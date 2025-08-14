Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ năm, ngày 14/08/2025 08:10 GMT+7

Một tỉnh của Trung Quốc thu hút 16 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất cả nước tới xây trại, mỗi năm bán 30 triệu con

Thứ năm, ngày 14/08/2025 08:10 GMT+7
Là quốc gia đứng đầu thế giới về quy mô đàn lợn nhưng Trung Quốc cũng đang phải đối diện với hàng loạt thách thức trong quá trình phát triển ngành chăn nuôi.
Quảng Tây - Thủ phủ chăn nuôi của Trung Quốc

Tại “Diễn đàn đổi mới ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc – Việt Namdo Liên minh Đổi mới Công nghiệp thịt lợn Trung Quốc – ASEAN, Công ty Triển lãm công nghiệp chăn nuôi lợn thế giới phối hợp tổ chức tại Hà Nội, với sự hỗ trợ học thuật từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), GS.TS Zhao Yunxiang, Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, trong top 20 Tập đoàn chăn nuôi lợn lớn nhất Trung Quốc, có tới 16 doanh nghiệp đã thiết lập cơ sở sản xuất tại Quảng Tây.

Năm 2024, toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp đạt sản lượng xuất chuồng trên 1 triệu con, trong đó 6 doanh nghiệp vượt ngưỡng 2 triệu con. Nhóm 20 doanh nghiệp đầu ngành duy trì 1,1343 triệu con nái sinh sản, chiếm 50,01% tổng đàn toàn khu vực và sản lượng lợn xuất chuồng đạt 30,3703 triệu con, tương đương 83,17% sản lượng của cả tỉnh.

Hiện, tỉnh duy trì 173 trại lợn giống được cấp phép, sản lượng hàng năm đạt 300.000 con giống. Trong số này có 4 trại giống hạt nhân cấp quốc gia và 2 trạm đực giống hạt nhân cấp quốc gia. Tổng số đực giống hạt nhân toàn Trung Quốc đạt 5.400 con, riêng Quảng Tây duy trì 1.603 con, chiếm 29,7%, tỷ lệ cao hàng đầu cả nước.

Tuy vậy, Trung Quốc vẫn đang phải đối diện với hàng loạt thách thức trong quá trình phát triển ngành chăn nuôi. Thách thức đầu tiên và cũng là mối lo ngại lớn nhất là dịch tả lợn châu Phi (ASF). Năm 2024, tỷ lệ tái phát ASF tại các tỉnh biên giới của Trung Quốc vẫn ở mức 8%, cho thấy dịch bệnh chưa được kiểm soát triệt để, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại và gây thiệt hại lớn cho ngành.

Một vấn đề đáng chú ý khác là sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Tỷ lệ nhập khẩu khô đậu nành, nguyên liệu chủ lực cho sản xuất thức ăn gia súc, của Trung Quốc hiện vượt 85%. Điều này khiến chi phí sản xuất chịu tác động mạnh từ biến động giá trên thị trường quốc tế và gia tăng rủi ro về an ninh nguồn cung.

Chuyên gia Trung Quốc giới thiệu công nghệ chăn nuôi tiên tiến tại Diễn đàn đổi mới ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc – Việt Nam”. Ảnh: T. Ngân.

Song song với đó, việc áp dụng các quy chuẩn môi trường mới như Tiêu chuẩn GB 18596-2023 đặt ra yêu cầu nâng cấp hệ thống xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Theo ước tính, chi phí để đáp ứng các tiêu chuẩn này có thể làm tăng chi phí sản xuất thêm từ 15% đến 20%, gây áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp và trang trại.

