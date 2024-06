Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, môn thi thứ nhất )Ngữ văn), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, 36476. Tổng số thí sinh vắng thi không lý do: 51; Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn. Nhiều sĩ tử bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái.