khác như cà-phê có tính thanh khoản cao hơn; mặt khác, tỷ giá USD mạnh cùng chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều nước nhập khẩu có thể tạm thời làm giảm sức mua.

Thêm vào đó, yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc từ EU, Mỹ buộc doanh nghiệp xuất khẩu phải đầu tư mạnh vào chế biến sâu, làm tăng chi phí và thu hẹp biên lợi nhuận.

Thời tiết vẫn là ẩn số lớn. Sự trở lại của La Nina và các cơn bão cuối năm có thể ảnh hưởng đến năng suất vụ 2026, khiến thị trường tiếp tục bất ổn trong trung hạn.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV, những tháng cuối năm 2025, giá hồ tiêu nội địa nhiều khả năng duy trì quanh 150.000-151.000 đồng/kg và có thể tiến sát 155.000 đồng/kg nếu nguồn cung tiếp tục thắt chặt.

Dù vậy, biên độ dao động có thể lớn do dòng vốn dịch chuyển giữa các mặt hàng nông sản chủ lực. Về dài hạn, mặt bằng giá cao hiện nay phản ánh sự cân bằng mong manh giữa cung và cầu.

Rủi ro giảm sâu là không lớn, song dư địa bứt phá mạnh cũng đã hạn chế. Hồ tiêu Việt Nam đang bước vào giai đoạn “neo giá cao” - một chu kỳ mới của ngành.

Nếu tái cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc gia, hồ tiêu Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì vị thế trên bản đồ gia vị toàn cầu, đồng thời mang lại giá trị bền vững hơn cho người nông dân.

Theo: Báo Nhân Dân

Tham khảo thêm

Cà phê Đắk Lắk sắp thu hái đến nơi, một người đàn ông liên tiếp phá khóa trộm cắp ban đêm

Cà phê Đắk Lắk sắp thu hái đến nơi, một người đàn ông liên tiếp phá khóa trộm cắp ban đêm

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Clip về đàn cá khổng lồ chết ở Cần Thơ vớt bải cả tay, cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân

Clip về đàn cá khổng lồ chết ở Cần Thơ vớt bải cả tay, cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý 'ngại' bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường

Nghịch lý khách hàng Trung Quốc muốn mua hạt tiêu, nhưng đại lý "ngại" bán, nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) nuôi chim bồ câu Titan xuất xứ từ Thái Lan. Anh kiên trì theo đuổi và nuôi chim bồ câu thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Nhà nông
Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Philippines và Indonesia có động thái mới về lúa gạo, Chủ tịch VFA đề xuất 3 vấn đề "nóng"

Nhà nông
Philippines và Indonesia có động thái mới về lúa gạo, Chủ tịch VFA đề xuất 3 vấn đề 'nóng'

Hợp tác Việt Nam-Cuba, tiềm năng lớn, hướng tới dự án công nghệ quan trọng mà Cuba có thế mạnh ở lĩnh vực này

Nhà nông
Hợp tác Việt Nam-Cuba, tiềm năng lớn, hướng tới dự án công nghệ quan trọng mà Cuba có thế mạnh ở lĩnh vực này

Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Nhà nông
Việt Nam mua 1,1 triệu tấn lúa, 95% lượng hạt điều của Campuchia, bán sang Campuchia những gì?

Đọc thêm

Vị hoàng đế Tây Ban Nha nào xấu xí đến mức vợ... hoảng loạn?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị hoàng đế Tây Ban Nha nào xấu xí đến mức vợ... hoảng loạn?

Đông Tây - Kim Cổ

Vua Charles II của Tây Ban Nha xấu xí, dị dạng đến mức vợ hoảng sợ, được cho là do nhiều đời hôn nhân cận huyết trong vương triều Habsburg.

Nóng: Xuất hiện mầm mống cơn bão số 13, dự báo sẽ mạnh trên cấp 12, miền Trung lại hứng 'bom nước' dồn dập
Nhà nông

Nóng: Xuất hiện mầm mống cơn bão số 13, dự báo sẽ mạnh trên cấp 12, miền Trung lại hứng "bom nước" dồn dập

Nhà nông

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, từ nay (1/11) đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 800mm. Cũng trong hôm nay, ở khu vực phía Đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ trở thành cơn bão số 13, tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên.

