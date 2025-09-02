Ngôi nhà phố Hà Tĩnh “hướng nội” với mặt tiền gạch nung

Hình ảnh 800 chú chim bồ câu tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh
Theo chia sẻ của kiến trúc sư, gia chủ mong muốn xây dựng kiểu không gian hướng nội cho loại hình nhà phố, giữ khoảng cách với bên ngoài, thu mình vào bên trong và gần gũi với thiên nhiên.
Trên mảnh đất xây dựng đã có một vài cây xanh lâu đời nên gia chủ cũng mong muốn được giữ lại và đó là một nhiệm vụ quan trọng của kiến trúc sư, thiết kế sao để phù hợp với hiện trạng.
Từ yêu cầu “đặc biệt” của gia chủ, kiến trúc sư đã lên ý tưởng về không gian nhiều lớp, tạo ra chiều sâu về không gian cho công trình. Toàn bộ không gian sinh hoạt chung được mở ra, kết nối với thiên nhiên thông qua khoảng hiên dài. Nhờ vậy ánh sáng tự nhiên gián tiếp đi vào không gian chung được tiết chế dễ chịu hơn.
Tầng 2 được thiết kế đơn giản gồm khối phòng ngủ và khối không gian phụ trợ, tối ưu về diện tích sử dụng.
Để khắc phục tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên ở thành phố, kiến trúc sư đã nghiên cứu và thay đổi cao độ của ngôi nhà. Không gian gara, sân vườn phía trước được nâng lên vừa đủ để thuận tiện cho việc tiếp cận. Ngoài ra, một cầu thang ít bậc được bố trí để chuyển tiếp lên khu nhà chính. Giải pháp này giúp cho toàn bộ không gian sinh hoạt chính an toàn trong mùa mưa nhưng vẫn đem đến sự hài hoà, liền mạch cho tổng thể công trình.
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những khoảng xanh và vật liệu xây dựng của công trình. Chủ nhà là người có sự yêu thích với các loài cây cỏ, vật liệu thô mộc, đồ thủ công. Do đó, ngoài sân vườn rộng rãi, vật liệu chủ đạo để xây dựng ngôi nhà là gạch trần, bê tông trần, đá mài, gỗ tự nhiên.
Ngôi nhà 1 tầng tại Đồng Hới (Quảng Bình) được nâng nền cao 1,4 m chống ngập lũ, xây dựng trên diện tích 350 m2, thiết kế hiện đại, hòa quyện với thiên nhiên, tạo không gian sống ấm cúng cho ba thế hệ.