Trung Quốc đang ghi dấu ấn mạnh mẽ với những đột phá công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, đặc biệt ở mảng chọn giống và kiểm soát dịch bệnh. Nổi bật là việc tự nghiên cứu và phát triển thành công chip gen mật độ cao T100K với độ phân giải vượt trội, nâng từ chuẩn 55K truyền thống lên 100K, giúp phân tích gen chính xác hơn với mức độ tự động hóa cao và chi phí thấp.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra giống lợn chỉnh sửa gen kháng bệnh tai xanh đầu tiên trong nước, sở hữu quyền sở hữu trí tuệ độc lập, có khả năng kháng hoàn toàn các chủng virus tai xanh độc lực cao và biến dị. Giống lợn này đã được cấp chứng nhận an toàn sinh học, đảm bảo không phát thải mầm bệnh ra môi trường, mở ra hướng đi mới trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn dịch bệnh cho ngành chăn nuôi.

Giới thiệu về mô hình trang trại nhà tầng chăn nuôi lợn, ông Wei Jiangcheng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Yingzi Quảng Châu nhấn mạnh, được xem là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo an toàn sinh học. Khác với mô hình truyền thống, hệ thống này được thiết kế theo chuỗi khép kín, tích hợp từ nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, khu nhân giống, khu nuôi thương phẩm, nhà máy giết mổ, chế biến sâu cho đến khâu thương mại. Nhờ tổ chức sản xuất theo chiều cao, lượng lợn ra vào được giảm thiểu đáng kể, hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người – vật nuôi – môi trường, đồng thời hệ thống thông gió nhiều hướng được bố trí tách biệt giúp cắt đứt các đường lây nhiễm dịch bệnh.

Công nghệ quản lý kết hợp phần cứng và phần mềm thông minh cho phép tự động hóa tới 80% quy trình, giảm nhu cầu nhân công và chi phí đầu vào, đồng thời kết nối dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực để tối ưu hóa quản trị. Với hiệu quả sử dụng đất và thức ăn chăn nuôi cao, giá trị đàn lợn ổn định và khả năng cung ứng thực phẩm an toàn, mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng phát triển mới của ngành chăn nuôi lợn hiện đại.

Việt Nam – Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn hiện đại

Với tổng đàn hàng trăm triệu con và nhu cầu tiêu thụ thịt lợn thuộc nhóm cao nhất thế giới, Việt Nam và Trung Quốc đang giữ vai trò quan trọng trên bản đồ chăn nuôi toàn cầu.

Tại “Diễn đàn đổi mới ngành chăn nuôi lợn Việt Nam – Trung Quốc”, TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng nổi bật trong ngành chăn nuôi. Cả hai đều là láng giềng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thị trường có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và nhu cầu sản phẩm chăn nuôi cao nhất thế giới.

Về quy mô, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới với tổng đàn lợn khoảng 640 triệu con, trong đó hơn 40 triệu lợn nái; Việt Nam đứng thứ 6 với khoảng 60 triệu lợn thịt và hơn 2,5 triệu lợn nái. Đàn thủy cầm của Việt Nam cũng đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng nổi bật trong ngành chăn nuôi. Ảnh: T.Ngân

Sự đa dạng sinh học và cơ cấu kinh tế – xã hội tương đồng giúp ngành chăn nuôi hai nước sở hữu hầu hết các loại vật nuôi phổ biến, từ trâu, bò, dê, cừu đến gia cầm, ong, tằm, thậm chí cả các vật nuôi đặc thù như giun, dế. Trong tiêu dùng, thịt lợn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trong khẩu phần thực phẩm của người dân hai nước.

Tuy nhiên, cả Việt Nam và Trung Quốc đều phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, đặc biệt là ngô, đậu tương, khô dầu, bột thịt và bột xương. Cả hai quốc gia cũng từng chịu thiệt hại nặng nề do dịch tả lợn châu Phi, bùng phát tại Trung Quốc năm 2018 và tại Việt Nam năm 2019, khiến phương thức chăn nuôi phải thay đổi căn bản, hướng tới mô hình an toàn sinh học.