Chuyên gia an ninh mạng: Lừa đảo bằng AI, Deepfake đang lan rộng ở Việt Nam, người dùng cần “chậm lại một nhịp”
Tin tức

Chuyên gia an ninh mạng: Lừa đảo bằng AI, Deepfake đang lan rộng ở Việt Nam, người dùng cần “chậm lại một nhịp”

Tin tức

Trong tọa đàm về "An ninh mạng và phát triển xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số" do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, "Tech Lady" Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Giám đốc Maketing của Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS - đã chia sẻ về những rủi ro ngày càng gia tăng của Deepfake, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hình thức tấn công mạng mới, đồng thời đưa ra các giải pháp giúp người dùng tự bảo vệ mình trong kỷ nguyên số.

Phiên chợ họp giữa sương mù mờ ảo, người ta xuống núi không chỉ mua bán, mà còn gặp nhau để... uống rượu
Ảnh

Phiên chợ họp giữa sương mù mờ ảo, người ta xuống núi không chỉ mua bán, mà còn gặp nhau để... uống rượu

Ảnh

Mỗi sáng thứ Bảy, giữa sương mù dày đặc vùng núi Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), chợ Cán Cấu lại rộn ràng như ngày hội. Từ khắp bản làng, người Mông Hoa, Dao, Tày, Nùng... dắt tay nhau xuống chợ không chỉ để mua, bán, trao đổi hàng hóa, mà còn gặp nhau để nhâm nhi chén rượu giữa mây trời vùng biên.

Thời tiết Hà Nội những ngày hễ cứ ra đường là phải mặc áo mưa
Ảnh

Thời tiết Hà Nội những ngày hễ cứ ra đường là phải mặc áo mưa

Ảnh

Mấy ngày nay, chiếc áo mưa trở thành vật bất ly thân của người Hà Nội mỗi khi ra đường. Những cơn mưa rả rích kéo dài từ sáng đến tối, kèm theo cái lạnh len lỏi qua từng con phố, khiến việc di chuyển trở nên chậm chạp và bất tiện hơn.

'Đột nhập' các phi đội Ukraine bí mật 'xé toang' màn đêm, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Thế giới

"Đột nhập" các phi đội Ukraine bí mật "xé toang" màn đêm, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Thế giới

Ở một địa điểm bí mật tại vùng nông thôn Ukraine, vào ban đêm, những đoàn máy bay tấn công không người lái (drone) được lắp ráp và khởi hành trong bóng tối và gần như im lặng để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga.

Hậu vệ HAGL: Chiều cao khiêm tốn, khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 22 tuổi
Thể thao

Hậu vệ HAGL: Chiều cao khiêm tốn, khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 22 tuổi

Thể thao

Nguyễn Thanh Nhân là hậu vệ thuộc biên chế HAGL. Cầu thủ 25 tuổi khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 2022.

Sạt lở đe dọa nhiều khu dân cư miền núi Đà Nẵng, hàng chục hộ dân được di dời khẩn cấp
Tin tức

Sạt lở đe dọa nhiều khu dân cư miền núi Đà Nẵng, hàng chục hộ dân được di dời khẩn cấp

Tin tức

Ngày 1/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện tại các xã miền núi của TP Đà Nẵng, buộc chính quyền hai địa phương phải khẩn trương di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Đường bị chia cắt, công an và dân quân dùng xe múc đưa sản phụ vượt lũ đi sinh
Xã hội

Đường bị chia cắt, công an và dân quân dùng xe múc đưa sản phụ vượt lũ đi sinh

Xã hội

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường vào xã Trà Giáp (TP Đà Nẵng) bị sạt lở, chia cắt. Lực lượng công an và dân quân địa phương đã phải dùng xe múc vượt núi, đưa sản phụ đi sinh an toàn.

