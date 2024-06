Trước "giờ G" sĩ tử Nghệ An lên ngọn núi thiêng dâng hương, chạm vào tượng quan văn, quan võ cầu may Trước "giờ G" sĩ tử Nghệ An lên ngọn núi thiêng dâng hương, chạm vào tượng quan văn, quan võ cầu may

Đến "giờ G" nhiều sĩ tử ở Nghệ An trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đã lên núi Dũng Quyết dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Nhiều sĩ tử còn chạm vào những bức tượng quan văn, quan võ của nghĩa quân Tây Sơn để mong được những điều may mắn.