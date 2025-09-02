Ngôi nhà phố Hà Tĩnh “hướng nội” với mặt tiền gạch nung

Nhà phố 200 m2 tại Hà Tĩnh: Giải pháp hài hoà giữa hiện đại và truyền thống

Theo chia sẻ của kiến trúc sư, gia chủ mong muốn xây dựng kiểu không gian hướng nội cho loại hình nhà phố, giữ khoảng cách với bên ngoài, thu mình vào bên trong và gần gũi với thiên nhiên.

Trên mảnh đất xây dựng đã có một vài cây xanh lâu đời nên gia chủ cũng mong muốn được giữ lại và đó là một nhiệm vụ quan trọng của kiến trúc sư, thiết kế sao để phù hợp với hiện trạng.

Ngôi nhà phố sở hữu mặt tiền gạch nung độc đáo, nổi bật trong khu dân cư. Ảnh: Hoàng Lê

Ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông đúc tại trung tâm TP. Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Lê

Từ yêu cầu “đặc biệt” của gia chủ, kiến trúc sư đã lên ý tưởng về không gian nhiều lớp, tạo ra chiều sâu về không gian cho công trình. Toàn bộ không gian sinh hoạt chung được mở ra, kết nối với thiên nhiên thông qua khoảng hiên dài. Nhờ vậy ánh sáng tự nhiên gián tiếp đi vào không gian chung được tiết chế dễ chịu hơn.

Tầng 2 được thiết kế đơn giản gồm khối phòng ngủ và khối không gian phụ trợ, tối ưu về diện tích sử dụng.

Mặt tiền gạch nung của ngôi nhà mang lại cảm giác gần gũi, thô mộc. Ảnh: Hoàng Lê

Đây là vật liệu quen thuộc với kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lê

Cách sắp xếp so-le tạo khe hở vừa giúp cản nắng cho không gian bên trong, nhưng không làm bí bách, khí tươi vẫn lưu thông hiệu quả. Ảnh: Hoàng Lê

Để khắc phục tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên ở thành phố, kiến trúc sư đã nghiên cứu và thay đổi cao độ của ngôi nhà. Không gian gara, sân vườn phía trước được nâng lên vừa đủ để thuận tiện cho việc tiếp cận. Ngoài ra, một cầu thang ít bậc được bố trí để chuyển tiếp lên khu nhà chính. Giải pháp này giúp cho toàn bộ không gian sinh hoạt chính an toàn trong mùa mưa nhưng vẫn đem đến sự hài hoà, liền mạch cho tổng thể công trình.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những khoảng xanh và vật liệu xây dựng của công trình. Chủ nhà là người có sự yêu thích với các loài cây cỏ, vật liệu thô mộc, đồ thủ công. Do đó, ngoài sân vườn rộng rãi, vật liệu chủ đạo để xây dựng ngôi nhà là gạch trần, bê tông trần, đá mài, gỗ tự nhiên.

Một khoảng sân trước kết hợp làm gara trở thành khoảng đệm hoàn hảo cho gian chính. Ngoài ra, một cầu thang ít bậc để nâng cao độ của gian nhà chính, tránh những ngày thành phố bị mưa ngập. Ảnh: Hoàng Lê

Cửa chính được làm từ chất liệu gỗ mộc mạc, ấm cúng. Ảnh: Hoàng Lê

Ngoài ra còn 1 lối khác từ gara dẫn lên cầu thang chính của công trình. Ảnh: Hoàng Lê

Tận dụng tiền sảnh làm nơi vui chơi cho 2 thành viên nhí trong nhà. Ảnh: Hoàng Lê

Kiến trúc sư sử dụng tường vách kính để tối ưu ánh sáng tự nhiên từ sân vườn. Ảnh: Hoàng Lê

Không gian phòng khách rộng thoáng nhờ trần cao và kết nối với sân vườn. Ảnh: Hoàng Lê

Phòng khách - bếp ăn chung trên một mặt sàn, kết nối trực tiếp với sân vườn. Ảnh: Hoàng Lê

Nhờ khoảng hiên rộng mà ánh sáng chiếu vào bên trong nhà vừa phải, không quá gay gắt. Ảnh: Hoàng Lê

Ngăn cách giữa 2 không gian là hệ cửa kính ray trượt, kết hợp với mành tre mang đậm văn hoá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lê

Mành tre không chỉ thể hiện sự gần gũi, mà nó còn che chắn hiệu quả dưới cái nắng nóng gay gắt của miền Trung. Ảnh: Hoàng Lê

Sân sau rộng rãi, không chỉ có cây cối xanh mướt mà còn có một hồ nước nhỏ, hệt như một ngôi nhà 3 gian ở quê yên bình. Ảnh: Hoàng Lê

Mái ngói gạch nung đậm chất Việt, thiết kế dạng dốc rất hiệu quả trong việc cản nắng và điều tiết nước mưa. Ảnh: Hoàng Lê

Khu vực cầu thang kết nối gara - không gian sinh hoạt chung và riêng tư. Sự sắp xếp này cũng giúp cho các thành viên có sự kết nối với nhau. Ảnh: Hoàng Lê

Khu vực cầu thang nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên bởi được bố trí vách kính cỡ lớn, mặt tiền gạch nung điều tiết ánh nắng chiếu vào bên trong hiệu quả. Ảnh: Hoàng Lê

Cầu thang thiết kế đơn giản với khung sắt và mặt gỗ. Ảnh: Hoàng Lê

Hành lang cầu thang được làm từ những lam gỗ. Ảnh: Hoàng Lê

Từ hành lang tầng 2 có thể dễ dàng quan sát các thành viên ở các không gian khác. Ảnh: Hoàng Lê

Phòng ngủ master được bài trí đơn giản, có một ban công nhỏ nhìn ra phố, được trồng cây hoa giấy rất đẹp. Ảnh: Hoàng Lê

Phòng ngủ của các con ở bên trong nên có cửa sổ kết nối ra sân vườn của ngôi nhà để phòng không bị bí bách, thiếu ánh sáng. Ảnh: Hoàng Lê

Phòng vệ sinh phân chia khu vực khô - ướt riêng biệt rất tiện nghi. Ảnh: Hoàng Lê

Mặt cắt tầng 1

Mặt cắt tầng 2