Bám bản giữa lũ dữ, cô giáo và chiến sĩ cùng giữ ấm vùng cao ở Đà Nẵng
Xã hội

Bám bản giữa lũ dữ, cô giáo và chiến sĩ cùng giữ ấm vùng cao ở Đà Nẵng

Xã hội

Những ngày qua, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều khu dân cư ở xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) bị chia cắt. Nhưng giữa vùng lũ dữ, hình ảnh những cô giáo, chiến sĩ và dân quân bám bản, mang cơm nóng, nhu yếu phẩm đến từng hộ dân bị cô lập đã sưởi ấm lòng người vùng cao.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt tại Đông Nam Hàn Quốc
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt tại Đông Nam Hàn Quốc

Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực trau dồi ngôn ngữ, văn hóa, kiến thức và năng lực để hòa nhập tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Lai Châu: 76 vận động viên tham gia hội thao Khối thi đua các cơ quan ngân hàng lần thứ nhất năm 2025
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: 76 vận động viên tham gia hội thao Khối thi đua các cơ quan ngân hàng lần thứ nhất năm 2025

Lai Châu Ngày Mới

Ngày 01/11, Khối thi đua các cơ quan ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tổ chức hội thao lần thứ nhất năm 2025, thu hút 76 vận động viên tham gia.

'Phen này, LĐBĐ Malaysia thật sự hết đường chối cãi”
Thể thao

"Phen này, LĐBĐ Malaysia thật sự hết đường chối cãi”

Thể thao

Theo BLV Quang Huy, FIFA lần này đã tung ra những chứng cứ mang tính quyết định. Điều này đồng nghĩa, LĐBĐ Malaysia thật sự hết đường chối cãi.

Ngỡ ngàng cô gái Việt du lịch bụi thành hoa hậu ở Dubai
Văn hóa - Giải trí

Ngỡ ngàng cô gái Việt du lịch bụi thành hoa hậu ở Dubai

Văn hóa - Giải trí

Cô gái Việt Nam Kiko Chan thành công như thế nào tại UAE sau khi trở thành Miss Universe UAE 2025 với vai trò mới?

Cô gái ở Hà Nội lập tài khoản ảo, 'tán' bạn trai qua ứng dụng hẹn hò rồi lừa tiền
Pháp luật

Cô gái ở Hà Nội lập tài khoản ảo, "tán" bạn trai qua ứng dụng hẹn hò rồi lừa tiền

Pháp luật

Xuất phát từ nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, tìm nam giới có nhu cầu kiếm người yêu, lừa nạn nhân để chiếm đoạt tiền.

Politico tiết lộ âm mưu chống lại ông Zelensky
Thế giới

Politico tiết lộ âm mưu chống lại ông Zelensky

Thế giới

Các nghị sĩ đối lập và nhà hoạt động xã hội dân sự nói rằng ban lãnh đạo Ukraine đang sử dụng luật pháp như một công cụ để đe dọa đối thủ và bịt miệng những người chỉ trích. Bên cạnh đó, phe đối lập muốn cáo buộc Tổng thống Zelensky phá hoại an ninh năng lượng của Ukraine.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn lực khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng
Kinh tế

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn lực khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng

Kinh tế

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký Quyết định 2291/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và các lực lượng liên quan khẩn trương khắc phục thiệt hại hạ tầng giao thông do bão số 12 và mưa lớn, xử lý sạt lở, thông đường và bảo đảm an toàn cho người dân.

Nếu Khang Hi truyền ngôi cho Dận Tường, Thanh triều có thể thay đổi thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Khang Hi truyền ngôi cho Dận Tường, Thanh triều có thể thay đổi thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhiều ý kiến cho rằng Khang Hi đã bỏ lỡ một "viên ngọc quý" trong số các Hoàng tử của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định cấp 100 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định cấp 100 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho TP Đà Nẵng nhằm giúp địa phương khắc phục thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, ổn định đời sống người dân và khôi phục hạ tầng thiết yếu.

Ngập 0,4m khiến hơn 70 hộ dân ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai bị cô lập, 15 hộ dân 'khẩn cấp' rời vùng sạt lở
Tin tức

Ngập 0,4m khiến hơn 70 hộ dân ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai bị cô lập, 15 hộ dân "khẩn cấp" rời vùng sạt lở

Tin tức

Mặc dù nước lũ đang rút, nhưng nhiều khu vực ở xã Tuy Phước Đông (ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) vẫn còn ngập cục bộ, hơn 70 hộ dân chưa thể đi lại bình thường. Cùng lúc, tại xã Đề Gi, 15 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở Núi Gành đã được chính quyền di dời đến nơi tạm trú an toàn.

Cổ phiếu bất động sản đã vào pha downtrend chưa?
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản đã vào pha downtrend chưa?

