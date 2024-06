Tham gia đoàn công tác còn có ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; cùng đại diện các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành liên quan.



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Nghệ An. Ảnh: P.T

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP.Vinh, Nghệ An.

Đây là điểm thi có 995 thí sinh dự thi, với 42 phòng thi, đông thứ 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hội đồng thi đã bố trí 141 cán bộ làm nhiệm vụ thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chu đáo và đúng quy chế.

Đoàn công tác đã làm việc công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP.Vinh, Nghệ An. Ảnh: P.T

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành.

Chiều ngày 26/6, gần 37.000 thí sinh ở Nghệ An cũng đã đến các điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: N.T

Toàn tỉnh Nghệ An có 36.956 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 1.352 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên là 9.698 em, thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội là 26.426 em.

Hội đồng thi tỉnh Nghệ An bố trí 70 điểm thi, với 1.671 phòng thi và huy động khoảng 8.000 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, trong đó, riêng giám thị, giám sát là 3.849 người. Tất cả các điểm thi đều bố trí tại các trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, giao thông đi lại thuận lợi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: P.T

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, sự phối hợp giữa các sở, ngành và tổ chức liên quan, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Nghệ An đã hoàn thành. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chúc Nghệ An có một kỳ thi an toàn, hiệu quả, đúng quy chế.



Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, đồng thời yêu cầu, phải thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15 và Công điện số 60 với phương châm, quan điểm: Chuẩn bị tốt, không chủ quan, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Đức Trung khẳng định, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Nghệ An đã thực hiện đầy đủ, chu đáo, hoàn thành tất cả các nội dung, yêu cầu đề ra.