Người lỡ "dính" trái phiếu SCB đội nắng ngóng tin phiên toà xử đại án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

Sáng nay, TAND TP.HCM tổ chức phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) với 86 bị cáo. An ninh được thắt chặt với nhiều lớp rào chắn cùng hàng trăm chiến sĩ công an, CSCĐ, lực lượng an ninh và dân quân tự vệ.