Nhà đất

Sau giai đoạn tăng mạnh từ đầu năm 2025, nhóm cổ phiếu bất động sản đang chịu áp lực điều chỉnh sâu trong tháng 10. Thị trường đỏ lửa, tài khoản gốc của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ “bốc hơi” 20 - 30% chỉ trong thời gian ngắn. Liệu đây chỉ là nhịp nghỉ tạm thời hay là dấu hiệu của một pha downtrend thực sự?

Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng
Xã hội

Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng

Xã hội

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến điểm trường Tak Ngo (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) – công trình vừa khánh thành hơn 2 tháng – bị nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng, đe dọa an toàn của giáo viên và học sinh.

Ông Zelensky cáo buộc ông Putin muốn đến Pokrovsk và đe dọa 'chuyến đi sẽ là cuối cùng'
Thế giới

Ông Zelensky cáo buộc ông Putin muốn đến Pokrovsk và đe dọa 'chuyến đi sẽ là cuối cùng'

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đến thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk và ám chỉ rõ ràng rằng ông sẽ bị ám sát tại đó.

Tin chiều 1/11: LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng
Thể thao

Tin chiều 1/11: LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng

Thể thao

LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng; HLV Amorim “bật đèn xanh” cho Mainoo - Zirkzee ra đi; VFF xử thua Luxury Hạ Long 3-0 vì sử dụng cầu thủ sai quy định; Mbappe nhận thêm danh hiệu cá nhân; Đi mua tã cho con, Haaland xuất hiện với diện mạo gây sốc.

The Wisteria trao sổ hồng, khẳng định cam kết pháp lý
Doanh nghiệp

The Wisteria trao sổ hồng, khẳng định cam kết pháp lý

Doanh nghiệp

Hơn 3 tháng sau ngày bàn giao những căn hộ đầu tiên, cư dân The Wisteria đã chính thức được nhận sổ hồng. Điều này khẳng định uy tín, năng lực của chủ đầu tư và tính pháp lý, chất lượng an cư của dự án.

Sổ đỏ điện tử, giá trị pháp lý và cách tra cứu như thế nào?
Bạn đọc

Sổ đỏ điện tử, giá trị pháp lý và cách tra cứu như thế nào?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024, Nghị định 101/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/08/2024) quy định chi tiết một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Trong đó Nghị định quy định khái niệm và trình tự, thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận điện tử, bước quan trọng để triển khai “sổ đỏ điện tử” trên nền tảng dữ liệu đất đai quốc gia.

Đường dây lừa đảo, cho vay qua app của nhóm người Trung Quốc bị triệt phá ở Việt Nam
Pháp luật

Đường dây lừa đảo, cho vay qua app của nhóm người Trung Quốc bị triệt phá ở Việt Nam

Pháp luật

Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng Việt Nam vừa phối hợp với phía Trung Quốc triệt phá 2 ổ nhóm người Trung Quốc lừa đảo, cho vay qua ứng dụng, bắt giữ 51 nghi phạm tại Hà Nội và Đà Nẵng, bàn giao cho cơ quan công an nước bạn xử lý.

Loại rau nhân sâm mùa đông, có vitamin C gấp 8 lần lê, bổ phối, dưỡng ruột, làm bánh vừa ngon vừa đẹp
Gia đình

Loại rau nhân sâm mùa đông, có vitamin C gấp 8 lần lê, bổ phối, dưỡng ruột, làm bánh vừa ngon vừa đẹp

Gia đình

Có người ví loại rau này bổ dưỡng như nhân sâm vào mùa thu đông, có thể dưỡng ẩm phổi, làm sạch ruột, tăng cường khả năng miễn dịch.

TP.HCM: Đề xuất thống nhất mức chi mừng thọ cho 1,6 triệu người cao tuổi
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Đề xuất thống nhất mức chi mừng thọ cho 1,6 triệu người cao tuổi

Chuyển động Sài Gòn

Việc TP.HCM (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập thành TP.HCM (mới) đã tạo ra một siêu đô thị với gần 1,6 triệu người cao tuổi. Tuy nhiên, mức chi quà tặng mừng thọ khác biệt gây khó khăn trong việc áp dụng chính sách.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

Một nước EU cam kết không trả 'một xu' nào cho quân đội Ukraine

4

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

5

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?