Nếu như Trung Quốc đã sớm làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến như “trại thông minh” và “trại an toàn sinh học”, giúp nhanh chóng khôi phục đàn lợn sau dịch và giữ vững vị trí số 1 thế giới, thì Việt Nam mới bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ từ khi mở cửa hội nhập đầu thập niên 1990. Thời điểm đó, Trung Quốc đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp chăn nuôi nội địa lớn như Newhope, Ehope…, trong khi Việt Nam mới ghi nhận sự đầu tư ban đầu của các Tập đoàn nước ngoài như C.P, Proconco, Guyomarc’h…

Trong khi đó, PGS.TS Lê Văn Phan, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, chăn nuôi lợn là một trong những ngành đáng tự hào tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức trong kiểm soát dịch bệnh do phần lớn vẫn là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún.

Ông Phan nhấn mạnh, việc phát hiện sớm dịch bệnh và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học phải được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, cần xét nghiệm, lấy mẫu máu định kỳ để kiểm tra kháng thể, tiêm phòng vaccine nhằm tăng cường miễn dịch tự nhiên cho đàn lợn, đồng thời ngăn chặn nguy cơ virus lây nhiễm chéo giữa các chuồng trại.

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình, dự án giao thông trọng điểm vào sáng 19/8.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)
Đại đoàn kết dân tộc

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)

Đại đoàn kết dân tộc

80 năm sau ngày lịch sử 2/9/1945, tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ thôi thúc người Việt trong nước mà còn lay động hàng triệu trái tim Việt kiều khắp năm châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần một cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, biến trí tuệ kiều bào thành nguồn nội lực.

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Từ nay, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình tại 86 phường, xã mà không cần mang xe đến trụ sở công an để kiểm tra.

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Công an xã vùng biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất, vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn
Pháp luật

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Pháp luật

Sau khi tông người bán vé số trên tỉnh lộ 9 (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) khiến nạn nhân đa chấn thương, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc rồi rời khỏi hiện trường.

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần
Xã hội

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần

Xã hội

Bạn có bao giờ cảm thấy não bộ liên tục bị ngập tràn thông tin không? Bộ não là tài sản quý giá nhất của cơ thể, là một cỗ máy hoạt động liên tục, tiếp nhận thông tin và thích nghi. Từ việc học tập, ghi nhớ đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, bộ não xử lý một luồng thông tin khổng lồ liên tục mỗi ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên 'bứt phá' ngoạn mục sau một nhiệm kỳ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Lai Châu Ngày Mới

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, Tân Uyên (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Kinh tế

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Kinh tế

Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Pháp luật

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng, quê quán Bắc Ninh, hiện cư trú phường Dĩ An (TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu
Văn hóa - Giải trí

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu

Văn hóa - Giải trí

Nam ca sĩ Kim Jong Kook xác nhận chuẩn bị kết hôn tại Seoul, song danh tính cô dâu và chi tiết về lễ cưới vẫn được giữ kín.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII
Kinh tế

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII

Kinh tế

Ngày 18/8, tại cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) tổ chức lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Xã hội

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rơi vào cảnh quá tải với số bệnh nhân tăng cao so với công suất thiết kế, thiếu giường điều trị buộc hàng trăm bệnh nhân phải nằm giường xếp, nằm dọc hành lang, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và điều trị.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công

Văn hóa - Giải trí

Tôi nghe tiếng bom qua lời kể của mẹ. Đó là những tiếng nổ rền tai kèm mấy cột khói cao lẫn bụi sau khi nhà sụp rồi cháy xém.

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái
Xã hội

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái

Xã hội

Một cụ ông bị cáo buộc phóng hỏa tại trung tâm dưỡng lão ở Kaki Bukit, Malaysia hồi cuối tuần qua, sau khi không được cho phép cùng bạn gái đi mua máy trợ thính.

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM
Nhà nông

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM

Nhà nông

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D). Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%
Doanh nghiệp

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử
Tin tức

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Tin tức

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
Xã hội

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô

Xã hội

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao
Nhà nông

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao

Nhà nông

Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, những nữ giám đốc khởi nghiệp từ chè ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và vươn ra thế giới.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

Thế giới

Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT

Văn hóa - Giải trí

Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng Trung Quốc, cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh hiện mất tích không rõ tung tích.

